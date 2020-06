Susy Lu enfrenta nuevo reto actoral en “Trajes de abrazos”

Cancún.- Cuatro actores, una historia y mucho talento se derrocha en la puesta en escena “Trajes de abrazos”, la cual se adapta a la realidad y se transmite todos los jueves y sábados a través de la plataforma de streaming ticketpass.

En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Susy Lu, quien forma parte del elenco del montaje comparte el reto que es hacer teatro en vivo detrás de una pantalla.

“El Teatro no es lo mismo sin público, es un reto porque no sabes qué está pasando detrás de la pantalla, pero dentro de la crisis que estamos viviendo es lo que les ofrecemos, un momento de entretenimiento, de pensar en otras cosas, de vivir situaciones a través de los personajes, y esta experiencia llamada ‘Trajes de abrazos’, nos ofrece volver al teatro y no dejar de trabajar en lo que nos gusta, crear personajes, transmitir al público emociones y tratar de que no se pierda el espectáculo en medio de lo que estamos viviendo”, expresó Susy Lu, quien comparte escena con su esposo Arath de la Torre y con otra pareja de estrellas, Yolanda Ventura y Odiseo Bichir.

“Trajes de abrazos” es una obra que se sitúa en el 2021 casi para llegar al 2022, dos parejas que llevan ya muchos años en pandemia, en cuarentena, sin poderse tocar, sin ver a sus seres queridos y convivir, algo nada alejado a la realidad.

“Esta obra trata de una relación de pareja que está en terapia porque han pasado tanto tiempo en cuarentena, cualquier cosa los pone irritables y van a terapia, lo cierto es que la terapeuta vive la misma situación, realmente es una comedia de situación muy divertida, los invitamos a que se unan a esta terapia todos los jueves y sábados a las 8:30 de la noche a esta obra que hacemos absolutamente en vivo y ustedes comparten con nosotros la adrenalina, el nervio, que si uno se equivoca, la improvisación desde la comodidad de su hogar”, detalló Susy Lu, quien reveló que como cualquier montaje tienen lecturas, trabajo de personaje, ensayos, correcciones y demás para ofrecer un excelente trabajo.