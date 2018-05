¡Taxistas protestan! Dicen 'no' a la Consulta Pública

Redacción/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Taxistas y líderes del gremio acudieron a las instalaciones del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo), donde se resolverán dos juicios electorales contra la Consulta Popular, que podría permitir que el servicio de transporte privado Uber funcione en el estado.

Alrededor de 300 personas se dieron cita fuera de las instalaciones del Teqroo, asistieron con pancartas y exigen a las autoridades electorales no realizar la Consulta Pública.

Los taxistas llegaron en autobuses y se posicionaron en la entrada del lugar para esperar el acceso a la sala de sesiones del Tribunal Electoral de Quintana Roo.

La sesión estaba contemplada para iniciar a las 13 horas y siendo las 3 de la tarde, y ya con los taxistas dentro de la sala aún no daba inicio.



Aún no se cuenta con el presupuesto para realizar la consulta

El Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) aún no tiene dinero para la organización de la primera Consulta Popular, luego de que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) no ha liberado el dinero solicitado.

Yohanet Torres Muñoz, titular de la Sefiplan, dijo que la dependencia estatal continúa en el análisis de la petición, por 12.7 millones de pesos, presentada por el Ieqroo.

“La estamos analizando porque, lógicamente, es muy excesivo el pago. No se ha efectuado ningún pago y tengo que esperar a que me den todos los soportes sobre los cuales se basaron para solicitar la cantidad tan alta. Aún no sé si se va a efectuar el pago”, afirmó la funcionaria estatal.

A pesar de considerar que se trata de una cantidad excesiva, Torres Muñoz reconoció que todavía no tiene todos los soportes para determinar si se trata de una cantidad ajustada a las necesidades.