Taxistas de Chetumal exigen aumento temporal al pasaje

Taxistas de Chetumal se manifestaron ante el Instituto de Movilidad de Quintana Roo para exigir a las autoridades la aprobación de un incremento temporal a las tarifas del transporte público, además de que cese lo que consideran "un hostigamiento de sus inspectores a los choferes".

Todo inició luego de un grupo de trabajadores del organismo estatal detuvo a una combi en la ciudad, debido a que transportaba a 9 pasajeros, tres más de lo permitido.

La situación generó la molestia del gremio taxista que, de inmediato, se trasladó hasta las oficinas del Instituto sobre la avenida Maxuxac.

"No es justo lo que nos están haciendo: prácticamente nos están acosando todos los días, para que no te rebasemos el límite permitido de pasajeros. Entendemos que nos enfrentamos a una pandemia, pero la situación económica ya es insostenible: transportando sólo a 6 pasajeros por viaje en Combi, o dos por taxi, no sacamos ni para la gasolina", dijo Sergio Cetina Valle, Secretario General del Suchaa.

Señalan que diariamente son sancionadas hasta dos unidades del transporte público en la ciudad, por lo que consideran que las inspecciones en realidad responden a un fin recaudatorio, que a vigilar que se respeten las disposiciones del semáforo epidemiológico, pues cada multa llega oscilar entre los cinco mil y los 13 mil pesos.

Los taxistas argumentaron que respetarán las restricciones sanitarias del número de pasajeros, si el Imoveqroo aprueba su solicitud presentada desde hace meses, para incrementar de manera temporal el precio del pasaje en un 25%, como mínimo.

"No es mucho: seria 1.5 pesos por usuario de combi, y de dos a cuatro pesos por taxi. También tienen que tomar en cuenta que el precio de la gasolina ya rebasó los 20 pesos por litro, por lo que con el límite actual de pasajeros, apenas tenemos una ganancia del 10% por viaje, en lugar del 40% que debería ser. En ocasiones, con trabajo y sacamos para la gasolina", comentó Cetina Valle.

Tras varios minutos de gritar consignas afuera del Instituto, los taxistas nombraron una comitiva que ingresó para dialogar con el titular del Imoveqroo, Jorge Pérez Pérez, a fin de llegar a acuerdos, incluyendo la posibilidad de prolongar la verificación de unidades del transporte público correspondiente al ejercicio fiscal 2021.

Tras varias horas de negociación, las autoridades de movilidad y taxistas acordaron implementar sanciones en contra de los inspectores que incurran en actos de corrupción o extorsión.

También se aceptó una mayor flexibilidad en el límite permitido de pasajeros, incrementando hasta en tres en el caso de taxis, así como 13, en el caso de las combis.

Sobre el aumento en la tarifa del transporte, exhortaron a los gremios de conductores a presentar de nueva cuenta la solicitud formal, a fin de que sea analizada conforme a lo que dicta la Ley de Movilidad de Quintana Roo.

