Mantendrán tarifas pequeños hoteles de Playa del Carmen

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Los pequeños hoteles de Solidaridad mantendrán tarifas entre 400 y 500 pesos la noche para dos personas con el fin de ser atractivos para los turistas durante las fiestas patrias.

Andrea Lotito, vicepresidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, informó que en fines de semana largos como el que motiva la celebración del Día de la Independencia de México, las tarifas han alcanzado hasta los 800 pesos por noche en habitación doble, por lo que la reducción alcanza hasta un 50%.

“Las ofertas en realidad empezaron desde mayo y en muchos casos no se recuperaron en el verano porque no fue lo que esperábamos, son de entre 35 y 50%, normalmente en septiembre tenemos tarifas similares a la temporada alta que es de 800 a 850 pesos más impuestos, pero como lo vemos complicado vamos a seguir entre 400 y 500 pesos”, dijo.

Calculó que con esas estrategias en la venta directa de las habitaciones les darán una ocupación promedio durante septiembre y octubre del 55%, similar a lo que tuvieron en el verano, pero en el fin de semana por el festejo de la Independencia alcancen un 70 o 75%, pero manteniendo las ofertas.

La salud que han mostrado las playas durante todo agosto lo han aprovechado los hoteleros en general para promover el destino en redes sociales, y especialmente los centros de hospedaje que se encuentra en el centro, la mayoría pequeños hoteles, que han sido los más lastimados por el sargazo.

“Tenemos que decirle al mundo que esto ha sido temporal, que son ciclos, y que ahorita nuestras playas lucen espectaculares porque no ha habido sargazo y esperamos que siga así durante mucho tiempo, pero también tenemos que decirle a los turistas que estamos preparados para afrontar con mejores resultados futuras invasiones a nuestras costas y que no nos vuelva a pasar lo que nos ha pasado porque impacta negativamente a las ocupaciones y si no hay ocupaciones se acaba la derrama económica”, expresó.

Andrea Lotito previó que el paso del huracán Dorian por las Bahamas y La Florida, favorezca a otros destinos del Caribe Mexicano, debido al cambio de intenciones de viaje que ocurren cuando suceden estos fenómenos naturales, lo que podría mejorar las expectativas que hay en la ocupación para las siguientes semanas.