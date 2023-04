Taxistas de la zona maya ‘temen’ llegada de Uber Moto a Quintana Roo

Las plataformas de transporte como Uber no representan riesgo para los taxis y choferes del municipio de Felipe Carrillo Puerto, por lo costoso que puede ser para los usuarios que prefieran el servicio concesionado.

Sin embargo, el servicio Uber Moto que promueve la plataforma desde hace aproximadamente un año, puede ser una nueva alternativa y una “amenaza” para el sindicato general “Francisco May”, porque ofrece hasta 50% menos en el precio de sus servicios, en comparación con los viajes en automóvil.

Mario Didier Aguilar Rámirez secretario general del gremio taxista en el municipio, destacó que las plataformas digitales están centradas en la atención en las zonas turísticas y potencialmente económicas, por lo cual Uber y otras plataformas no representan un riesgo para ellos, sin embargo, Uber Moto, sí lo es.

Aunque señaló que en Quintana Roo, a través de las leyes, no se tiene estipulado que una motocicleta pueda ser una unidad de transporte público como tal, porque no cumple con las características de seguridad y garantía para los usuarios.