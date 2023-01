Taxistas y Uber: las exageraciones de AMLO

Aquel que hace unas semanas aseguró que el Aeropuerto Felipe Ángeles es el mejor de Latinoamérica, hoy paradójicamente, él mismo se atreve a calificar de “exagerada” la difusión del conflicto entre taxistas y Uber, en Cancún.

Entonces nos preguntamos: ¿Qué hay que hacer? ¿Cambiar en el diccionario la definición de exagerar? ¿Llevar al presidente López Obrador al psicoanalista? O ¿Aclarar a los cancunenses que la alerta de viaje emitida por Estados Unidos, producto del lío de taxistas y Uber, es una baba que no tiene importancia?

A ver, vamos por partes: Dicen quienes saben del tema, que revertir la alerta de Estados Unidos tardará al menos seis meses, se resuelva o no el conflicto de estos transportistas, lo cual suponemos (sólo suponemos) que generará una notable afectación al destino, por la sencilla razón de que se trata del principal mercado turístico de Cancún, con más del 50 por ciento del total de sus visitantes anuales.

De ese tamaño.

Pero ¿Esto no le dice nada? Bueno, pues resulta que estamos hablando de Cancún, principal marca mexicana en el extranjero y principal destino turístico de México, Latinoamérica y el Caribe. Además, no hace falta recordar que esta actividad es una de las tres principales generadoras de riqueza y de empleo en el país.

Pero quizá para el presidente tiene más importancia y trascendencia exigir una disculpa a España por algo que ocurrió hace más de 500 años.

Tal vez su intención (con tan desafortunada declaración) fue la de despresurizar el asunto, ya que después dijo que confía plenamente en el gobierno de Mara Lezama. Pero aquí no se trata de confiar o no y tampoco de aventar la papa caliente a la gobernadora, no, lo mejor señor presidente, sería ponerse a trabajar usted, su gobierno, el estado y el municipio, en esto que de ninguna manera es un caso menor.

Ya el gobierno estatal y el municipal están sobre el asunto, y el federal no puede taparse los ojos ante lo que ocurre en Cancún, para después estirar la mano y cobrar los jugosos beneficios que este destino le genera a la federación.

También dicen los enterados que la mejor promoción de un centro turístico es la que se hace de voz en voz, así como también el peor desprestigio, claro. Y habría que preguntar a aquellos turistas afectados, al tener que bajar del vehículo que transportaban, si la divulgación de estos temas es exagerada.

Lo mismo a los conductores de Uber e incluso a los taxistas que están temerosos de disminuir sus ganancias. Qué decir de los empresarios como los hoteleros, los restaurantes, que gastan miles y miles de dólares en la promoción de Cancún.

Y mientras que para AMLO el conflicto es una nimiedad, continúan los jaloneos en la entidad, con más de 500 denuncias interpuestas por Uber ante las agresiones de los taxistas.

¿Qué necesita el señor presidente para que el conflicto cobre su interés? ¿Requiere de autos incendiados, gente lesionada e incluso asesinada?

Esperamos que esto no llegue a tales extremos.

Y por lo pronto, que quede bien claro, en la difusión de estos asuntos, los comunicadores seguiremos exagerando, según el presidente, e informando según nuestra la labor.

Tan tan…