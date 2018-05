A taxistas no se les debe permitir hacer bloqueos, dicen hoteleros

Alejandro García/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Inaceptable el actuar de los taxistas, quienes tras la aprobación de la Ley de Movilidad, realizaron bloqueos y manifestaciones en distintos puntos del estado, lo que se suma a la problemática de inseguridad y arribo de sargazo en las playas, afectando a la imagen del destino, señalaron turisteros.

También te puede interesar: Taxistas de Cancún protestan en el Ceviche, otros se retiran

“Encima del crimen, las cancelaciones en turismo a Quintana Roo y el sargazo, ahora los taxistas creando un terrible caos al cerrar la carretera federal; es increíble que se les permita a los taxistas este vandalismo”, declaró Alejandro Zozaya Gorostiza, director general de Apple Leisure Group, el grupo hotelero con el mayor número de hoteles y habitaciones en el Caribe mexicano.

El empresariado está trabajando para apoyar al gobierno, comentó Abelardo Vara Rivera, empresario hotelero.

“No se les debe permitir bajo ningún concepto (bloquear las vialidades)... de no creerse, como un gremio, que siempre ha hecho lo que ha querido, pueda dañar de una manera tan brutal a todo un destino, a un Estado, a toda la sociedad. Es imperdonable”, dijo.

Vara Rivera agregó que tanto el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe y la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos apoyan la aprobación de la Ley de Movilidad, y espera que se unan más cámaras y asociaciones del Estado, así como sindicatos de otros sectores.

En Cancún la movilidad es fundamental y el derecho del visitante a viajar y transportarse a su conveniencia es una prioridad, señaló Carlos Gosselin Maurel, hotelero y ex presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún.

“La actitud de los taxistas es absurda, atenta contra la libertad de usuario del transporte, la actitud de los taxistas manifiesta su incapacidad de proveer un servicio similar, manifiesta la corrupción de los gobiernos que dieran más placas que capacidad de servicio; lo que lastima, lo que hiere es la vergüenza es que estos escándalos son propiciados mayormente políticos que son los tenedores de las placas y no así al operador del taxi a quien explotan”, declaró.

La Ley de Movilidad busca integrar y bien representar el derecho de la movilidad dando preferencia a peatón, ciclista, transporte público y transporte privado, en ese orden.

“Me parece que debemos de ver más allá de si entra Uber u otra empresa de plataformas. Tenemos que ver e impulsar como sociedad y gobierno, las formas de transporte más accesible y no contaminante.

Favorecer verdaderamente al peatón y ciclista, de tal forma que nos podamos convertir en el corto plazo en una ciudad movida en gran medida por bicicletas”, comentó Ricardo Muleiro López, empresario náutico.

Las plataformas digitales vendrán a favorecer al pasajero local con precios más accesibles para algunas rutas, con mejora de calidad en el servicio y en mucha medida al turista, agregó.

“Con respecto a las condiciones para uso de plataformas digitales, me parece bien que se busque que no se sobrecargue el parque vehicular existente en la ciudad, ya hay mucho tráfico, como para sumarle más y más vehículos. En fin, me parece que es un inicio y ahora debe ejecutarse correctamente esta ley”.

Por su parte, Roberto Cintrón Gómez, presidente de la AHCyPM circuló lo siguiente: La hotelería organizada de Cancún y Puerto Morelos apoya la iniciativa que reconoce el derecho humano a la movilidad de las personas que habitan en el estado de Quintana Roo, con la aprobación unánime en el pleno del Congreso del decreto de creación de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, garantizando de esta manera el efectivo desplazamiento de individuos y bienes mediante las diferentes modalidades de transporte, así como un sistema de movilidad sujeto a la jerarquía, orden y principios establecidos en la Ley.