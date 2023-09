Plantas endémicas de la región fueron sembradas en el Parque Kabah de Cancún, con el fin de que las plantas exóticas presentes no ocupen el espacio ni impidan la aportación al ecosistema que deberían dar las nativas

Pablo Manuel Rubio Taboada, director de Áreas Naturales Protegidas de Benito Juárez, comentó que se realizó una nueva siembra de 100 plantas en el parque Kabah, entre las conocidas como lengua de vaca, café de monte y palma chit.

Esto con tal de que la flora exótica, principalmente crotos, no compita por el espacio con las plantas nativas, y estas últimas brinden sus servicios a las distintas especies de fauna en el área natural protegida.

Cabe señalar que la siembra de plantas endémicas se pretende realizar en el primer cuadro del parque, es decir, la periferia del Museo Casa Maya, y en al menos dos jardineras, lo que abarca un espacio de aproximadamente 800 metros cuadrados.

“Todo lo que son las áreas ajardinadas de aquí del parque estaban con plantas de ornato y plantas exóticas (…) Ahorita no hemos calendarizado la tercera (actividad), pero lo vamos a estar haciendo una vez al mes”, señaló.

El director explicó que las plantas locales dan servicio a todas las especies de fauna y a los típicos coatíes del parque, de los que se calcula que hay alrededor de 120.

Sustituyen plantas exóticas por árboles nativos en el Parque Kabah de Cancún / (Foto: José Aldair)

Pero al competir las plantas nativas con las no nativas por el espacio, estas no dan los frutos para aves o no se sirven para polinizar.

“El último registro que se tenía de aves aquí tenían alrededor de 30 o 40 especies de aves, pero yo estoy seguro de que debe de haber más”, resaltó.

Las plantas que se removieron fueron enviadas al vivero municipal, donde estarán a disposición de las autoridades o de la ciudadanía para reforestaciones o para donaciones.

“Como parte de los objetivos del área natural protegida es conservar la flora y la fauna local, lo que se está haciendo es sustituir las plantas que son exóticas y que son ornamentales por plantas que también pueden ser ornamentales pero que son plantas de la región”, dijo.

Rubio Taboada mencionó que la primera actividad de sustitución de plantas se hizo el pasado cinco de septiembre, con la participación de la empresa Dolphin Discovery, con quienes colocaron otras 100 plantas.

Y en las dos reforestaciones se usaron alrededor de dos metros cúbicos de tierra.