Tarde que temprano las falsas promesas se caen

Es importante mencionar el respeto tan grande que demuestra la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a la Constitución, al no permitir que continúen expandiendo la farsa y el cáncer, ya que hemos visto, y seguimos viendo, como en la mayoría de lugares donde ganó el partido de este señor, se han presentado diversas irregularidades, como en el caso del estado de Morelos, donde se ha visto la existencia de un nepotismo bestial, porque a sus compadres, a sus amigos, a sus primos, a sus hermanos, y a quien sabe cuántos más, los metió a “trabajar” en puestos de gobierno, por lo que se hace necesario recordarles que esto es una de las cosas que mencionaron no iba a suceder, pero en fin, en todos lados se cuecen habas.

Justicia de labios rojos

Los juristas entendidos proclamaban antaño que nuestros jueces y magistrados impartían justicia de manera transparente, en la actualidad hay grandes abogados que le han referido a la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, que en ésta Cuarta Transformación de la Nación, existen impartidores de justicia tan hábiles y capaces de hacer aparecer transparente lo obscuro con lo que imparten justicia, esos indignos resultan una amenaza constante para la propia justicia, la cual deforman y con sus actos difaman. Ellos trabajan para impunizar delitos a cambio de prebendas o monedas.

Siempre es incómodo para el Foro Independiente de la República tropezar con esos malhechores del derecho que alardean de conocer la ley y sólo la pisotean, siguiendo muchas veces el ejemplo de ciertos gobernantes que fungían y fungen como autoridades en los Tres Poderes de la Unión (no son todos se aclara). Antigua es la queja de la abogacía nacional contra esos ministriles de justicia, quienes son los directamente responsables del descrédito en el que han caído las instituciones de procuración e impartición de justicia; ella es la opinión de los letrados pensantes, todos en la actualidad sabemos que los fundamentos de esas quejas no son nuevos, ni singulares.

La abogacía independiente de la República mantiene su firmeza contra los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, más mediocres, intrigantes e ignorantes, que con sus defectos y su desmedida sed de riqueza sólo sirven para prostituir a la justicia, convirtiendo a nuestros recintos sólo en casas de asignación que se venden al mejor postor.

Don José Vasconcelos, oaxaqueño de excepción y distinguido miembro de la élite política, en el ayer defendía mediante su elevado pensar que la justicia siempre debería de estar impulsada en una “reacción contra la corrupción y en un intento de hacer siempre respetable la interpretación de las leyes”.

Pensemos en un momento en México y nuestra Constitución Política desde un punto de vista de probidad en la justicia. De repente, al cabo de unos pocos instantes nos percatamos que esos jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia (que los hay y son dos) transgreden la esencia y espíritu de nuestro artículo 17 Constitucional, el cual señala que la justicia debe de ser gratuita.

Todos en México saben y lo saben muy bien que durante el neoliberalismo y en ésta Cuarta Transformación de la Nación se ha despreciado a la justicia, la cual, por desgracia, aún sigue en duda ¿Cuántas promesas se han de necesitar para conseguir una justicia libre de corrupción?.

Andrés Manuel López Obrador no pudo con ese paquete al no poder cumplir su empeñada palabra.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

Siempre hay que escuchar la opinión de los expertos

Es importante hacer notar con respecto a la tragedia que se dio de la implosión del submarino, donde uno de los tripulantes era un mini submarino, y para que la gente tenga una idea, de cuál fue la presión de lo que estaba pasando, sufriendo, es lo que vendría siendo similar a tener a la Torre Eiffel encima.

La situación de implosión, ha sucedido en muchos submarinos, al querer bajar a una mayor profundidad de la que estos pueden aguatar, ya que aumenta la presión y es cuando debido a ello, muchos han explotado, la implosión es mortal y es inmediata.

En algunos medios se había mencionado de la existencia de ciertos problemas con los sistemas de emergencia, que eran del conocimiento del dueño de esto y quien iba dentro del submarino, fallas que según se seguían teniendo y de las que nunca hubo una aprobación por parte de alguna autoridad naval.

Se menciona que este era un submarino estatal y por lo tanto no puede ser demandado por nadie, además de que las gentes que se subían a él, anticipadamente firmaban un documento en el cual ellos aceptaban que este era un submarino experimental y por lo tanto que podían correr algún tipo de riesgo.

Lamentablemente esto es un ejemplo de lo que dice el onceavo mandamiento, que “Dios nos da la libertad de ser tan tontos como queramos” y lo más triste es que se tengan que perder vidas humanas para que esto quede súper mega claro, ya que en estos casos, al no tomar en cuenta la opinión de los profesionales, esto siempre acaba en tragedia.

Carta dirigida al infame gobernador de Veracruz

(Otra basura de Morena) Carlos Alazraki

Gobernador, supongo que si sabes que el segundo gobernador peor calificado entre todos los gobernadores de México eres tú, verdad.

Y también supongo que sí sabes que el peor gobernador de México se llama Cuauhtémoc Blanco.

No te da pena que unos nombres tan célebres, como Cuauhtémoc y Cuitláhuac hayan sido destruidos por dos gobernadores tan inútiles y mediocres como ustedes dos.

Cuitláhuac, no puedo entender cómo un tipo como tú es gobernador de Veracruz.

Como tampoco me explico, cómo un estado tan maravilloso como Veracruz con gente increíble, te haya elegido a ti como mandatario, sobre todo cuando lo único que has hecho ha sido darle en la ma… a nuestros queridos jarochos.

En 5 años nos demostraste que eres un inútil, que no sabes gobernar, que eres igual de corrupto que tu paisana Rocío Nahle, su familia y sus amigos.

Nos has demostrado que no eres un gobernador serio, que eres más bien otro ciervo de Andrés, que cuando te ordena que armes un desmadre contra la Ministra Piña, haces un ridículo gigante llevando un ataúd vacío lo dejas enfrente de la puerta de la Corte custodiada por una bola de malandrines malvivientes que les pagas una basura para que te cuiden el show.

Por cierto, un show bastante estúpido porque los ministros siguen entrando sin ninguna bronca a la Corte por otra puerta.

Pero el motivo de escribirte mi carta semanal es otro.

El motivo de mi carta semanal, es para decirte que eres un cobarde y eres muy poco hombre, lo que acabas de hacerle a la Jueza Angélica Sánchez Hernández por haber liberado a un empresario que según tú era culpable pero que las pruebas demostraron que no estaba en el lugar de los hechos, no tiene vergüenza.

La decisión de la jueza te dolió tanto que decidiste perseguirla con toda la fuerza de tu gobierno.

Y aunque su decisión haya sido basada en la ley, te valió madre y la perseguiste hasta lograr tu objetivo y al muy estilo de Andrés Manuel sin respetar el Estado de derecho, violaste sus derechos de amparo y ahora la pobre está en prisión.

Eres tan tramposo que acusaste a la jueza Angélica Sánchez Hernández por tres razones diferentes, las primeras dos se cayeron porque la fiscalía no los pudo comprobar.

Y la tercera acusación, delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, que si les sirvió, lograste que un pinche juez corrupto le dé un año de prisión preventiva forzosa.

Y lo peor del caso, Andrés avaló esta acción, dándote un aplauso y mandándole un recado a los otros jueces diciéndoles que les pasaría si cumplen con la ley en lugar de cumplirle a su majestad.

Cuitláhuac, cierro mi carta semanal con esta reflexión:

Como gobernador eres un inútil.

Como ser humano eres una mie….

Como es el trabajo, así es la recompensa

Es importante hacer una reflexión de lo que está sucediendo en algunos lugares del país, esto en los últimos 5 años, donde se ha visto como se ha dado una enorme cantidad de violaciones a las leyes y a la Constitución, además de obstrucción de la justicia por parte de la presidencia, lo que es una señal muy clara del porqué tardó este señor 18 años para acabar y obtener su título de abogado. Sería muy bueno se pudieran localizar sus exámenes con los resultados que tuvo y así mismo conocer si hubo alguien que le explicara todo lo que estaba haciendo mal, esta reflexión es debido a la situación tan deplorable en la que se encuentra el país, como nunca se había vivido, de inseguridad, de secuestros, de violaciones, en fin, todo tipo de delitos están al día.

Y la famosa Guardia Nacional se ha destacado, ya que en las famosas redes sociales se han dado a conocer varios videos donde se ve como ellos se encuentran en grandes fiestas, celebrando junto a los cárteles, haciendo gala del poder armado que tienen y disparando sus armas al aire.

Y lo más triste es ver en los noticieros la difícil situación que se vive todos los días, ya que lo primero que se menciona son notas como estas; “se murió”, “lo secuestraron”, “una enorme cantidad de asesinatos”, “levantones” y ahora también andan secuestrando a oficiales de gobierno.

Eso solo ha creado una gran inconformidad por parte del pueblo en general, ya que todos los que fueron engañados con falsas promesas y mentiras, al creer que cumplirían todo lo que les ofrecieron, a los que votaron por el mega engaño de un “honesto, incorrupto y nuevo partido”, que ahora recapaciten porque el país, la república y los hijos que son los humanos, merecen vivir dentro de una verdadera república en la cual se respeten las garantías y los derechos individuales.

Los contra argumentos son de mayor peso

Hace ya muchas décadas que nuestro queridísimo maestro universitario don Ricardo Franco Guzmán nos dijo: “La Procuraduría General de Justicia del Distrito y Territorios Federales, se encuentra íntimamente ligada y encadenada al Poder Ejecutivo Federal, por ello resulta un absurdo jurídico llamarla representante de la ley y sociedad, cuándo verdaderamente sólo es una vulgar representante del gobierno en turno, en virtud de que siempre antepone los antojos de éste, por encima de la voluntad de la Constitución de Carranza”.

Relato esas enseñanzas del ayer, que confirman la excepcional calidad y sapiencia jurídica de quien siempre ha sido grande entre los grandes.

En el México de hoy y con mayor crudeza se manifiesta la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, en replica de lo que expresa el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, cuando afirma que “su Fiscalía General de la República es independiente y autónoma”. Y por ello nos permitimos contradecirlo refiriendo: decir como afirma el Poder Ejecutivo, que la justicia en ésta Cuarta Transformación de la Nación es independiente de su política y, por otra parte concederle al gobierno la facultad de decidir sobre la base de consideraciones de índole político, si la justicia debe o no seguir su curso en contra de sus decisiones -o caprichos- es tal contrasentido que no hace falta gastar muchos contrargumentos para que reluzca la ignorancia de los razonamientos que expresa el Primer Magistrado de la Nación.

Hemos tocado ese vicio con el que se expresa Andrés Manuel López Obrador, ya que ello no encuentra encuadre en la Carta de Carranza, sino en la falsa manera en que es interpretada por el Ejecutivo, tanto por su gravedad suma, porque sentado ese precedente, puede éste tornarse por una autorizada interpretación de sus preceptos que son fundamentales y formarse con ello una política contraria y que contraria a nuestro Estado de Derecho.

Expliquémonos:

La Abogacía Independiente de la República no tiene que hacer valer muchos argumentos, pues los seguidores de la Cuarta Transformación de la Nación que deberían de entenderlo así, no sólo no lo quieren comprender, sino que responden, incluso indignados, cuando se les pone de manifiesto la enormidad de ese contrasentido en la realidad política por la que nuestro País atraviesa.

El Sr. Alejandro Gertz Manero Fiscal General de la República, con su omisión a actuar en contra de la narco-política se encuentra mucho más dispuesto a comportarse de acuerdo con la lógica de la Cuarta Transformación de la República, que con la lógica de la justicia que precisa nuestra Constitución Política.

Con ese solito contrargumento se pone en evidencia la sin razón jurídica de las palabras expresadas por el Presidente Constitucional de éste nuestro México.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

¿Es donación o saqueo?

Hay informes donde “se dice” que están llegando muchos vuelos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, donde están llegando una gran cantidad de cubanos y venezolanos, quienes son inmediatamente trasladados a la Embajada de Venezuela y donde se les están dando permisos de trabajo, así como el poder trabajar dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Dicen que en este tipo de movimientos, estos aviones están importando a estas personas y a su vez se están llevando los aviones llenos de medicamentos e implementos médicos, los cuales se supone o se rumora, o son, o estaban destinados para los hospitales infantiles y de adultos mayores de la Ciudad de México.

Si verdaderamente este fuera el caso, nos queda claro que esto es un robo al pueblo y a la nación, y eso, es lo que no se puede permitir que hagan estos señores, es importante destacar que la mayoría de estos personajes tienen nombres de extranjeros, y esperamos, que no quieran gobernar al país para luego acabar con lo que es la República y sus garantías individuales.

Esto es como una copia burda de lo que hizo Adolfo Hitler cuando tomó el poder, pero lo que no se debe permitir por ningún motivo, es que pretendan hacer cambios a la Constitución, ya que esta es nuestra Carta Magna, la cual no puede ser cambiada solo por caprichos viscerales e influencias políticas de los “asesores” cubano-venezolanos que están influenciando a este señor, es por ello que se necesita hacer un verdadero cambio para que se regenere y respete a la República y a la Constitución.

Datos cortos pero importantes

Y según menciona un estudio en relación al Proyecto del Tren Maya, se dice que respecto a la amortización de la inversión del tren, se tardarían 200 años para poder recuperar el dinero que se ha invertido.

Es importante recordarles que ese es dinero del pueblo y recibir este tipo de respuestas nos da mucha tristeza, pero también esto nos demuestra que la corrupción es el único progreso que ha logrado esta gente ya que son una bola de delincuentes.

