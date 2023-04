Taxistas de Cancún no paran ataques contra choferes de Uber

Vuelven los ataques a los conductores de Uber en Cancún, en los que nuevamente, se señala a los choferes del sindicato de taxistas “Andrés Quintana Roo”.

Águeda Esperilla Soto, vocera de Uber en Cancún, señaló que la agresión ocurrió en la avenida López Portillo, alrededor de las tres de la mañana de este miércoles 5 de abril.

En una grabación proporcionada por la entrevistada se escucha como uno de los involucrados amenaza al conductor de Uber:

“La primera y la última vez que te vuelvo a ver hacer esa m***da. Porque para la próxima me voy a bajar, y voy a sacar mi fierro y te voy a tirar balazos, ¿dale? Ya te di tu llave, baja tu cara, deja que te tomen la foto, nada más. Ya te di tu llave y creo que me he portado buena onda, me porté a la altura a pesar de que vienes haciendo m***das”, (sic).

Esperilla Soto agregó que en el incidente, además de que le tomaron foto a la cara del agredido, los agresores se le acercaron en grupo y le quitaron las llaves del coche.

Pero las autoridades aún con las evidencias no detienen a nadie.

“Llevamos alrededor de 15 casos. De lo que tenemos conocimiento, este es el primer caso de madrugada. (…) Pueden ser en la mañana, tarde, noche o madrugada, realmente no hay ley. Han sido agresiones a los vehículos con ácido, reventar cristales, con pistolas, con golpes, y amenazas”.

#Entérate | Circula en redes sociales un video donde se aprecia como un taxista de #Cancún hostiga a un conductor de #Uber al momento de brindar su servicio.



El hecho ocurrió sobre la avenida Tulum durante la madrugada de este miércoles.



📹: Cortesía pic.twitter.com/MeQcs8zW18 — Novedades de Quintana Roo (@novedadesqroo) April 5, 2023

Estas son las zonas más peligrosas para los conductores de Uber en Cancún

Cabe señalar que actualmente, la zona hotelera, la avenida Tulum, el mercado 28, y la zona de Ultramar en Puerto Juárez; son consideradas como zonas rojas para los conductores de Uber, cuando durante en el 2022 estos casos se daban principalmente en la avenida Tulum.

Finalmente, la entrevistada señaló que se hará la respectiva denuncia ante la Fiscalía General del Estado, aunque con base en las denuncias que se han hecho en años anteriores y la nula respuesta de las autoridades, no se tiene confianza en estas para que sancionen a los responsables de estos ataques.