La 'sirena cancunense' continuará sus estudios en Estados Unidos

CANCÚN, Q. Roo.- Tayde Andrea Sansores de la Fuente enfrenta un reto mayúsculo en su vida, que involucra sus estudios, pero también su carrera deportiva. La sirena cancunense, una de las principales exponentes del deporte quintanarroense, convertida en toda una figura de la natación, ya está en Arkansas, donde ya percibe las diferencias que les brindan a los atletas, a comparación de México.

“La llegada a Arkansas ha estado padrísimo, la verdad. Me acompañó mi abuela y mi mamá, me ayudaron a instalarme. Es completamente diferente a México, empezando por todos los servicios que le dan a un deportista, digo, México también tiene muchísimas cosas buenas, pero estoy muy impresionada con la universidad. “Desde el primer día, mis compañeras de natación me dieron la bienvenida. Hubo muchas juntas de orientación, además de que tuve que cumplir con muchos requisitos, la experiencia muy padrísima (insiste)”, explica la talentosa caribeña a Novedades Quintana Roo.

Andrea, una de las más ganadoras en su disciplina en la pasada Olimpiada Nacional, celebrada en Quintana Roo, enfoca su punto de vista en aspectos como los orientadores o consejeros con los que cuentan los atletas, desde luego, psicólogos, así como nutrióloga, áreas de estudio, uso de aulas de computación y salones de tutoría personalizada.

“Aquí es donde se refleja el esfuerzo que he hecho, no solo yo, también mis papás, toda mi familia, muy agradecida de estar acá. El entrenador (el inglés, Neil Harper), también muy buena onda, nos apoya muchísimo. “Ya empecé clases, los horarios están súper bien, todo perfectamente acomodado para que no interrumpan con mi nadada. Nos ayudan con todo”, refiere emocionada.

En cuanto al tema educativo, ‘igual, nos ayudan con libros de la universidad, el ambiente está muy lindo’. “Ya hice amistades con las integrantes de mi equipo de natación, también todas ellas muy lindas, súper abiertas y como en mi caso, extrañando casa, pero muy feliz de estar aquí”, manifiesta. Por ahora, llevará materias de tronco común por espacio de un año, y posteriormente elegirá su carrera.