Nueva ruta del Tren Maya impacta selva virgen; piden frenar tala de árboles

Asociaciones civiles piden frenar la tala de árboles en la nueva ruta del Tren Maya, donde calculan que habrá una devastación de ocho millones de ejemplares, mientras que diputados de Movimiento Ciudadano piden hacer público el estudio ambiental y arqueológico de la nueva ruta.

Guadalupe de la Rosa Villalba, fundadora de Moce Yax Cuxtal, lamentó el inicio de los recientes trabajos en el extremo poniente de la ciudad donde han detectado tala de árboles, en vez de una remoción para el traslado de los ejemplares a otros puntos donde sembrarlos nuevamente.

“Ahorita lo que sigue, es pedirle que paren, que paren estas obras y que de verdad que analicen si es viable este “ecocidio”, aunque ningún “ecocidio” es viable (...) la gente que está a cargo de este proyecto no tiene la capacidad para elegir la ruta más viable, lo que hicieron es no es viable”, (sic), dijo de la Rosa Villalba.

La afectación la calculan con base en la medición de la espesura de la selva y la longitud del tramo 5, que es de aproximadamente 120 kilómetros.

La tala de árboles comenzó el pasado fin de semana a 12 kilómetros del norponiente del centro de Playa del Carmen, en una de las zonas más grandes de selva virgen. Para Guadalupe de la Rosa Villalba, el nuevo trazo fue elaborado sin ningún sustento científico y social.

“El nuevo trazo se lo sacaron de la manga porque alguien se los pidió y nos decimos, no puede ser, no puede ser porque dónde están las justificaciones. Si por no haber hecho los estudios de viabilidad, los estudios pertinentes para decir esta es la mejor ruta, de repente deciden abandonarla porque no es viable y se meten a la selva, selva virgen sin nada de estudios, ellos primero estuvieron diciendo mucho de que estaban recatando los árboles y de lo mucho que estaban invirtiendo para rescatar los árboles de la carretera”, sostuvo de la Rosa Villalba.