Taxistas de Chetumal arremeten contra Imoveqroo por negar alza a tarifas

Taxistas de Chetumal exigieron al Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) la razón por la que decidió no aprobar el incremento a las tarifas que solicitaron desde el año pasado, ya que consideran que cumplieron con todos los requisitos exigidos por la ley.

“No es justo, desde hace casi cinco años que el precio del pasaje se mantiene sin aumentos mientras que los insumos, el precio de la gasolina, las refacciones y los propios gastos del taxista se han disparado con la inflación. Ya no es un negocio”, mencionó Azael Gordillo González, integrante del Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler.

Por su parte el titular del organismo, Rodrigo Alcazar Urrutia, aclaró que la anterior administración no entregó la documentación de la petición de los ruleteros, por lo que se decidió negar el incremento, resaltando que tendrán otra oportunidad, hasta el cuarto trimestre de este año, de presentar otra solicitud.

“Tenemos entendido que el 27 de septiembre, justo unos días antes de que terminara el periodo de la anterior administración, presentaron su petición de alza a las tarifas. Lamentablemente no sabemos qué hizo ese gobierno con esos documentos, pues no los encontramos y por eso no pudimos aprobar el alza”.