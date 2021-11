Tania Lizardo busca ayudar a víctimas de violencia

Madre de Memo y esposa de Félix, Luz es una mujer que sufre violencia intrafamiliar; sin embargo, después de los primeros golpes, Luz quiso abandonar a Félix varias veces, intentó denunciarlo, pero las autoridades nunca hicieron nada. Así es el personaje que encarna Tania Lizardo y con el que se siente más que feliz de poder poner un granito de arena en un problema social que no cede, así lo comparte en exclusiva para Novedades Quintana Roo.

“Es un personaje muy complejo y real lamentablemente, pero estoy muy contenta con este reto actoral, de ser una mujer que alza la voz en la pantalla, porque una de cada diez mujeres sufre violencia y para mi es una gran responsabilidad contarlo bien, desde una verdad, yo hice entrevistas para este trabajo y me sorprendió mucho darme cuenta que estas mujeres están muy cerca de mí, amigas, conocidas, familiares. Hay cosas que son tan sutiles que no nos damos cuenta que son violencia, como un tonta, para mi es sumamente importante este personaje tanto como mujer como profesional”, refirió Tania, quien se preparó sicológicamente para hacer este papel que resultó un tanto desgastante.

“Afortunadamente es algo que yo no he vivido, pero sí creo que me ayudó mucho hacer las entrevistas, decir no soy yo, pero llegó un momento en las grabaciones que tuve que decirle a mi cuerpo, es un juego, estás llorando diario pero esto no es real. De pronto me sentía cansada, deprimida y con dolores de cabeza tremendos y seguro es lo que les sucede a las mujeres que sufren violencia”.

Busca ayudar a víctimas

“Ser la voz de estas mujeres y al mostrar los casos de violencia, las víctimas se darán cuenta que pueden denunciar sin necesidad de llegar a un juzgado sangrando o con moretones, son cosas tan básicas como un tonta, que levanten la voz, que amedrenten e infundan miedo, es violencia. Muchas veces pasas por alto esto sin saber que es violencia y eso desencadena cosas más grandes. En este caso Luz logra salir adelante sin Félix a pesar de que México es un país machista que da un concepto erróneo del matrimonio, para mi este personaje es muy importante que lleva una responsabilidad muy grande porque soy la voz, no quiero contar mentiras y por eso me di a la tarea de entrevistar mujeres violentadas, quiero comunicar que eso no es normal”, expresó Tania, quien extiende su mano para ayudar a esas mujeres, que pueden contactarla a través de sus redes sociales para crear una línea de ayuda y conectarlas con fundaciones que puedan ayudarlas.

“Mujeres, pueden mandarme mensajes directos contándome su historia si es que necesitan desahogarse y trataré de responderles lo más pronto posible y canalizarlas para que tengan una mejor situación de vida”, puntualizó.