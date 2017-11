Sintra prohíbe utilizar Tsuru y Spark como taxi

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) solicitará al Sindicato de Taxistas Lázaro Cárdenas del Río no permitir que automóviles Tsuru y Spark sean propuestos para dar el servicio, debido a que se ha detectado que no cumplen con medidas de seguridad.

No obstante, de acuerdo con Jesús Duarte Yam, delegado de Sintra, los automóviles de este tipo que ya funcionan como taxi podrán seguir haciéndolo, aunque se exhortará a los concesionarios cambiar de marcas a algunas más seguras.

La notificación se planea entregar la semana siguiente a la organización sindical y argumenta la falta de bolsas de aire en unidades de ese tipo.

“Es una medida que tiene que ver con la seguridad para ayudar a la ciudadanía, para que estas marcas no se emplaquen más, se ha visto muchos accidentes con estas unidades, a partir del lunes se enviará el documento al sindicato para que estas unidades no se les dé un uso de transporte público”, mencionó Duarte Yam.

De acuerdo con los sitios de internet de las agencias locales, ambas marcas se siguen comercializando en la ciudad.

Por su parte, Jesús Pastor Martín Medina, secretario del Sindicato de Taxistas Lázaro Cárdenas del Río, mencionó que ya sabía de esta medida y se acatará. Calcula que un 30% de un número de alrededor de dos mil taxis en circulación, usa ambos modelos.

“Aún no está de manera formal por escrito, pero ya nos dieron la instrucción, esas marcas no estarán permitidas porque no cumplen con las medidas de seguridad como bolsas de aire y hay que mantener un nivel en el servicio, si mal no recuerdo en Yucatán por ejemplo en algunas partes ya no se están permitiendo emplacar algunos de estos vehículos”, dijo el dirigente.

Mencionó que los agremiados que cuentan con este tipo de coches están buscando manera de financiarse para adquirir vehículos que cumplan con los requerimientos.

“Cuando alguno se acerca al sindicato argumentando que tiene una placa, no lo emplacamos rápido, lo mandamos a Sintra, quien realiza una investigación y ya se decide si se autoriza”, abundó.