Taxistas de Cancún protagonizan 80% de los accidentes de transporte público

Los taxistas son los conductores de transporte público que se llevan la corona en cuanto a cantidad de accidentes durante el segundo cuatrimestre del 2022, al estar involucrados en 77.5% de los registrados de mayo a agosto.

De acuerdo con información de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, en ese periodo se han registrado 289 percances dónde se ve involucrado el transporte público, de los cuales 224 están relacionados con taxistas; el resto de los accidentes se reparte entre tres concesionarias de camiones y combis.

Del total de estos percances registrados, se reportaron 235 lesionados y un occiso, aquí también la gran mayoría está relacionada a los vehículos del sindicato de taxistas “Andrés Quintana Roo”.

Pero no sólo eso, según los datos de la Dirección de Tránsito, los incidentes vehiculares relacionados con transporte público registraron un incremento comparado con el cuatrimestre anterior, pues enero a abril se contabilizaron 195 incidentes.

Amílcar Galaviz Aguilar, director de la Cruz Roja en Cancún, resaltó que al menos siete de cada 10 incidentes de tránsito en general requieren de alguna atención hospitalaria, desde estudios de valoración para descartar lesiones graves hasta cirugía, yeso o internamiento, entre otros.

De igual manera, ante el incremento de este tipo de percances, el director de la Cruz Roja conminó a los usuarios del transporte público a extremar precauciones y denunciar en caso de que los choferes incumplan los reglamentos, pues su salud está de por medio.

“Lo primero que hay que ver es que no esté saturado, para tratar de mantener las mayores medidas de seguridad; estar pendiente del operador, es decir, revisar que cumpla con las medidas de tránsito obligatorias, como no estar hablando por teléfono, mantener los límites de velocidad, etc. y en caso de incumplir se debe reportar la central”, dijo.