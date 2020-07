Taxistas “no ven su esquina” a pesar del semáforo naranja y la nueva normalidad

Con tres mensualidades atrasadas de su vehículo y servicios pendientes, Jaime Ramírez no ve la luz ante la crisis económica que ha ocasionado el coronavirus.

Ramírez llegó a Cancún en enero de 2019 para retirarse del estrés y tráfico de la Ciudad de México; vendió su viejo taxi y adquirió uno a crédito en Cancún, pero desde que llegó sólo percibe ingresos mínimos.

Incrédulo del virus que causa la Covid-19, el operador espera que "el gobierno" ya regresé todo a la normalidad, pues alega que no hay forma de aguantar más tiempo.