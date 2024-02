Tal como lo dijo Miguel Hidalgo “¡Viva la Independencia!” ¡Muera el mal gobierno!”

Se han escuchado rumores respecto a que se están usando los edificios del gobierno de la Ciudad de México, para llevar a cabo las campañas de la descendiente de búlgaros, por lo que de ser ciertos ese tipo de transgresiones, se tendrían que levantar las actas correspondientes para tomar las medidas respectivas por estos abusos, de toda la bola de delincuentes, quienes parece que salen hasta por debajo de las rocas del zócalo, son gente mala y mal intencionada, lo importante de todo esto, y basados en el sentido de la realidad y la reflexión, es entender que con estas acciones están destruyendo al país, en lugar de dedicar sus últimos meses en hacer cosas constructivas, porque solo se han enviciado y viven con resentimiento, ya que no solo siguen haciendo más y más daño al país, a la Constitución y a la república, también a todos los mexicanos, por ello no podemos concientizar que esto sea una realidad, porque no es posible que esté pasando, pero por ahora es un hecho y no un dicho.

Lo básico ahora, será que las gentes que tienen quejas, que actúen y procedan presentando sus demandas en contra de las personas que actuaron mal, y con ello, se comiencen a tomar las acciones pertinentes, ya que podría existir el bloqueo sistemático para que no se cumplan las sentencias, como en el caso de la señora Sheinbaum, cuando se cayó la línea 12 del metro, donde no se dio una respuesta concreta de lo sucedido, pero recientemente el señor Carlos Slim dijo que esto había sucedido por falta de mantenimiento, lo que demuestra que el dinero destinado para invertirlo ahí lo están utilizando en otro tipo de gastos, esto nos revela el nivel de corrupción que existe en todos lados y esto es un delito federal, al estar utilizando el dinero de los impuestos de los mexicanos, ya que no es aceptable que quieran seguir haciéndolo porque esto es totalmente ilegal.

Pero es importante mencionar que “al que obra mal…” y va a ser más temprano que tarde, que este tipo de actos se puedan poner en claro, mediante un análisis y una averiguación, que permitan condenar a estos delincuentes.

Al mismo tiempo estamos viendo cómo las encuestas van en aumento y a favor de la señora Xóchitl Gálvez, ya que ella es como un cometa, que va dejado a su paso una estela de cosas constructivas y positivas, que se podrán llevar a cabo cuando esta pesadilla llegue a su fin

Por ahora lo recomendable es que se aclare ¿Dónde quedó el pago que corresponde al millón de barriles que se mandaron a Cuba? ¿Cuál fue la cantidad de dinero que recibieron de Venezuela, del señor Evo Morales y de Cuba, para financiar la campaña de estas personas?, ya que estos hechos marcan, de una manera muy clara, una traición al país, que recuerden la obligación que tienen los militares de respetar y hacer respetar a las instituciones, ya que estas personas, volvemos a decirlo como lo hemos mencionado antes, no son más que empleados y no tienen un contrato indefinido, ni ellos, ni el “narco presidente” y cada día que pasa es un día más de sufrimiento para el pueblo mexicano, quien ha vivido el dolor por las desapariciones, los asesinatos, los feminicidios y la muerte de alguno de sus seres queridos, situaciones que son suficientemente digeribles, hasta por el mas idiota.

Es importante que los mexicanos entiendan que esta es una situación de crisis, ya son cinco años de estarlo lamentando, como los robos en Pemex, como la cooperación para el transporte de drogas (fentanilo) a Estados Unidos, donde ha matado arriba de 200 mil gentes, y toda la bola de los delitos cometidos que se tienen que ir enmarcando, todo lo que ha ido demostrado penalmente la asociación delictuosa de muchos narco gobernadores, narco fiscales y narco policías.

Pero “la verdad siempre brilla, la verdad siempre llega”, lo hemos visto en muchos casos y ahora tiene que ser una realidad, vamos a ver cómo actúan las gentes que aman a la constitución, a las instituciones, a la república, al Estado de derecho y a la patria, al hacer los juramentos que tienen que cumplir, ya que por ahora, la mayoría de las gentes de este partido de la muerte, el “narco partido” sólo han abusado de su poder porque creen que la inmunidad les servirá para no ser juzgados, se creen intocables, se creen que son los hijos de Tonatiuh, pero será pronto cuando se den cuenta que sólo son unos hijos de su… madre.

Así es que les deseamos, con todo cariño, que pronto estén tras las rejas, también en el caso de los secretarios de estado, del gobierno de este señor, donde han cometido las mismas tranzas y de las que siguen apareciendo cada vez más.

Por ello debemos exaltar que los “sisis” se sigan activando, a los que si respetan a la Constitución, que si trabajan, que si quieren a su familia y que si buscan el futuro de México, para que se organicen cada vez mejor y así acabar con los “ninis”, ya que estos son los que ni estudian, ni trabajan, solo matan y roban.

Esta una verdadera confrontación que quedará en la memoria y en la historia de este país, esto tiene que ser un ejemplo de lo que no podemos permitir, que sigan destrozando los derechos individuales que nos brinda la constitución, esta situación debe superarse.

Así sea. Saecula Saeculorum. Amén.

México y los mexicanos tenemos todo el derecho de rescatar a nuestro país de estos secuestradores y violadores, que pongan “sus barbas a remojar” ya que pronto verán como sus familias sufrirán la realidad al ver a sus “seres queridos” enjuiciados y cumpliendo sus condenas, a gobernadores, presidentes municipales, jefes de la policía y todos los que comparten con estos malditos seres del mal.

Así es que debemos tener calma y actuar, para que todo esto sea una realidad y pronto se inicie el camino, bajo la estrategia y la logística, para que México y los mexicanos vuelvan a brillar en el planeta, ¡Viva la democracia! ¡Viva la libertad! ¡Vivan los mexicanos! ¡Muera la anarquía!, y los actores, que quieren promover y convertir a México en una Cuba, en una Venezuela o en una Nicaragua, pronto estaremos viendo los resultados, no hay que desanimarse, es mejor tomar una actitud positiva que demuestre que los mexicanos han sido, son y seguirán siendo, gente honorable y valiente, como para desterrar a todos estos virus.

México nos ha dado muchas posibilidades, ahora somos nosotros, los mexicanos que amamos a nuestro país y cumplimos con nuestras obligaciones, los que debemos devolverle a nuestra patria, las posibilidades que siempre nos ha brindado.

Desde esta columna deseamos enviar un fuerte aplauso a todos los que nos hacen favor de cooperar y permitir exponer sus ideas y sus puntos de vista, tan acertados, gracias, muchas gracias por México y por las próximas generaciones, y, que Dios nos bendiga a todos.

Xóchitl Gálvez se registra ante el INE como candidata a la presidencia de México (Por Maritza Pérez)

La ex senadora, Xóchitl Gálvez, se registró la mañana de este martes ante el Instituto Nacional Electoral (INE) como candidata a la Presidencia de la República por la coalición “Fuerza y Corazón por México” para las elecciones del próximo 2 de junio.

"Recibimos la solicitud de registro de la ingeniera Xóchitl Gálvez Ruiz como candidata a la presidencia de la República de la coalición Fuerza y Corazón por México", dijo la presidenta del INE Guadalupe Taddei.

Tras entregar su documentación para la solicitud de registro como candidata a la Presidencia de la República, acompañada de líderes partidistas, así como en presencia de las y los consejeros del INE, Gálvez Ruiz, abrió su discurso expresando su pésame por el fallecimiento de Carlos Urzúa, quien renunció como secretario de Hacienda del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y que en los últimos meses se volvió parte de su equipo de campaña. Por esta muerte, la aspirante de la oposición pidió un minuto de silencio.

“Quiero compartirles con tristeza el fallecimiento del doctor, quien hoy estaría aquí acompañándome en este importante momento... su capacidad técnica lo llevó merecidamente a la Secretaría de Hacienda, pero su honestidad y apego a sus principios lo llevó a dejar el carro a diferencia de quienes traicionan sus valores con tal de ejercer el poder”, expresó.

Posteriormente, Xóchitl Gálvez agradeció al PAN, PRI y PRD por haber abierto sus procesos internos para que una ciudadana “sin militancia partidista hoy sea inscrita como candidata a la Presidencia de la República”.

En este sentido, también destacó el papel del INE, el cual, dijo, se empezó a construir en un zócalo lleno de ciudadanas y ciudadanos, “que junto al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Ibarra de Piedra en 1988 protestaban por la caída de sistema electoral y la enorme sombra de duda sobre los resultados de las elecciones presidenciales de ese año”.

Por ello, enfatizó que al igual que hace 36 años, el pasado domingo, este mismo zócalo de la Ciudad de México se volvió a llenar con cientos de miles de ciudadanos, pero ahora para defender esta institución y los valores que representa.

Fue en este contexto que criticó los “insultos” realizados por el presidente López Obrador y la aspirante de Morena, Claudia Sheinbaum, en contra de los asistentes a la marcha en defensa de la democracia, pues, dijo, son expresiones hipócritas.

“La historia del INE es la historia de un pueblo plural... el insulto del presidente López Obrador llamó a quienes llenaron el zócalo, este domingo, corruptos y oligarcas. La señora, su candidata, los llamó falsos e hipócritas no se puede un día citar la encíclica del Papa Francisco sobre la fraternidad humana y la semana siguiente apelar al rencor colectivo para avanzar un proyecto electoral. Eso señora. Si es una hipocresía y una falta de respeto a las y los mexicanos”, lanzó.

Y es que la aspirante opositora destacó que aunque es normal que en una democracia las personas piensen distinto a la autoridad, pidió a la máxima tribuna política a no usar su voz para sembrar el odio y la discordia entre las personas y cosechar la violencia, ya que, “la pluralidad necesita de la democracia y la democracia necesita la voluntad activa de los demócratas”.

Por ello, sostuvo que aunque el titular del Ejecutivo Federal “ha sido un mal perdedor”, el INE y el Tribunal Electoral deben estar atentos de los instintos autoritarios y el activismo pacifista del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El INE y el Tribunal Electoral deben asumir su responsabilidad histórica frente a un hombre que olvidó la jefatura de Estado para asumir las tareas coyunturales de una jefatura de campaña".

“Señor presidente le recuerdo que usted ya no estará en la boleta electoral. Si usted es demócrata usted debe estar preparado para su derrota. Con respecto a su candidata, con respecto a la democracia por respeto al pueblo, saque ya las manos de esta elección”, insistió.

Durante el evento protocolario, la consejera presidente del INE, Guadalupe Taddei reiteró que este acto se enmarca en la etapa de preparación de la elección y en su esencia consagra la máxima expresión del derecho fundamental de la ciudadanía para contender en una elección al más alto cargo de la República.

Repitiendo lo expresado el domingo pasado, la consejera presidenta sostuvo que desde años atrás, se ha dado las reglas de la competencia que con toda certeza permitirán al INE garantizar con total transparencia que la voluntad de todas las mexicanas y mexicanos cuenta siempre por igual en todas las regiones en la actitud de nuestro país y fuera de para lograr la integridad del proceso democrático.

En este sentido, señaló que este día la coalición Fuerza y Corazón por México formaliza la solicitud de registro a la candidatura a la presidencia de nuestro país en el Instituto Nacional Electoral. “Damos por recibir esta solicitud que junto a las que serán presentadas por las demás fuerzas políticas en los plazos señalados por la ley y una vez revisadas y aprobadas por el Consejo General, darán inicio a las campañas electorales que abrirán los espacios de interacción y diálogo con la ciudadanía para la construcción del nuevo ciclo de gobernabilidad en México”, enfatizó.

Xóchitl Gálvez alerta por ‘narcoelecciones’ en México: ‘La delincuencia ya decide’, asegura (Por EFE)

La candidata de la coalición opositora ‘Fuerza y Corazón por México’, Xóchitl Gálvez, aseguró este viernes que ya existen regiones en el país donde la delincuencia organizada y el narcotráfico inciden sobre los resultados de las elecciones, por lo que promoverá un pacto para evitar que dinero ilícito entre a las campañas presidenciales de 2024.

“Ya hay narcoelecciones en México, ya hay regiones del país donde la delincuencia decide quién va a ser el alcalde, decide quién puede ser el diputado local, es muy peligroso lo que está pasando”, advirtió en su llamada “conferencia de la verdad”.

Por ello, sostuvo que las publicaciones de medios estadounidenses como ProPublica y The New York Times sobre posibles lazos del narcotráfico con la política mexicana toman especial relevancia.

Recientemente, en sendas publicaciones ambos medios dieron a conocer investigaciones en Estados Unidos sobre presuntos nexos del entonces candidato y actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, con grupos criminales para financiar sus campañas, en los que se mencionan entrevistas, documentos, fotos y testigos protegidos por la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA).

“Las acusaciones contra el presidente (López Obrador) son extremadamente delicadas, porque estamos hablando de si el narcotráfico se involucró o no en la elección de 2006 a 2018″, señaló Gálvez.

Además, pidió no olvidar que las investigaciones existieron, por lo que pidió al mandatario mexicano ser congruente e iniciar pesquisas para deslindar su responsabilidad.

“No se confundan, lo que dijo el Gobierno de Estados Unidos es que hoy no hay una investigación, pero no dijo que no hubo una investigación, es totalmente distinto”, dijo.

Gálvez propone pacto de civilidad para blindar elecciones del ‘narco’

La candidata presidencial de oposición comparó que en el pasado simples declaraciones han bastado al presidente López Obrador para iniciar investigaciones judiciales en contra de opositores, por lo que lo exhortó a indagar el “tamaño de la corrupción en su Gobierno”.

Gálvez enfatizó que se requiere tener certeza en el origen de los recursos que se invierten en las campañas electorales de cara a la jornada electoral del próximo 2 de junio, la más grande en la historia de México y por la cual se juegan más de 20 mil 700 cargos públicos.

En este sentido, adelantó que impulsará un “pacto de civilidad” entre los tres candidatos a la presidencia de México, a fin de evitar que dinero ilícito entre en las campañas presidenciales.

Es por ello que criticó lo dicho por su competidora y por ahora favorita en las encuestas, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la oficialista coalición ‘Sigamos Haciendo Historia’ de no saber el origen de los recursos con los que se pagan espectaculares y promocionales a su favor.

“Más vale que investigue, no haya sido el crimen organizado el que lo esté haciendo para quedar bien con ella (…) Yo investigaría, me daría muchísimo terror y preocupación no saber quién pagó espectaculares, no saber quién pintó millones de bardas o miles de bardas por todo el país”, concluyó.

AMLO revela que The New York Times prepara un reportaje que lo vincula a él, su familia y allegados suyos, al Cártel de Sinaloa y Los Zetas

Un video en redes menciona que: Empezamos con una noticia de última hora, con lo que acaba de suceder en Palacio Nacional, viene, todo indica, una bomba contra el presidente López Obrador, contra sus hijos y contra su gobierno.

Él mismo, acaba de leer una carta que le mandó el diario estadounidenses de New York Times, en esa carta, le piden al presidente que dé respuesta a una serie de preguntas sobre un reportaje que trabajan, basado en una investigación del gobierno de Estados Unidos.

Esta investigación es distinta a la que elaboró la DEA en años anteriores, en 2006 y en 2012, es una investigación nueva.

El diario, en esta carta, además de las preguntas, le dice al presidente que le da hasta las 5 de la tarde de este miércoles que pasó, para que diera una respuesta.

El presidente dio una respuesta a esa carta, apenas en la mañanera de este jueves.

¿Qué es lo que dice esta carta? ¿Qué es lo que está trabajando el New York Times? ¿Sobre qué le piden posicionamiento al presidente López Obrador?

1.- Dice el New York Times, que aliados cercanos del presidente se reunieron con cárteles de la droga pero que la investigación, insisto, nueva investigación, se cerró porque Estados Unidos no quería un conflicto diplomático con México y menos en el contexto del arresto del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, el hombre que estuvo al frente de la Sedena en el gobierno de Enrique Peña Nieto y que fue detenido en Los Ángeles.

2.- Dice el New York Times que documentos y entrevistas de cercanos a la investigación revelan que un confidente del presidente López Obrador, se reunió con “El Mayo” Zambada, con el Líder del Cártel de Sinaloa, en 2018.

3.- Que otro informante, señala que después de 2018, ya con López Obrador en la presidencia, un fundador de Los Zetas, se reunió con dos aliados del presidente, uno oficial y otro no oficial, para entregarles 4 millones de dólares con la esperanza de salir de prisión.

4.- Que un tercer informante, y este es uno de los puntos más relevantes del asunto, un tercer informante declaró, que tenía posesión de videos de los hijos del presidente López Obrador, recibiendo dineros del crimen organizado.

5.- Que hubo pagos a cercanos a López Obrador, al mismo tiempo que él, visitó a la mamá de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en Sinaloa en marzo del 2020, cuando el presidente la saludó.

Esto es lo que acaba de suceder en Palacio Nacional, aquí tiene al presidente de México vacunándose del bombazo que seguramente viene del diario estadounidense.

Respuestas que dio el señor AMLO:

”New York Times: Un informante contó que uno de los confidentes más cercanos del presidente, se reunió con Ismael Zambada García, uno de los principales capos del cartel de Sinaloa, antes de las elecciones del 2018”.

“López Obrador: “Cómo responden a ese testimonio, cuál es el testimonio, vamos a esperar, claro que es falso completamente”.

“NYT: 3.- Otro informante relató que tras la elección del presidente, después de que ganamos, uno de los fundadores del cártel de Los Zetas, pagó 4 millones de dólares a dos aliados de López Obrador, uno de ellos un ayudante oficial y el otro un asesor no oficial”.

“AMLO: “Vamos a ver quiénes son“.

“NYT: Con la esperanza de salir de prisión”.

“AMLO: ¿Cómo responden a ese testimonio?, “pues que es otra calumnia”.

“NYT: Un tercer informante contó a los investigadores, no sé si del gobierno de Estados Unidos o los del New York Times, hay que ver porque deben de ser los mismos, que los cárteles estaban en posesión de videos que mostraban a los hijos del presidente recibiendo dinero procedente del crimen organizado”.

“AMLO: “¿Cómo responden a estos testimonios? ¿Dónde están los videos?”.

““Es una vergüenza, no cabe duda que este tipo de periodismo está en franca decadencia, es un pasquín inmundo el New York Times”.

“NYT: 5.- La investigación, no sé si del periódico o del gobierno, también rastreo independientemente, pagos de miembros del crimen organizado a intermediarios del presidente, al menos uno de esos pagos ocurrió más o menos, al mismo tiempo que el presidente viajó a Sinaloa, en marzo de 2020, para reunirse con la madre de Joaquín Guzmán Loera”.

“AMLO: “Ya, fui a buscar el dinero o fuimos porque mientras yo me entrevistaba con la señora, este, él que fue conmigo recibió el moche”. “Pero fíjense la distorsión, la mala leche, al menos uno de esos pagos ocurrió, más o menos, al mismo tiempo que el presidente viajó a Sinaloa, en marzo de 2020, para reunirse, o sea, yo viaje a Sinaloa, para reunirme con la madre de Joaquín Guzmán Lorea, yo fui a reunirme con la madre de Joaquín Guzmán Loera, cuando fui a supervisar un camino”.

“NYT: ¿Hay algún otro comentario que el presidente, usted quisiera agregar?”.

“AMLO: “Si, que son unos calumniadores profesionales, de fama mundial”.

Continuación del video: Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador qué en dónde están esos videos? bueno, al presidente López Obrador el New York Times le está mandando una carta, un documento, para que responda a esas preguntas antes de hacer la publicación.

Y el cierre que le dio el New York Times fue este miércoles, a las 5 de la tarde.

Vamos a estar al pendiente de lo que suceda con esto que revela el presidente López Obrador, la carta que le manda el diario estadounidense sobre, insisto otra vez, una investigación de presuntos vínculos de colaboradores cercanos y de sus hijos, específicamente los hijos, con el narcotráfico.

Habla el medio de videos de los hijos del presidente recibiendo dinero del narco.

INAI se posiciona contra AMLO tras asegurar que volvería a difundir el número de la periodista del NYT: “Nadie está por encima de la ley” (Por Mayte Baena)

Un día después de que se diera a conocer que el INAI abrió una investigación de oficio en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por difundir el número telefónico de la periodista del NYT y que hoy (22 de febrero) en la Mañanera el mandatario confesara que lo volvería a hacer, el órgano se posicionó en su contra, pues aseguró que “nadie está por encima de la ley”.

A decir del presidente de México, el difundir los datos personales de la periodista Natalie Kitroeff, no era algo malo e incluso adelantó que, lejos de arrepentirse lo volvería a hacer en caso de que su integridad o la de su familia se vieran en riesgo, remarcando que “por encima de la ley está mi autoridad moral y mi dignidad”.

“Ella nos está calumniando y si está muy preocupada, entonces que cambie su número de teléfono”, dijo el presidente.

Si bien la postura del originario de Macuspana, Tabasco ha generado revuelo, ahora el INAI ya le dio respuesta al presidente; le recordó que, pese a que en la actualidad funge como titular del Poder Ejecutivo, nadie estaba por encima de la ley.

A través de las redes sociales, en específico la plataforma X -antes llamada Twitter-, el comisionado del INAI, Adrián Alcalá, arremetió contra el mandatario recordándole que:

“Cualquier autoridad debe cumplir con la Constitución y la Ley; absolutamente nadie puede estar por encima de ella. Lamentamos que, desde la Presidencia, no se advierta lo grave que puede ser la divulgación de información de cualquier persona, especialmente de una periodista”.

En ese sentido, el comisionado le dejó en claro al presidente que todos los funcionarios públicos, entre los que se encuentra él, deben cumplir los principios y deberes de los datos personales, especialmente el relacionado con la confidencialidad.

“Es importante no minimizar el debido cuidado a la protección de datos personales”.

Hasta el momento, se desconoce si el INAI incluirá en la investigación de oficio que se abrió el jueves 22 de febrero las recientes declaraciones del tabasqueño, al tiempo que también se desconoce si la periodista quien se desempeña como jefa de la oficina de The New York Times en América Latina y el Caribe ya interpuso una demanda en contra del presidente.

“La investigación busca establecer si existen violaciones a principios y deberes establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados”, explicó el pasado jueves 22 de febrero el INAI al revelar que se abría la investigación en contra del presidente quien afirmó que pese a la Ley de Transparencia, “está la autoridad moral, la autoridad política y yo represento a un país y represento a un pueblo que merece respeto, que no va a venir cualquiera, porque nosotros no somos delincuentes, tenemos autoridades moral, no va a venir cualquier gente, que porque es del New York Times y nos va a sentar en el banquillo de los acusados, eso era antes”.

EU reprueba críticas de AMLO al NYT y defiende la libertad de prensa

La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, subrayó que "es importante que la prensa pueda informar libremente de temas que son importantes para el pueblo estadounidense y esto es algo que obviamente rechazamos".

El gobierno de Estados Unidos rechazó este viernes las críticas que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, profirió en días pasados contra el diario “The New York Times” durante una rueda de prensa y defendió la libertad de los periodistas para informar.

La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, fue cuestionada sobre los comentarios que hizo el mandatario mexicano en su rueda de prensa del jueves en la mañana, en la que reveló el número del teléfono celular personal de una corresponsal del periódico estadounidense que estaba escribiendo un artículo que podría ser perjudicial para él.

"No he visto esto. Pero, obviamente no es algo que apoyemos", respondió la portavoz de la Casa Blanca, al dejar claro que la actitud del mandatario mexicano es reprobable.

"Es importante que la prensa pueda informar libremente de temas que son importantes para el pueblo estadounidense y de una manera en la que se sientan seguros y protegidos, no acosados o atacados. Esto es algo que obviamente rechazamos", añadió Jean-Pierrre.

El jueves 22 de febrero, durante una rueda de prensa y frente a las cámaras de televisión, el presidente López Obrador exhibió una carta de la corresponsal de “The New York Times” en México, Natalie Kitroeff, que incluía su número telefónico y un cuestionario sobre la investigación que estaba llevando a cabo para el artículo.

El artículo en cuestión, que fue publicado después de los comentarios del presidente mexicano, revela que durante años el gobierno de Estados Unidos tuvo abierta una investigación sobre dinero del narcotráfico que supuestamente recibieron los hijos del actual presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y algunos de sus aliados para la campaña presidencial de 2018, en la que fue elegido como Jefe del Ejecutivo.

Carta dirigida a la Marea Rosa (Seremos un tsunami). Carlos Alazraki

Prólogo: un diálogo de WhatsApp entre Jaime Azcárraga, presidente del Grupo Radio Fórmula y Yo.

Jaime dice: Hola Carlos, qué pasó, estoy con gentes.

Yo le contesto: Nada más saber si continúo con ustedes, porque Azucena no me contesta.

Joaquín, feliz siempre que estés de acuerdo, tu decisión es respetada y nuestra amistad intocable.

Jaime Azcárraga, me contesta lo siguiente: la verdad, ya ahorita imposible, están saturados los espacios. Te mando un fuerte abrazo.

Le contesto: Igualmente.

Entonces es aquí a donde tengo una reflexión: Después de 17 años, sin cobrarles un solo peso en todos esos años, otro medio más, me da una patada en el … ¿por qué será?

Tengo una conclusión: La primera, que Radio Fórmula y su noble auditorio, se lo van a perder.

Y la segunda, que bueno que ya inventé Atypical Te Ve. Ahí, seguro, nadie me corre.

Bien, vamos a la carta.

Estimada María Rosa: estoy escribiéndoles esta carta semanal, con una sonrisa de oreja a oreja, el ejemplo de civismo que demostramos en todo el proceso de esta concentración ha sido ejemplar, un poquito arriba del millón de personas en toda la República fue una muestra de la ma… que les vamos a poner el 2 de junio.

Hemos abierto bien los ojos, nuestras manos entrelazadas, una con otra, y, nuestras voces cuando entonamos nuestro himno nacional y todos en coro gritando “narco presidente”, “narco presidente”, sonaron como una sola voz. Que belleza, verdad.

Como cada marcha, las basuras del narco gobierno de la ciudad hicieron hasta lo imposible para no permitir que llegáramos a la plaza del zócalo.

Inventaron una carrera ciclista.

Cerraron el Viaducto.

No nos abrieron Reforma por el tradicional domingo de las bicicletas.

Por tercera ocasión, estos idiotas del gobierno de la ciudad, no izaron nuestra bandera en el mástil gigante, en la plancha del zócalo.

Estas basuras de burócratas, pusieron unas planchas de acero alrededor de Palacio Nacional, la humilde residencia de nuestro narco presidente, como si nosotros fuéramos unos bandoleros, he hicieron todo, para jodernos. Y por tercera vez, no lo lograron.

En cambio, nosotros al terminar el evento con el magnífico discurso de Lorenzo Córdoba, abandonamos el zócalo y Reforma sin dejar un solo papel en el piso.

Gran diferencia con los acarreados.

Por otra parte, el “naquismo” del narco presidente y la narco candidata, volvió a florecer, ofensa contra ofensa hacia Xóchitl.

Las descalificaciones hacia Xóchitl, fueron impresionantes.

Los discursos de estos ignorantes contra Xóchitl, de cuarta categoría, igualita a su maldita transformación.

En fin, amigos de la Marea Rosa, ahora sí, que narco Morena siente que el miedo, sí anda en burro.

Porque si Titina le sacaría 40 puntos a Xóchitl, como ellos dicen, para que tomarla en cuenta.

Pero la verdad es otra, se las voy a decir.

Titina, con un conocimiento de 93 por ciento, lleva desde hace 3 meses, 41 por ciento de voto a favor, de hecho, Titina arrancó con 45 por ciento.

Xóchitl, al día de hoy y con un conocimiento del 63 por ciento, lleva 32 por ciento de votos a favor, o sea, la diferencia entre Titina y Xóchitl al día de hoy, está entre 11 y 9 puntos de diferencia. No es nada, sobre todo que faltan tres meses y medio.

Una vez que arranquen las campañas, se vean los anuncios, pasen los tres debates, el elector podrá comparar y muy cerca, entre el 15 de mayo y 2 de junio, tomará su decisión.

Está clarísimo que Xóchitl es veinte veces más carismática.

Un millón de veces, más inteligente.

100 mil veces, más sensible.

Y 532 mil veces, más política.

Y está clarísimo que el 2 de junio del 2024, Xóchitl Gálvez será la primera mujer presidenta en la historia de México, con una ventaja entre 4 y 5 puntos.

Y más claro aún, que Andrés, “el narco presidente”, Titina, “la narco candidata”, se irán llorando a La Chingada.

Esta historia, con final feliz.

La lucha por el Derecho

La regla de veneración y acatamiento a nuestra Carta Magna, llevó a constituir ello en costumbre entre las diversas autoridades que nos gobernaron; se transmitían de sexenio en sexenio, creando con ello el derecho consuetudinario. Los actos de gobernanza que realizaban nuestras autoridades se imitaban por quienes proseguían. Así, la observancia de esos ritos de respeto a la ley engendró la tradición política y social. Hasta que llegó el neoliberalismo y la Cuarta Transformación de la Nación.

Las condiciones de gobernanza anteriores de esas épocas, hacían posible el respeto a la ley. La seguridad y la justicia fueron base para el desenvolvimiento de humos de buen derecho. El ambiente político del neoliberalismo y de esa “supuesta” transformación de la República modificaron substancialmente la forma de pensar de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México y, por consiguiente, influyeron para mal en la aplicación del derecho y en el desenvolvimiento de las instituciones creadas para procurar e impartir justicia en éste suelo Patrio.

La historia nos ha enseñado que desde que nuestros hermanos lucharon en la Revolución Mexicana contra la desigualdad, tiranía, prepotencia, inaplicabilidad de la ley e injusticias, se impuso un respeto y subsistencia en igualdad y justicia por medio de las armas. Así se fue dibujando nuestra Suprema Ley.

Andrés Manuel López Obrador debería de saber y comprender que la lucha por el derecho distingue no sólo la voluntad de cierto sector pensante de nuestro México, sino también la voluntad del pueblo. Debería también de estar al tanto de que esa lucha por el derecho no termina ni terminará con su forma de gobernar, a contrario sensu si aplicara y coadyuvara con esa lucha por la justicia saldría avante en su gobierno. Ello no acontece así, en virtud de no emprender una acción determinante para concluir con la narco-política.

Luis Cabrera lo dijo, en su conocida obra “La misión constitucional del ministerio público” y lo expresó con razón: “El derecho no es una idea lógica, sino una idea de fuerza”, éste pensamiento confirma el origen del derecho consuetudinario y bien valdría la pena que algún gobernante así lo entendiera.

La tradición, el espíritu y el contenido inserto en los artículos de la Carta Magna merecen que todos los mexicanos los respetemos. Para México es preferible optar por una lucha por el derecho, que por una lucha armada para que la autoridad respete la Ley.

¿Usted qué opina?

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México.

ASF halla irregularidades por más de 32,894 millones de pesos en la cuenta pública de 2022 (Por Maritza Pérez)

La Auditoría Superior de la Federación, a cargo de David Colmenares, entregó este martes a la Cámara de Diputados el tercer y último informe de la Cuenta Pública de 2022, en la cual, halló irregularidades por un total de 32,894 millones de pesos.

De dicho monto, los entes fiscalizados sólo han podido comprobar 3,128 millones de pesos, por lo que aún falta por justificar más de 29,765 millones de pesos.

En tanto, al igual que en años anteriores, son en las entidades federativas en donde más irregularidades se localizan, ya que faltan por justificar más de 22,892 millones de pesos, seguido del área de desarrollo económico, se mantiene irregularidades por 3,656 millones de pesos.

Mientras que en desarrollo social hay un posible desfalco por 2,705, millones de pesos, al igual que en el gobierno federal, en donde hay irregularidades por 511 millones de pesos correspondientes al gasto de 2022.

Durante la entrega de este último reporte, David Colmenares Páramo, titular de la ASF, expresó a los integrantes de la Comisión de Vigilancia que en esta tercera entrega se presentan 1,359 informes individuales, el mayor número presentado en esta fase desde que se realiza un reporte por etapas a la Cámara de Diputados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.

El titular de la ASF, destacó que como resultado de las 1,762 auditorías a los recursos de origen federal, se observó un monto por aclarar de 22,892.1 millones de pesos.

David Colmenares señaló que como resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2022 al Gasto Federalizado, se logró que las entidades fiscalizadas reintegraran a la Federación a raíz de la intervención de la ASF, recursos por más de 3,128,2 millones de pesos, que equivale a 142% de los recursos con los que contó la Auditoría Superior para el ejercicio de sus funciones.

Y es que en esta tercera entrega está conformada por 149 auditorías de cumplimiento financiero, 56 de desempeño y 1,154 del gasto federalizado. Además de 279 revisiones de cumplimiento financiero, 112 de desempeño y 1,762 al gasto federalizado, con lo que el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022 se integró con 2,153 auditorías, “cifra sin precedentes en la cobertura fiscalizadora de la ASF”, señaló Colmenares Páramo.

El titular de la ASF precisó que el Programa Anual de Fiscalización de la Cuenta Pública 2023 contempla 2,258 auditorías, lo que refleja el crecimiento del número de entes auditados, tendencia que se da en el último lustro.

En las tres etapas se fiscalizaron 313 entes de la Administración Pública Federal, que superan el 50% del total; más de 2 empresas productivas del Estado, 16 organismos autónomos y 3 instituciones de educación superior, anotó.

En lo que corresponde a las auditorias de gasto federalizado, 615 se realizaron a las entidades federativas y al gobierno de la Ciudad de México, 930 municipios y alcaldías, 123 instituciones de educación superior locales y otras 72 entidades, así como 9 organismos autónomos, señaló

Sobre las auditorias de carácter forense, el Auditor Superior de la Federación destacó que por primera vez se realizaron 23 revisiones, 12 a la Administración Pública Federal y organismos autónomos, así como 11 a los gobiernos subnacionales.

Siguiente estación, la corrupción: Auditoría detecta irregularidades por 785 millones de pesos en el Tren Maya (El Financiero)

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó posibles daños al erario por 785 millones de pesos por el Tren Maya, esto de acuerdo con la revisión presentada en 12 análisis a propósito del presupuesto de 2022.

Los informes de la Auditoría indican que se detectaron pagos indebidos por 256 millones de pesos por concepto de bienes distintos a la tierra, ya que se realizaron sin contar con avalúos individuales con los que se comprobara que elementos se pagaron y como se determinaron las cantidades de cada uno de ellos.

Además, el Gobierno de México adquirió terrenos equivalentes a 295 mil metros cuadrados en el tramo 6, encargado al Ejército, que no ocupará para la construcción del proyecto ferroviario en el sureste del país.

¿Qué irregularidades encontró la Auditoría en el Tramo 5?

En el tramo 5, además, se detectó la falta de “acreditación de la garantía correspondiente a 14.4 por ciento por la ampliación del anticipo del Subtramo 1. Además, tampoco se acreditó la utilización de los anticipos otorgados conforme a los programas de utilización de los contratos plurianuales de obra de los subtramos 1, 2 y 3 del Tramo 5 Sur del Tren Maya”, detalla la revisión realizada a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En otra de las auditorías realizadas, el órgano supervisor encontró que en los tramos 5 Sur, 6 y 7 se realizaron pagos en exceso por 11.8 millones de pesos debido a que no se realizaron los ajustes a las matrices de siete precios unitarios de concurso, descontando el personal directivo y operativo de los tramos derivado de la cancelación de los servicios de dichos tramos, en un contrato de servicios relacionados con la obra pública.

De igual forma, la Auditoría encontró que la construcción de plataformas en las estaciones del Tren Maya, particularmente en los tramos 5, 6 y 7, no contó con planes ejecutivos para la edificación de las mismas.

El Tramo 5 del megaproyecto del Tren Maya atenta contra la conservación de suelos y la reforestación, y el Gobierno no ha cumplido con la construcción de los pasos de fauna necesarios, señaló el Órgano Interno de Control del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en un informe.

Documentos analizados por El Financiero muestran que el Tren Maya tiene deficiencias en la implementación del programa de gestión hídrica para el monitoreo del agua superficial y subterránea en dicho tramo.

Los papeles también revelan que el Fonatur no ha generado un plan para solucionar las deficiencias ambientales en al menos tres de los cuatro hallazgos encontrados para el subtramo 5 sur.

Carlos Samayoa, campañista de Greenpeace México, afirmó que “la premura de los tiempos políticos hace más aguda la opacidad del cuidado ambiental. No hay transparencia y hemos advertido daños hidrológicos en el tramo 5″, refirió

La política penal del gobierno

Nunca se ausentó del pensamiento de los grandes juristas de la República, que una de las finalidades del Estado es la de apoyarse en el Código Penal, instituyendo con esto la defensa y protección jurídica del connacional, así como de quienes se encuentren en nuestro territorio, igualmente, la de combatir férreamente a la delincuencia, dentro de la que se incluye aquella que pertenezca a la clase política; toda vez que los infractores de la ley penal trastocan y ponen en peligro los derechos humanos consagrados en la Constitución Política.

Debe decirse que en un tema de tal importancia, dicha protección alcanza toda aquella ofensa que surja de las conductas que perpetren los delincuentes y se convierta en agresión directa a nuestro Derecho. La libertad de los transgresores del Código Penal no es límite para no encarcelarlos. De ello no forma parte el avieso capricho, ni la voluntad, ni las ocurrencias que pueda tener Andrés Manuel López Obrador, al pretender con ellas proteger las acciones que ofendan a México, ataquen o alteren su Derecho o busquen brindarle impunidad a dichos malhechores.

Como debe de ser bien sabido por nuestras autoridades, el límite de la libertad de los delincuentes, la imponen nuestras leyes que prohíben determinadas acciones, sean estas por voluntad o por omisión. Estas limitaciones no sólo se imponen a los sujetos individualizados sino a todos aquellos, aun siendo políticos, autoridades o gobernantes que puedan o se constituyan en depredadores del derecho y de la justicia.

Por ello la Cuarta Transformación de la Nación, con su correspondiente Fiscalía General de la República deberían de saber y conocer los límites de acción de los narco-políticos, ubicando su aberrante conducta dentro de lo que expresamente prohíbe nuestro Código Penal Federal, en virtud de que ello es precisamente la protección jurídica de todos aquellos derechos y salvaguardas consagradas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es imposible aceptar los erróneos y necios criterios jurídicos sostenidos por diversos procuradores generales de la República y por Alejandro Gertz Manero, en su calidad de Fiscal General de la Federación, con los que pretendieron y se pretende separar del Código Penal la conducta delictiva de aquél narco-político al que se le sigue brindando impunidad.

La Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, exclama y lo hace con voz viril: “Basta ya de tanta disipación”.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México.

