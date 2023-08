Otra de taxistas en Cancún: atacan a exjefa de Twitter Blue por usar Uber

Otra fechoría más de los taxistas: en redes sociales, la exjefa de Twitter Blue, Esther Crawford, reveló que fue víctima de un ataque por usar el servicio de Uber en Cancún.

La exdirectiva contó el pasado 15 de agosto, a través de su cuenta de X (antes Twitter) que después de disfrutar de una agradable comida en compañía de su pareja en un restaurante, Esther decidió pedir un Uber para trasladarse.

Sin embargo, poco después de abordar el vehículo de la plataforma de Uber, el automóvil se vio rodeado por choferes pertenecientes a lo que ella misma describió como el grupo de "mafiosos taxistas".

Los taxistas que operan en Cancún, contó, se aproximaron al automóvil y comenzaron a atacar al conductor.

Según relató Crawford, los taxistas locales golpearon la ventana del vehículo y amenazaron al conductor de Uber, argumentando que estaba invadiendo "su territorio" de trabajo.

En medio de la situación tensa, la exdirectora de Twitter trató de razonar con los agresores, intentando explicarles que la responsabilidad de todo recaía en ella por haber solicitado el servicio de Uber, y rogó para que les permitieran marcharse.

En sus propias palabras:

Afortunadamente, lograron salir ilesos de la zona, permitiendo que Esther y su acompañante alcanzaran su destino sin mayores incidentes.

La mujer compartió su experiencia en la red social, destacando que ser acosada y agredida

Apenas hace unas semanas, dos taxistas de Cancún fueron detenidos por atacar con palos y piedras una camioneta de transporte turístico sobre la avenida Yaxchilán. Además, transportistas federales acusaron que los choferes ponchan las llantas de sus vehículos estacionados en los hoteles de la Riviera Maya.

Hasta el momento, el sindicato de taxistas “Andrés Quintana Roo” no se ha pronunciado sobre el ataque de sus supuestos agremiados contra el Uber que utilizó la exjefa de Twitter Blue, Esther Crawford.

Shortly after sunset and dinner at a nice restaurant in Cancun we ordered an @Uber, but as we got in a group of guys from the taxi mafia surrounded the car and then attacked the driver while we were in the backseat.



The driver remained calm even as he was punched through the… pic.twitter.com/GegqtMa4Zg