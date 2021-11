Tadeo Bonavides debuta como cantante

Desde muy pequeño Tadeo Bonavides dio sus primeros pasos en el mundo de la actuación, teniendo como ejemplo a su simpático padre Carlos Bonavides, mejor conocido como el buen Huicho Domínguez, quien lo fue guiando y aconsejando a lo largo de una década, logrando cosechar experiencias y trayectoria en las telenovelas, ahora el joven actor ha decidido lanzarse como cantante y promociona su primer sencillo “Cuando me enamore”, noticia que comparte en exclusiva con Novedades Quintana Roo durante su visita a Cancún.

“Estoy feliz de estar en una tierra que amo, que siempre que vengo me reciben de manera espectacular, cuando vengo con mi papá a trabajar nos reciben como si fuéramos paisanos”, refirió Tadeo, quien nos recibió en la casa donde pasó unos días de descanso.

“Vine de vacaciones, pero aprovecho para compartirles que estoy comenzando como cantante, surgió la idea el año pasado y no he parado, grabé la canción en enero y en Acapulco, otro de los lugares hermosos de México, hicimos el video. Cuando me enamore habla del primer amor”.

Con el objetivo de que los chicos de su edad se identifiquen con su música, Tadeo habla en este primer sencillo de cuando llega el amor en la adolescencia.

“Esta canción está inspirada en lo que pensamos cuando conocemos a nuestro primer amor, cuando alguien te empieza a gustar o que te empiezas a enamorar. A mis 13 años estoy enamorado de la vida, de mi trabajo y sí, hay alguien por ahí”.

Luego de este sencillo, el simpático histrión aseguró que ya tiene casi todo luisto para el lanzamiento de su primer disco.

“Lo que estamos planeando hacer es un LP, ya grabamos dos canciones y a lo mejor nos venimos a Cancún a grabar un video, mi idea es postular este disco a los Latin Grammy, ya que dentro de lo que quiero plasmar en este primer disco es que, si quieres algo y te esfuerzas por hacerlo lo vas a lograr, a mí siempre me ha interesado el mundo de la música y de la actuación, a través de ello puedo expresar lo que siento y me encantaría plasmar eso.

Lleva el arte en las venas

Hijo del comediante Carlos Bonavides, mejor conocido como Huicho Domínguez, su mami Yodi también se dedica a la actuación y sus abuelos fueron parte de la época de oro de México, su abuela formó parte de la primera Sonora femenil, su abuelo fue gran comediante de las carpas, Tadeo continúa ahora con ese gran legado.

“Vengo de una dinastía, de un clan que me ha heredado el amor al arte, ya lo llevo en las venas, si algo me gusta lo hago y mi trabajo me encanta, si tengo que levantarme a las 5 de la mañana para estar del otro lado de la ciudad para grabar una novela lo hago porque tengo amor y esta chispa por mi trabajo que me fascina, aunque venga de una familia de actores, estoy haciendo méritos propios, todo lo que he logrado es por mi trabajo y por seguir los consejos de mi padre”.

“Mi mamá siempre me dice que crea en mí, me dice que soy grande y me hace tener confianza en mí mismo y mi padre, el mejor consejo que me ha dado es ser humilde y nunca perder el amor al público porque gracias a ellos somos lo que somos. Mi padre hizo El Premio Mayor hace más de 20 años y la gente lo sigue recordando como Huicho Domínguez y si le piden 40 fotos o autógrafos, los mismos que da. MI papá ha dejado una huella imborrable en el público mexicano”.

Entre sus próximos planes Tadeo Bonavides se alista para comenzar una serie en el mes de enero y otra en julio; pretende lanzar su primer disco, el cual incluye 10 canciones, mientras continúa al aire en la séptima temporada de Una familia de diez.