Tarde o temprano las cosas caen por su propio peso

Y por el momento estamos hablando de que la situación es cada vez es más clara, porque de que ha habido abusos, robos, mentiras, mentiras y solamente mentiras, la ha habido, esto de parte de estas gentes, como en el caso de la húngara mexicana, y no podemos creer como se atreve a estar diciendo puras mentiras en cada una de las promociones que está haciendo por todo el país, con el Partido Verde mentiras, con el Partido Morena mentiras, todo lo que die es un engaño, claramente es una repetición de lo que ha sido el mediocre gobierno de López Obrador, esto ya es totalmente inaceptable, ya no puede ser.

Ya no se puede acepar que traten a los mexicanos como si fueran una bola de burros, todos los candidatos tienen que entender que se debe respetar al electorado, y eso es una ley, está muy clara.

Además de que estamos viendo cómo los famosos proyectos, como el del Tren “Falla” que se cayó, porqué, porque no tuvo el adecuado y efectivo mantenimiento que se requiere para estos transportes, según dijo el señor Slim, así como en este caso es que ha habido muchísimas fallas en otros proyectos y en otros asuntos, porque tampoco es entendible, ni posible, que le roben al pueblo y que se roben el dinero del erario, esto es un delito federal y los responsables de hacer que se defienda la constitución y que no la manchen, no han hecho nada al respecto.

Y debido a los malos servicios en cuanto a salud y medicinas, ahora en México, los mexicanos le cambiaron el nombre al Instituto Mexicano del Seguro Social, que en un sentido irónico total, dicen que el concepto para los que no atienden este servicio las siglas del IMSS significan “importa Madres Su Salud”.

Los responsables son una bola de malditos que no están cumpliendo con su trabajo, por ello es necesario que dejen de estar haciéndose los tontitos, sólo porque tienen en mente o la idea de que “por el momento no hay solución”, pero que tomen en cuenta que si están cobrando y les están pagando, su deber y su compromiso es la de cumplir con sus obligaciones.

Y con respecto a toda la familia de este señor, a todos los amigos de sus hijos y de sus propios amigos, como el director de Pemex y el de Hacienda, tienen que entender que ya es hora de que se inicien las auditorias correspondientes, para que quede bien definido y aclarado, en qué y en dónde está el dinero que se han robado, porque deben recordar que ese dinero le pertenece a los mexicanos, al pueblo mexicano, a todos los que pagamos impuestos, por lo que no podemos permitir que haya obstrucción de cumplimiento de justicia, que hay estado llevando a cabo una bola de buitres.

Por eso, cada vez que salen más y más verdades, todas las mentiras van cayendo y a los mentirosos e hipócritas, poco a poco se les va cayendo su teatrito de las mentiras.

Esperamos que la justicia divina los haga tomar conciencia de todos los muertos y homicidios que esto ha ido dejando, para pronto se tomen las medidas correctivas y se meta a la cárcel a toda esta bola de gentes de lo peor, que hasta ahora ha habido en la historia de México.

No es entendible que los mexicanos sigan chupándose el dedo, ya que estos señores, como en el caso del presidente de Morena, de quien “se dice” ya tiene 200 millones de dólares por concepto de los muy buenos “negocios” que ha llevado a cabo, al igual que muchos otros funcionarios que se han sabido mover en este gobierno, esto a diferencia de los 50 millones de mexicanos que no tienen qué comer, que no tiene agua, que no tienen luz y que tampoco tienen seguridad, lo que sí es muy claro es que muchos de los funcionarios responsables de estas carencias, lo único que no tienen es madre.

La candidata de las mentiras

En el segundo debate presidencial Claudia Sheinbaum hizo varias afirmaciones falsas.

Mentira 1: Crecimiento económico de 3.2% por encima del 2% de todo el neoliberalismo.

Amiga date cuenta, Claudia miente. Según las cifras oficiales el crecimiento promedio anual durante el sexenio de López Obrador será de apenas 1.1% por debajo de los resultados de Peña Nieto, Calderón, Fox y Zedillo.

Mentira 2: Más empleo histórico.

Amiga date cuenta, Claudia miente. De acuerdo con las cifras del INEGI y el IMSS, este gobierno ha generado el menor número de empleos formales en los últimos sexenios.

Mentira 3: Y no hay inflación.

Amiga date cuenta, Claudia miente. La verdad es que este sexenio tiene una inflación Acumulada mayor a la de los gobiernos de Fox, Calderón y Pela Nieto, y la inflación en alimentos es la más alta del siglo.

Mentira 4

La deuda no ha aumentado.

Amiga date cuenta, Claudia miente.

De 2018 a 2024, la deuda pública ha crecido de 10.5 billones de pesos, a 17 billones, tan solo en este año hay 2 billones de pesos de nueva deuda.

Mentira 5: Tener la gasolina a un precio accesible y que no aumentara.

Amiga date cuenta, Claudia miente. La verdad es que la gasolina es 41% más cara que cuando inició este gobierno.

Claudia Miente.

Jornada Electoral, 2 de junio de 2024 Proceso Electoral en números

A continuación reproducimos la importante información que el INE publica para que los mexicanos estemos en conocimiento de todo lo que estará decidiéndose el próximo 2 de Junio de 2024.

Esta numeralia tiene como objetivo ilustrar desde un enfoque numérico, las diferentes actividades y procesos que se desarrollan para celebrar la Elección Federal y la concurrencia de las 32 entidades federativas, las cuales iniciaron el pasado 7 de septiembre del 2023.

La información se actualiza conforme se desarrollen las etapas del PEF y los Procesos Locales.

Cargos a elegir

El próximo 2 de junio de 2024, México celebrará la Jornada Electoral para elegir cargos federales: Presidente de la República (1); Senadoras y Senadores de la República (128) y Diputadas y Diputados de la Cámara Baja (500). Este proceso será concurrente con el que celebran 32 entidades federativas (20,079 cargos)

El Proceso Electoral 2023-2024 será reconocido como el más grande que ha tenido México y conlleva el trabajo coordinado de todas sus áreas en diversas materias. Aquí podrás conocer el avance de los trabajos a través de los números más relevantes y destacados: 32 Entidades federativas participarán; 20,708 Cargos se elegirán en la contienda a nivel Federal y Local; 9 Gubernaturas deberán elegirse y prevalecer el principio de paridad; 44 Distritos federales se consideran indígenas y

63 Postulaciones se realizarán en el marco de acciones afirmativas

Credencial para Votar

Para que la emisión del voto sea posible, la ciudadanía deberá contar con su Credencial para Votar vigente y con datos actualizados. En esta etapa el INE trabaja para que las personas mayores de 18 años puedan realizar los trámites correspondientes de inscripción y actualización en el Padrón Electoral y la Lista Nominal. 98,329,591 Personas en la Lista Nominal; 47,226,062 Personas de la Lista nominal son hombres; 51,103,424 Personas de la Lista nominal son mujeres y 105 Personas de la Lista nominal son no binarias.

Voto extranjero

Las y los mexicanos en el extranjero tienen el derecho de participar en las elecciones que se llevan a cabo en México. El INE, a través de diversas acciones, garantiza que se ejerza este derecho:

Todas las personas desde el extranjero podrán votar por el cargo de presidencia

Todas las personas desde el extranjero podrán votar por el cargo de senaduría

Las personas que radican en el extranjero y tengan credencial de la Ciudad de México y Oaxaca votarán el cargo de Diputación migrante

Desde el extranjero se podrá votar el cargo de Diputación de representación proporcional por Jalisco

Las personas residentes en el extranjero votarán el cargo de Jefatura de gobierno Ciudad de México

Se podrá emitir voto desde el extranjero para las entidades de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán en el cargo de Gubernatura

Organización Electoral

23 Sedes consulares propuestas en Estados Unidos, Canadá y Europa; 187,388 Solicitudes de inscripción a la Lista Nominal del Electorado en el Extranjero; 1,585,703 Credenciales entregadas a la ciudadanía en el extranjero.

Además de contar con su Credencial para Votar, la ciudadanía requerirá el día de la Jornada Electoral materiales electorales, casillas y personas capacitadas que apoyen en las Mesas para la emisión del voto. Para ello se estima:

170,320 Casillas totales estimadas para instalarse el día de la Jornada; 317,310,261 Boletas electorales; 49,780 Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) y Supervisores Electorales (SE) para contratarse

14,201,467 Ciudadanía insaculada; 18,825 Personas han manifestado interés para participar como observadoras y observadores electorales. Además de 2,712 organizaciones.

Financiamiento público federal total: 10’444,157,311.

Si desea conocer más información diríjase a la página oficial del Instituto Federal Electoral (INE).

Carta dirigida A nuestra familia Atypical (lo que estoy viendo)

Estimada familia Atypical:

Esta semana y la semana pasada han sucedido cosas muy raras en Morena.

Tan raras que Andrés con su enfermedad de delirio ya cree que se llama Fidel.

Todos los rumores de estos 10 días van en el mismo sentido.

En palacio están muy nerviosos y muy enojados, entre ellos se están sacando los ojos y como el río suena es que lleva mucha agua, así que voy a comenzar por la guerra de las encuestas.

Todas las encuestadoras del país, excepto México elige y Massive Caller, predicen que Titina va a barrer a Xóchitl con más de 35 puntos de ventaja.

Entonces yo me hago las siguientes preguntas:

¿Por qué si Titina va ganando por más de 35 por ciento, Andrés, Morena y Titina, la joden tanto?

¿Por qué, el demente del narco huachicolero, Mario Delgado, quiere que el INE contabilice el costo de las marchas de la oposición?

¿Por qué, si va ganando Titina, ayer en el aeropuerto de Veracruz el público en general le mentó la madre, y en Tuxtla, en un evento, la corrieron a patadas?

¿Por qué, si Titina va barriendo, en Veracruz, la gente le ha mentado la madre a la rata y corrupta, la zacatecana Nahle, en cada gira que hace por el estado?

Y ¿por qué, si Titina ya ganó, Andrés como un verdadero cobarde se va contra María Amparo Casar.

Y si Titina va ganando, ¿por qué, Andrés ya la agarró contra todos los periodistas éticos y honestos del país?

¿Por qué, Andrés esta tan enojado cada mañanera que ya no lo puede esconder?

Y si Titina va ganando, ¿por qué, hubo dos dramáticos incidentes en Puebla capital donde dos candidatos de la oposición y sus familias estuvieron a punto de perder sus vidas?

Me refiero a los candidatos a gobernador y presidente municipal del Angelópolis.

No se familia Atpical lo que está pasando pero con todo esto de lo que les estoy contando me da la impresión de que Massive Caller y México Elige, tienen razón de que Xóchitl lleva un punto arriba.

Y como todo indica que Morena si va a perder viene lo peor en estas tres semanas, trampas de Andrés y Morena.

México más violento y morenistas más mentirosos.

En la última encuesta, que saldrá el martes 28, verán que todas las encuestadoras, excepto dos, le van a dar un triunfo holgado a Titina.

Porfa, no le crean, van a querer inhibir el voto para que no salgan a votar

Ellos saben que si el 62 por ciento de los votantes sale a votar, Xóchitl gana por 4 puntos

Y si llegará a votar el 70 por ciento de la población Xóchitl gana, ¿están sentados? por nueve.

No se dejen engañar, Andrés sabe que sus hijos, sus hermanos, los socios de sus hijos, su secretario particular, el inepto y rata del director de Pemex, Mario Delgado, Ignacio Ovalle, con su Segalmex, la rata asquerosa de López Gatell, la multimillonaria en dólares, Rocío Nahle y Manuel Bartlett, ya tienen un pie en la cárcel.

Por todo esto ya no duermen, ellos no quieren perder la elección, al contrario nada más la quieren ganar para asegurarse de no terminar en la cárcel.

Tengamos cuidado y váyanse preparando, esto se va a poner feo.

Andrés es un tramposo asqueroso que no sabe perder y si pierde, arrebata.

Pero esto ya lo sabemos, verdad…

Proclama de Justicia

La Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C., ante la pesarosa situación de orden político que se vive en nuestra Patria, durante la Cuarta Transformación de la Nación, afirma, con evidente disgusto que nos encontramos en una encrucijada en la que reinan las ocurrencias, las nulas ponderaciones, la inseguridad, la corrupción, la narco-política, la falta de aplicabilidad del buen Derecho, las manipulaciones políticas y los servilismos a ideologías contrarias al espíritu de nuestra Constitución, la carencia de horizontes y alternativas para resolver los graves problemas que acucian a nuestra Nación. A contrario sensu, las descalificaciones, el populismo, el electorismo, la demagogia, la operación de ideologías que afectan a la Carta de Carranza, se han adueñado de la situación, hasta el punto de que millones de mexicanos se encuentran hartos de lo que política y jurídicamente acontece.

En México y en la actual era política, hemos transitado de la corrupción del neoliberalismo a un momento políticamente diferente, que específicamente por lo inexplorado ha determinado que muchos de los abogados independientes de la República que con su sufragio confiaron abiertamente en Andrés Manuel López Obrador, por sus promesas efectuadas durante su campaña electoral, ahora nos hemos percatado que el Primer Magistrado de la Nación ha traicionado nuestro voto, trastocando conceptos como Constitución, Democracia, Estado de Derecho, libertad, seguridad jurídica, etc., etc., ya que a fuerza de pisotearlas, les han hecho perder su sentido histórico-jurídico.

El Ateneo de Estudios Jurídicos Penales se encuentra sabedor –y desea que los justiciables así lo vean- de que el servicio y la misión del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en la actualidad no lo es hacia mantener el orden del espíritu de la Carta de Carranza, sino que su actuar tiende a faltarle el respeto a la misma.

Para el Observatorio Jurídico de Estudios Penales, la Justicia es el valor supremo de nuestro México. Queremos aspirar a una justicia con una política equilibrada, ponderada e incorruptible. Por eso como abogados independientes ahora proclamamos de cara ante la Cuarta Transformación de la República nuestra exigencia por mantener los principios de Justicia insertos en nuestra Carta Magna, en nuestra Ley de Amparo y en nuestro Código Penal Federal que resultan ser los soportes férreos de la convivencia pacífica y el buen Derecho, implícitos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en todos convenios de índole internacional que han sido signados por el Estado Mexicano.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

Según Loret de Mola, así es como Amílcar Olán, amigo de los hijos de AMLO, ha ganado millones de pesos con el negocio de las medicinas

El periodista Carlos Loret de Mola presentó, el pasado jueves, un reportaje sobre presuntos negocios de los hijos del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su cercano amigo Amílcar Olán, con medicinas.

En el reportaje, se acusó que ellos controlaban compras de medicinas en el sistema de salud del Gobierno. Se señaló que Amílcar Olán, íntimo amigo de Andy y Bobby López Beltrán, hijos del mandatario, pasó de ser un desconocido de las medicinas a un empresario que interviene en licitaciones y adjudicaciones directas, pues recibe contratos millonarios, le dan información privilegiada sobre los concursos y negocia la simulación de esas licitaciones para vender medicinas a precios más altos.

En el reportaje se acusa que esto lo hace gracias a otro cercano amigo de Andy López Beltrán, quien desde hace años es funcionario clave en el sector salud del Gobierno Federal, primero como director de Abastecimiento y Distribución de Medicamentos del Insabi y ahora como directos del sistema IMSS Bienestar. Se refieren a Alejandro Calderón Alipi, apodado como Cuchillo.

El presuntamente actuaría en estrecha coordinación con Daniel Asaf, apodado El Gallo, brazo derecho de AMLO, y el propio Amílcar Olán.

Se presentaron audios, en los que se escucha a Amílcar Olán decir que “sí, ya Alejandro me había dicho, Alipi, que fuera yo a su casa a cenar, para que platicáramos allá, porque él viene llegando de Nayarit y hay que hacer equipamiento allá (...) Cuchillo me estaba diciendo que fuera yo a su casa (...) camino al IMSS y de ahí me voy con El Gallo al Páramo, a cenar”.

En el reportaje, se señaló que Amílcar Olán tiene injerencia en compras de los medicamentos, en medio del peor desabasto del que se tenga registro en el país. Se acusa que a través de su empresa Romedic, ha vendido material de curación y medicinas a gobiernos estatales de Morena.

En otro audio, se escucha a Amílcar decir que “yo soy experto en salud (risas)”. En otra de las grabaciones mostradas, Amílcar y la persona con la que habla, a quien se refiere como “Robert”, habla sobre dos adjudicaciones directas firmadas a finales del año pasado, en Tlaxcala y Sonora. Se trataría de dos procesos de compra de las oficinas del IMSS en esas entidades, por un total de 100 millones de pesos, mismos en los que Amílcar “metió mano”.

En otro audio, se escucha decir a Amílcar y su interlocutor que vendieron 76 mil piezas de medicamentos en Tlaxcala a 999 pesos cada una. Este movimiento habría sido una adjudicación directa realizada por la oficina del IMSS en Tlaxcala el pasado 7 de noviembre, donde se benefició a la empresa Biosistemas y Seguridad Privada S.A. de C.V. Amílcar habría intervenido para que 76 mil piezas de eritropoyetina humana recombinante, sustancia utilizada para la anemia, principalmente en casos de insuficiencia renal crónica, se comprara en 999 pesos.

Esta adjudicación le significó un negocio por casi 76 millones de pesos.

En el caso de Sonora, la adjudicación directa la ganó la misma empresa, Biosistemas y Seguridad Privada, y se firmó en Ciudad Obregón el pasado 5 de octubre. 24 mil piezas del mismo medicamento que en Tlaxcala y con el mismo precio, 999 pesos. En total, un negocio que les dejó casi 24 millones de pesos.

La empresa beneficiada tiene su sede en Hermosillo, Sonora, y es dirigida por Roberto Dagnino y Alfonso Dagnino Romo.

La empresa pasó de rentar equipos de limpieza a suministrar oxígeno y gases medicinales, y desde agosto pasado, entró de lleno a la venta de medicamentos, principalmente con adjudicaciones directas.

En otro audio, Amílcar y Rober hablan sobre una licitación que se haría a finales del 2023. “Aquí lo importante, dile, es amarrar ese millón de piezas que faltan, millón y medio, porque van a ser como millón y medio, yo creo”.

Una revisión realizada en el reportaje, se señala que en octubre de 2023 se licitaron un millón de piezas de eritropoyetina, mismo medicamento vendido en Tlaxcala y Sonora. Otros audios revelan que Amílcar recibió información de quiénes participaban, precios ofertados y condiciones de la compra. En el audio se escucha que habrían hablado al IMSS donde les dieron información sobre los otros participantes.

En la licitación se compraron un millón 473 mil piezas de eritropoyetina hasta en 700 millones de pesos. Se supo que la empresa vendió en el doble los medicamentos.

Lo que opinan en las redes sociales

Del muro de Pablo Gómez Martínez:

*_!!!! QUÉ CARTA!!!.

Perdón si hiero susceptibilidades, y no quiero perder amistades, pero les comparto ésta carta en contra del descerebrado AMLO que está despedazando a nuestro país

México No era perfecto, ni un paraíso, pero tenía todo lo que ahora No Tiene.

México, tenía medicinas.

México tenía Seguro Popular.

México tenía guarderías.

México tenía refugios para mujeres.

México tenía comedores comunitarios.

México combatía al narcotráfico, no pedía respetar sus derechos.

México respetaba a sus Fuerzas Armadas, no las usaba como trabajadores de obras, ni les exigía someterse a la humillación ante el "pueblo bueno" y los delincuentes.

México tenía instituciones independientes y no secuestradas por oportunistas.

México tenía un INE independiente que lo llevo a Usted a la presidencia.

México tenía oposición política en las Cámaras y no servilismo clientelar.

México tenía libertad de expresión y libertad de exigirle al gobernante resultados sin ser blanco de agresiones o amenazas.

México era un solo país UNIDO contra un gobierno corrupto, hoy es un país DIVIDIDO por el odio de un gobierno...unos contra otros.

México participaba en Relaciones internacionales.

México participaba en Foros mundiales.

México competía en ciencias, tecnología, y deportes.

México tenía Instituto para jóvenes emprendedores.

México tenía un avión a la altura de nuestro representante ante el mundo.

México tenía una casota “fifi” para ser ocupada por su gobernante, y no un palacio para un emperador.

México tenía prensa seria, responsable y no actores.

México tenía a los delincuentes presos y no liberados con AMNISTÍA.

México caminaba en vías de desarrollo con un crecimiento sostenido y a la par con EU.

Si Morena vuelve a tener mayoría en la Cámara, dentro de uno o dos años más, no va a haber INE, ni TRIFE, ni SCJN, ni INAI, ni Prensa o medios libres.

Y a lo mejor ni Partidos, ni aspirantes, ni procesos internos, ni militantes con "derechos" a ser candidatos.

¿Suena exagerado? ¿Suena fuera de proporción?

A mí me parece que no, por eso digo que mi vida depende de mi voto. Yo voy por la coalición porque es la solución que se forjó. Entiéndase bien: No soy priista, ni panista, ni de ningún otro partido, solo quiero hacer contrapeso para que ese maldito loco no se acabe nuestro país. No me importa si antes robaban más o era menos, el punto es hoy y éste descerebrado no acaba aún.

AMLO va por la Cámara; no ha perdido el enfoque, y nosotros no podemos perder el enfoque, debemos ir por la Cámara

Las gubernaturas y las alcaldías deben ser coadyuvantes para el objetivo central.

Diputaciones federales y locales.

Todos tenemos que aportar, si se necesita, ceder para la unidad al propósito vital: "Vamos por la Cámara"

Es una tristeza y una irresponsabilidad en todos lados, que aspirantes que compitieron y no ganaron se cambien de partido como si fueran futbolistas que se ponen otra camiseta.

Se nos avecina una gran lucha. Si se recupera autonomía de la Cámara, va a poder pensarse en nuevos proyectos políticos democráticos.

Si AMLO vuelve a ganar, ahí vamos a entrar al pleno autoritarismo antidemocrático y nos van a quedar pocas opciones.

Mi vida depende de mi voto. Voy por la Coalición y no sólo con mi voto, sino con el tiempo y apoyo que pueda dar.

Haz algo por tu futuro, por el de tus hijos y tus nietos. ¡¡¡COMPÁRTE!!!! Por México y para México

Es nuestra última oportunidad para rescatar el México que conocemos y queremos, por ello apoya su difusión, para que sea muy grande, demostremos de que estamos hechos.

¡Compártanlo!, estar molesto ¡!!NO ES SUFICIENTE!!!!

