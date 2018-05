Sectur apuesta por reestablecer Tajamar

Alejandro García/ SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.-La Secretaría de Turismo Federal hará lo que esté a su alcance para destrabar el proyecto Tajamar, porque hay incertidumbre en las inversiones en el estado, lo que se pone en riesgo a las nuevas inversiones, aseveró Enrique de la Madrid Cordero, titular de la dependencia.

“Hay varios procesos jurídicos que han tenido lugar, donde al final del día, desde nuestro punto de vista (de la Secretaría de Turismo), algunos no han tomado la resolución jurídica que pensamos que debía ser. Tajamar es un terreno de 70 hectáreas contra cuatro mil 500 que donó Fonatur de la laguna para ser área protegida; cuando se concibió (el proyecto) fue porque se consideró que no tenía daño ambiental relevante, no era área estratégica desde el punto de vista medioambiental, pero era importante para el desarrollo de la ciudad”, declaró.

El funcionario dejó en claro que insistirán para que se retome el proyecto, argumentado que es importante para los habitantes de Cancún, porque es el muelle que conecta a la ciudad con la laguna y “hoy está en el peor de los mundos porque no tienen acceso ni ellos, ni nosotros”.

Sin embargo, reconoció que en los temas ambientales no debe haber abusos, porque algunos ya han encontrado la manera de proceder y vivir en detrimento de los intereses de la mayoría de los ciudadanos.

“En ese tema y respetando los cauces legales vamos a seguir insistiendo en restablecer el lugar para que sea zona de desarrollo como muchos otros lugares de Cancún y del país y que se respete el estado de derecho si queremos seguir recibiendo inversiones y turistas de México y el extranjero”, agregó.

Dijo que esta situación genera incertidumbre en las inversiones que existen en el estado y pone en riesgo las nuevas.

“En el momento en que exista la menor duda de que este no es un lugar donde se pueda invertir con certeza y confianza lo que se pone en riesgo son inversiones y desarrollo del estado”.

Por ultimo dijo que no ve el escenario para devolver el dinero.