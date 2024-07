Tal como lo dijo Da Vinci: “Aquel que más posee, más miedo tiene de perderlo”

Es importante mencionar que México ha ido hacia un nivel de pueblo mediocre, ya que como satanás, que vive de la mentira, del engaño y de hacer el mal, ahora vemos como se ha propagado ese contagio ya que está haciendo eco en todos los gobiernos de esta “dizque élite política de narco políticos”, y la realidad es que la verdad no existe y eso es un hecho, porque no vemos que haya garantías de ningún tipo ni para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni para los magistrados, pero sí hay una impunidad brutal para los coyotes y los limpiasuelas de sus allegados, quienes han demostrado su contagio del virus de la corrupción y la mentira, ya que han sobrepasado cualquier posible mesura, ya que es inimaginable lo que se ha hecho, y, que al mismo tiempo es una realidad, una triste realidad, y el futuro se presenta con muy pocas posibilidades de lograr tener, o volver a tener, a un país que pueda seguir siendo respetado por la comunidad internacional.

Es importante averiguar y aclarar, a dónde van a acabar las familias de esos nuevos ricos, para que en un momento dado, todos ellos puedan pagar sus errores.

Las columnas que reproducimos del abogado Woolrich, del señor Loret de Mola y también del señor Brozo, son más claras y llenas de verdad, por lo que debería de preocuparles que futuro les espera a las familias de estos masiosares.

El tiempo sigue corriendo, las mentiras se siguen dando y la tristeza que nos invade a los que hemos sido personas que han procurado que a través del trabajo, de la disciplina y el respeto al estado de derecho, poder disfrutar de un buen futuro, por lo que seguimos teniendo fe en que la verdad saldrá pronto, y que así como San Miguel Arcángel mandó al diablo al infierno, esperamos que en algún momento, el estado de derecho y la justicia, manden al mismo infierno a esta bola de apátridas malditos.

¡Viva México! ¡Viva la Libertad! ¡Viva el Estado de Derecho! y vivan los mexicanos con conciencia y respeto a la república, ya que para muchos de nosotros el único Cartel que existe se llama México, su Constitución, su Estado de Derecho y su bandera.

¡Los abusivos privilegios de Obrador! Brozo y Loret

Loret: El gobierno de López Obrador cargará no solo con el exceso de muertes a consecuencia de la violencia porque sí ya venían muchas muertes, pero el abrazos no balazos ha multiplicado los asesinatos en el país, y, se han batido todos los récords de violencia, pero también por las muertes que no debieron ocurrir durante la pandemia de Covid-19.

A ver, la pandemia de Covid desgraciadamente iba a matar a muchos mexicanos, a cientos de miles, pero ya se hizo el cálculo, un grupo de especialistas mexicanos, con reconocimiento internacional, determinaron que 224 mil de las 800 mil muertes atribuidas al Covid, 224 mil fueron culpa de las decisiones de López Obrador y López Gatell, de las cosas que hicieron mal, aun cuando todo mundo les decía que no las hicieran.

Si el gobierno de López Obrador, hubiera hecho lo que hicieron otros países del mundo frente a la emergencia de salud, se hubieran muerto 224 mil mexicanos menos, exactamente, 224,244.

Qué es eso? el Remdecivir, para él sí hay Remdecivir, ahí sí hay para él, sí hay Remdecivir.

Brozo: Sí hay gente que se desangra por conseguir una de estas, aquí estaba.

Loret: Oye esa es otra, es decir en cualquier país normal, sí, que el hijo del presidente haya tenido acceso a una medicina que se prohibía para el resto de los mexicanos cuando los doctores clamaban que era la única herramienta para combatir el Covid y que en el pico más mortífero de la pandemia el gobierno negaba esta medicina para la gente, y, a José Ramón López Beltrán si se la dieron.

Brozo: Claro.

Loret: Y se zafan, se logran zafar.

Brozo: Con la filosofía que toca y llega a todos lados, uno como quiera y ¿las criaturas, güey?

Loret: Y porque no hay oposición.

Brozo: Claro que no.

Loret: Porque no hay una oposición capaz, a pero una oposición que haya capitalizado los errores garrafales de esta administración, no hemos tenido.

Brozo: Una oposición con esos errores garrafales una oposición seria una oposición capaz.

Loret: En Latinus publicamos que cuando el presidente López Obrador tuvo Covid, lo medicaron con Remdecivir, un medicamento que el gobierno no aprobaba para la población en general, aun cuando los doctores en los hospitales lo pedían a gritos porque era en ese momento la única herramienta que había para evitar las muertes, el gobierno mexicano tenía muchísimo Remdecivir pero no lo autorizaba, a López Obrador sí se lo dieron.

Y además, así lo revelamos porque así lo señalaban estos partes militares que le instalaron al presidente, una unidad de terapia intensiva en su casa, en su oficina, en el Palacio Nacional y al lado de su despacho pusieron, o sea, adecuaron un consultorio médico, para que el jefe de los médicos del Insabi estuviera monitoreándolo permanentemente.

El doctor Svarch Pérez, que después de esto se volvió el director de la Cofepris, déjeme divido esto en dos cuestiones…, en tres cuestiones:

Primero: el Remdecivir, genera una enorme indignación, que mientras en las conferencias mañaneras, se minimizaba la eficacia del Remdecivir que en el mundo se usaba con gran éxito, en ese momento era lo que había contra el Covid para frenar las muertes, para evitar las hospitalizaciones, intubaciones y fallecimientos, el gobierno se hubiera negado a distribuir masivamente el Remdecivir y el presidente lo tuviera cuando le dio Covid, su hijo, José Ramón, lo mismo, eso por un lado.

Pero luego está lo de que el presidente se instaló una terapia intensiva en Palacio Nacional, una unidad de terapia intensiva para no tener que sufrir con que no hubiera camas o algo de esa naturaleza.

Y ayer hacía yo una reflexión en el programa y hoy en mi columna, en el sentido de que el problema no es el privilegio, el problema es la hipocresía, lo que se critica no es el privilegio, lo que se critica es la hipocresía, y a qué me refiero, todos los mandatarios del mundo, todos los jefes de estado y de gobierno, tienen privilegios asociados al cargo que desempeñan, por lo que representan, la salud de un jefe de estado tiene implicaciones económicas, políticas, sociales.

Tiene implicaciones de estabilidad, de seguridad, de gobernabilidad, es absolutamente normal que en la casa de gobierno pueda instalarse una unidad de terapia intensiva, en medio de una pandemia, cuando además tu presidente, el presidente sabes que tiene una condición de salud compleja, o que le pongan una vigilancia médica las 24 horas, eso no es lo que se critica, lo que se critica es la hipocresía, que de las tantas veces que le preguntaron en la mañanera al presidente, nunca haya decidido transparentar esto, nunca haya dicho y por el contrario decía que no que el con Vick vaporub y que no, no le habían dado, que un tratamiento ahí especial y que no en realidad, él como todos los mexicanos sufriendo, es decir, tratando de alentar la propaganda de que el presidente es uno más del pueblo, cuando el presidente no estaba sufriendo lo que sufría el pueblo, porque al pueblo nadie le puso en su casa una unidad de terapia intensiva, no, la gente estaba viendo cómo conseguía camas y peregrinando por los hospitales, nadie tenía un doctor al lado las 24 horas del día, al hijo de nadie le mandaban al ejército a limpiarle la casa cuando le dio Covid y estaba en confinamiento, es decir, hay muchos privilegios inexplicables, y hay muchos privilegios explicables. Pero de ninguno dio cuenta el presidente, un presidente que habla y habla y habla tanto, por qué escondió, que había tenido acceso a estos privilegios, repito, entendibles en un jefe de estado, comunes entre jefes de estado, incluso me atrevo a decir en todo el mundo, porque el presidente ha hecho del engaño, de la manipulación, de la mentira, una estrategia de gobierno, tratar de aparentar algo que no es, esta es la misma historia de yo no quiero vivir en Los Pinos porque hay muchos lujos, pero vive en Palacio Nacional que es un Palacio Virreinal.

Este es el mismo rollo de no, yo un cochecito austero, pero en realidad anda en Suburbans blindadas, no, lo que se cuestiona es la hipocresía, no el privilegio.

Y que nos hayamos tenido que enterar, dos años después, porque el presidente no se escondió para tratar de hacer pasar que no tenía los privilegios y nos enteramos por los partes militares hackeados por el Grupo Guacamaya al Ejército, pues me parece, me parece que sí puede generar debate, escándalo e indignación.

Xóchitl Gálvez reprueba mensaje de AMLO al Tepjf: “Sabe que sí metió las manos” (Por Brenda Terreros)

Xóchitl Gálvez, ex candidata presidencial de la alianza PRI-PAN-PRD, reprobó el más reciente mensaje que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), en el que exigió pruebas de su intromisión en el proceso electoral.

A través de redes sociales aseguró que al cuestionar la resolución de los magistrados, el mandatario federal intervino una vez en un asunto que no le corresponde.

“El presidente @lopezobrador vuelve a intervenir en el proceso electoral, utilizando todo el aparato del Estado, para cuestionar las resoluciones de la autoridad electoral”, publicó este 19 de julio.

Sumado a ello, lo acusó de ser cínico, ya que sabe que sí intervino, tal como lo determinó el Tepjf, y aun así emitió un comunicado firmado por el Gobierno de México.

“Él sabe que sí metió las manos. Vaya cinismo de utilizar sus redes oficiales para intentar quitarse la responsabilidad”, expuso.

Remató afirmando que el gobierno en turno se caracterizó por ser vengativo y como tal será recordado cuando finalice.

“La venganza será el rasgo con el que quedará marcado para la historia este gobierno autoritario”, finalizó.

Su crítica se sumó a la que hizo días atrás, cuando celebró la resolución del TEPJF de lamentó que López Obrador no recibiera sanción alguna, pese a que se comprobó que coaccionó el voto a través de programas sociales, hizo uso de recursos públicos y difundió propaganda gubernamental en periodo prohibido.

“Lamentablemente no habrá castigo, pero debe quedar en la memoria de los mexicanos que Andrés Manuel López Obrador violó la ley para ganar la elección”, mencionó el pasado 12 de julio.

Tepjf ratificó su decisión y así reaccionó AMLO: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) ha ratificado que el presidente Andrés Manuel López Obrador infringió la imparcialidad, neutralidad y equidad de la contienda electoral durante sus conferencias mañaneras del 9 y 11 de mayo de 2023. Esta decisión fue tomada por la Sala Regional Especializada del Tepjf, que señaló al mandatario de incurrir en promoción personalizada y uso indebido de programas sociales, entre otros puntos.

La ratificación llegó luego de que la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal presentó un recurso de revisión ante la Sala Superior del Tepjf el 16 de julio, con la intención de revocar la sentencia

En respuesta, el presidente emitió un comunicado donde calificó la sentencia de “evidente carencia argumentativa” debido a la supuesta falta de pruebas sólidas aportadas por los magistrados electorales. López Obrador argumenta que las afirmaciones de los magistrados carecen de elementos objetivos que demuestren cómo “una simple expresión” podría influir en la decisión de voto de más de 35 millones de personas en favor de la Cuarta Transformación.

El mandatario también criticó a los magistrados Luis Espíndola Morales, Rubén Lara Patrón y Mónica Lozano Ayala, alegando que basaron su fallo en suposiciones al interpretar sus declaraciones matutinas del 9 y 11 de mayo como un mecanismo para presionar al electorado para votar por una opción política específica, condicionando la vigencia o beneficios de los programas sociales.

“Las afirmaciones vertidas en la sentencia son tan generales y banales, que el propio magistrado Lara Patrón se apartó de los motivos expuestos al considerar que no se había realizado un estudio exhaustivo”, insistió.

Es importante destacar que, a pesar de la declaratoria de responsabilidad, el titular del Ejecutivo Federal no puede ser sancionado por infracciones de carácter electoral. Sin embargo, la resolución de la autoridad marca un importante precedente te en la vigilancia de la imparcialidad de los actores políticos durante el periodo electoral.

El valor del Poder Judicial

Hace años que la opinión de Andrés Manuel López Obrador se convirtió en la peor de las opiniones. Desde su llegada al poder, se dedicó a desdeñar los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos creando veredictos en contra de su articulado, desde aquel tiempo se ha dedicado a vejar a la justicia, todo ello en nombre de su Cuarta Transformación de la República. Stultia gaudium stulto.

Sus reformas al Poder Judicial Federal son el vivo ejemplo por definición de su pretensión de politizar a la justicia, él cree absurdamente en utilizar su derecho para que en “el nombre del pueblo y su gobernanza se designe a sus jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, para que en su momento criminalicen y sentencien a todo aquél descontento que se dé por su forma de regir los destinos de México.

La politización de su paradójica justicia no se limita a pisotear a la Carta Magna, sino también pretende incrustarse y mancillar a todo aquello que conforma nuestro Estado de Derecho.

Desde el principio de su mandato como Primer Magistrado de la Nación, resultó muy notoria su tendencia a repudiar al derecho y a los jueces. Desde su llegada al poder obligó a llevar a cabo su política de “abrazos y besos a la delincuencia”; desde ese momento la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, advirtió que serían escasas las cosas beneficiosas que se pudieran esperar para la justicia y para nuestra Patria; antes bien, todo denotaba que se vendrían muchas confrontas para impedir el rompimiento del Estado de Derecho. In anima vili.

Hace tan solo unos pocos días, sus corifeos y aplaudidores de la Cuarta Transformación de la Nación, hicieron valer su propuesta de “Reformas al Poder Judicial Federal”; implementando modificaciones que tienen como finalidad que los funcionarios del ámbito de impartición de justicia sean electos por voto popular.

Con esas “Reformas aprobadas” se pretende tener jueces que no se ajusten a las leyes y se dobleguen a la conciencia de quien los elige; con los votos a favor de los futuros impartidores de justicia se pugnará para excluir el derecho en las sentencias que se emitan.

Andrés Manuel López Obrador, en éstas afligidas horas para México, no desaprovecha su tribuna mañanera para expresar su desprecio por todos aquellos abogados y jueces que confrontan con la ley su mala forma de gobernar.

La manera de pensar y actuar del Primer Magistrado de la Nación, afecta a nuestra Patria. La abogacía no está para servirlo, no vamos a declinar para que sean cumplidos sus caprichos, la abogacía independiente seguirá luchando en defensa de un Poder Judicial digno e independiente.

El Poder Judicial Federal no tiene porqué aceptar a impreparados que sean votados, solo hay que recordar que el poder de las togas no votadas, seguirá siendo el guardián de la Constitución.

La ideología de Andrés Manuel López Obrador, es totalmente incompatible con el espíritu del derecho y de nuestra sagrada Carta Magna.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..

PAN y PRI aseguran fraude de la 4T para desaparecerlos (Por Víctor Chávez /El Financiero)

La senadora panista Kenia López pidió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no permitir la sobrerrepresentación de Morena.

Con un “fraude a la ley” y con el “abuso del poder”, el presidente y su mayoría de Morena en las cámaras del Congreso de la Unión quieren “desaparecer a la oposición” de la escena política, reclamaron diputados y senadores del PAN y el PRI.

Desde la tribuna de la Comisión Permanente del Congreso, la senadora priista Beatriz Paredes anticipó que, con la sobrerrepresentación parlamentaria, Morena quiere aprobar una reforma al Poder Judicial que “pondrá en riesgo la estabilidad del país”, porque en varias regiones de la República los poderes fácticos y el crimen organizado se apoderarán e impondrán a los juzgadores.

Precisó que “si el presidente dice que no es importante la experiencia de los jueces uno se acalambra” y agregó que “el tema no es la elección de los juzgadores, el tema son los requisitos”. Sostuvo que, si bien el sistema judicial requiere una corrección de raíz, “la elección directa no garantiza que se corrija”.

La senadora panista Kenia López pidió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no permitir la sobrerrepresentación de Morena y sus aliados en el Legislativo, a través de un “fraude a la ley”, para aprobar una reforma al Poder Judicial.

Expuso que “el presidente no quiere justicia, sino un Poder Judicial subordinado, por lo que los invitamos al razonamiento ético”. Criticó que la mayoría de Morena “no escucha y, en un abuso de poder, quiere desaparecer a la oposición y hacerse de una mayoría calificada que los ciudadanos no les dieron”.

En respuesta, María Chavira, diputada de Morena, afirmó que “tendremos la mayoría calificada sin argucias, es por la voluntad ciudadana, no como antes lo hacían el PRI y el PAN, y la reforma judicial fue lo que la gente pidió”.

El también diputado morenista Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, encargada del dictamen de la reforma al Poder Judicial, insistió en que “se escuchará a la oposición, pero nos facilitarían mucho el trabajo si proponen algo, con alternativas, y no sólo digan no y no”.

Y sobre los requisitos de experiencia para ser juez, magistrado y ministro, sostuvo que “no se cambiará ninguno de los actuales requisitos de experiencia, excelencia y de idoneidad”.

El senador guinda Reyes Flores respondió que “no queremos jueces a modo, sólo queremos a juzgadores que no protejan a los pillos de la derecha, a los que se van del país para evadir la justicia y que ahora quieren volver a México, pero con fuero”.

El diputado Leonel Godoy sostuvo que “es falso, de acuerdo con la Constitución, ningún partido tendrá una sobrerrepresentación fuera de la ley”.

Adversidad

Lucio Anneo Séneca, una de las más elocuentes mentes de la antigua Roma, seguidor del pensar de los grandes maestros estoicos a los cuales no imitó de manera fiel, siempre reconoció cuatro virtudes fundamentales: sabiduría, justicia, coraje y disciplina; con voz de trueno dijo: Calamitas virtutis occasio est.

Esa calamidad de referencia viene al caso referirla, diciendo que: nunca nuestro Poder Judicial Federal ha sido tan grande como en la adversidad por la cual hoy atraviesa.

El Primer Magistrado de la Nación pretende con su Reforma Judicial que nuestros recintos de impartición de justicia queden sujetos a su malvada forma de gobernar, de esa forma, su poder político institucionalizará para sí el control de la constitucionalidad en la vida del Estado de Derecho. Ese control ya no quedará a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quedará a cargo de las ocurrencias del Poder Ejecutivo Federal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, con esa insulsa ocurrencia, será integrada por ministros de elección popular, la cual se hará de manera similar a las elecciones presidenciales mediante sufragio, éste voto escogerá a los candidatos impreparados que sean apoyados por el fenómeno de la narco-política, para que finalmente y en su momento, el Honorable Congreso de la Unión emita la declaratoria de rigor. Vaya insensatez que a no dudarlo, es otro desacierto en su forma de pensar y gobernar.

De acuerdo con esa “Reforma Judicial”; la Suprema Corte de Justicia, se asociará con sus narco-políticos impunes, con sus oficiales castrenses y se erigirá en Suprema Corte para conocer y resolver en sus dictámenes sobre los deseos del Supremo Gobierno, se erigirán así, en cortes marciales para sancionar a todos aquellos adversarios políticos.

Si se compara la “Reforma Judicial” con “el atraso y la arbitrariedad”, se observará que en el documento de Andrés Manuel López Obrador, se han explicitado, estirado y aumentado sus ocurrencias para con ellas dañar a nuestra justicia. Ésta consecuencia es verdaderamente natural en su sistema absurdo de gobernar.

Empero, jueces, magistrados, ministros y abogados independientes ahora le vamos a estorbar diciendo: no al voto popular, toda vez que en éste momento político la adversidad nos concedió el don de despertar la inconformidad con su forma de mandatar.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..

Ya le cayeron al Peje: Loret y Brozo hacen rabiar al macuspano (Despejeando MX)



Loret: Empezará el régimen a desgajar, a desgajar.

Brozo: Sí, y también es de esperarse, o sea, como tú dices, hay en el templete y el bla, bla, bla, bla, bla, bla, sí pero el país sigue corriendo, la administración sigue corriendo, el desabasto de medicinas sigue, la economía en picada.

Loret: El país ahí está.

Brozo: Exacto.

Loret: Y lo que tienes es un país camino al colapso, esperando que termine la borrachera de ego del presidente, porque lo que hemos visto ha sido una borrachera de ego, él, él, él, él, y la historia él y la transformación, dan un resultado, seguridad, pandemia, corrupción, lo que quieras.

Brozo: Por muy bien montado que esté el apoyo y por muy bien montado que esté aplaudiéndole hasta cuando escupe, por muy bien montado que tengas eso, los resultados van a hablar y la gente se va a empezar a desesperar, porque ustedes lo tienen que apoyar, porque él es el pueblo, porque él es el camino, porque él es el espíritu santo, oye pero a la hora de tragar ver cómo están los precios, Carlos, cómo están.

Loret: Hermano, pero es que los aplausos, son el amparo para conseguir la impunidad, o sea es decir, en el México del siglo XX1, el único delito que se persigue es el de contradecir al presidente, si tú aplaudes al presidente, tu impunidad está garantizada, te puedes llamar Pío Martín, Bartlett, Felipa, Esquer, Gertz, Niet…, tu impunidad está garantizada, puedes hacer la corruptela que quieras siempre y cuando aplaudas al presidente.

Voy más allá, puede ser inepto, puede ser un inepto, mientras aplaudas al presidente, tu trabajo está garantizado, ahí tienes a Gatell, pero cuidadito y vayas a contradecir al presidente porque ese es el verdadero delito que se persigue.

Brozo: Y va encrechendo porque acuérdate que desde el principio eso a lo mejor también habría que acotarlo ahora que grabemos, sí, sí, porque ya estaba dicho y hecho, que la ineptitud estaba aceptada, o sea 90 por ciento de lealtad, no.

10% de capacidad o de lo que fuera, eso ya estaba, pero después viene la corrupción, después de la ineptitud y de los malos manejos, donde queda demostrado desde con Bartlett y sus casas, que si está cerca del presidente y está apoyando al presidente, no, no vamos a fijarnos en eso, es politiquería, es grilla, son los grupos de conservadores atacando al régimen, ta ta ta ta ta ta.

Loret: La lucha anticorrupción es una farsa, es una mentira, solamente se persigue a los que el presidente considera que son corruptos por qué opinan en contrario, son sus corruptos, no son corruptos.

Brozo: Yo quiero decir algo de eso porque a lo mejor valdría la pena, porque mira Pío, no pero no, me voy a ir antes, hay que empezar Felipa, Felipa, y de pronto, cuando sale lo de Esquer...

Loret: Ajá, se regresa hasta Bejarano.

Brozo: Ah no, se regresa hasta Bejarano, para hacer nada más así como, como una tertulia de, de algún momento y además dice y, y, el corrupto de Loret.

Tú acabas siendo el corrupto, o sea, el que revela los escándalos de corrupción, es el corrupto, no los que los comete.n

Loret: Bueno, pero ya es una estela de corrupción la que acompaña a López Obrador.

Brozo: Ya, ya lo es.

Loret: Es un modus operandi, Brozo, dinero en efectivo para las campañas de Andrés Manuel, es delincuencia organizada, Bejarano, sí, Ponce, Claro, Imaz sí, Pío, si, Martín, ajá, Esquer, si, la Oficial Mayor, décadas con el mismo modus operandi, dinero en efectivo, clandestinamente sustraído, ligas, no fallan las ligas, aquí, allá las bolsas, carrusel.

En qué momento va a haber un alto en el camino y decir, oiga señor presidente, y usando sus propias palabras, quién pompó, quién ha comprado su vida política, cómo le ha hecho usted, con este festín de cash, para ir saltando de puesto en puesto.

Brozo: Y él y su gente dirán, pero yo no he sido, yo no soy, acuérdate cómo es esta, esta, yo no soy, a lo mejor ellos, pero yo no, pero los estás cubriendo.

Loret: Cuando tú revelaste lo de Bejarano, las primeras respuestas eran yo no sabía, ahorita ya es el cinismo total, sí sabía, pero no está mal, es decir, cambió del yo no sabía, pasa al pues sí sabía pero no hay problema, hermano, y eso es lo que hemos podido grabar en video, es lo que hemos podido revelar, que se grabó en video, lo hemos grabado nosotros, pero y lo que no se sabe hermano, y todos los que están haciendo cochinadas alrededor y no están en video, o sí están pero todavía no los tenemos.

Brozo: Se va a desgajar esto porque ahora en cuestiones de corrupción se saben muchas cosas, sí, pero hay muchas cosas que se van a saber, porque yo no soy, yo soy honesto, yo no soy co… ah sí, y la gente que te rodea y la gente que te rodea en toda la república.

Loret: Y en qué momento, en qué momento, Brozo, si tú tienes a tus hermanos, a tus colaboradores más cercanos, a gente de tu gabinete, en qué momento ya el corrupto eres tú, por proteger a todos los corruptos.

Brozo: En el momento en que lo cubres.

Loret: En qué momento el jefe de esa mafia de corruptos, empieza a ser corrupto.

Brozo: En el momento en que lo toleras.

Loret: Pues los ha tolerado desde siempre.

Brozo: Así es, en el momento en que lo tolera.

Loret: Ha tendido sobre ellos un manto de impunidad.

Brozo: En el momento que lo toleras, eres igual.

Todo es él, todo es él, oye mataron a unas personas en Ciudad Juárez.

No, para atacarlo a él, atacarlo a él.

Loret: Oye fíjate que la inflación está dejando en el hambre a muchas familias.

Brozo: Para hacerlo quedar mal.

Loret: Es increíble que piense así.

Brozo: Así es.

Loret: O sea, es decir no hay nadie a su alrededor, Brozo, que le hable y le diga presidente bájese del pedestal, olvídese de su ego y vea el tamaño del desastre que hay en el país. No parece haber nadie.

Brozo: No porque los demás hacen su parte, un rol que jamás habrían podido tener jamás en la vida.

Loret: Es indigno, gente que tú creías que iba a ser los que le hablaran, un poco de contrapeso interno.

Brozo: Capacidades.

Loret: Las han perdido, extraviadas, entregados al Tlatoani con tal de garantizar su supervivencia.

Brozo: En aras al ídolo.

Loret: Y, con quién se está aliando el presidente, para garantizar su supervivencia, con los narcos.

Brozo: Con lo que haya, con lo que hay, qué es lo que hay.

Loret: El mando del crimen organizado, así es y arreglos políticos, arreglos judiciales y arreglos económicos.

Brozo: Así es, todo es decir… bueno en base a la Constitución, no, en base a él, a su parecer, a lo que él cree que es.

Loret: Gabinete no hay, no hay.

Brozo: Cualquierah pensado que quería llegar para que no se repitiera lo que ya vimos qué pasó, no, parece ser que lo que querían era hacer lo que ellos no podían hacer antes y ahora lo pueden hacer y entonces lo hacen hasta con soberbia, con desfachatez.

Ah sí, ahora lo hago yo, ahora son mis hu….

Loret: Y lo ves por todos lados.

Brozo: Exacto.

Obama cree que Biden debe reconsiderar su candidatura electoral (Por AFP)

El ex presidente estadounidense Barack Obama dijo a personas de su entorno que Joe Biden debe reconsiderar su candidatura a la reelección, informó el jueves The Washington Post.

Obama cree que las posibilidades de victoria de Biden, de 81 años, han disminuido y debería "considerar seriamente la viabilidad de su candidatura", afirma el diario, que cita a allegados al expresidente.

Obama, de quien Biden fue vicepresidente de 2009 a 2017 y todavía muy influyente en el Partido Demócrata, no ha reaccionado a la publicación de la noticia.

Se convertiría así en el demócrata de más peso en unirse a un número creciente de miembros del partido que piden a Biden que abandone la carrera, tras su desastroso desempeño en el debate contra Donald Trump de junio.

Biden, aislado por covid-19 en su casa de la playa en el este de Estados Unidos, insiste por ahora en permanecer en la carrera a la Casa Blanca.

Pero la presión va en aumento.

Los líderes de los demócratas en el Senado y en la Cámara de Representantes, Chuck Schumer y Hakeem Jeffries respectivamente, también se habrían reunido con Biden en los últimos días para advertirle que su candidatura amenaza las perspectivas de su partido en las elecciones legislativas de noviembre, que se celebran al mismo tiempo que las presidenciales.

