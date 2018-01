Tratan de rescatar el Teatro Xbalamqué

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Lo que empezó como un juego para un pequeño terminó afectando uno de los emblemáticos sitios culturales de la ciudad, luego de que un cohete calcinó una palapa del Teatro Xbalamqué, en la Supermanzana 22, la encargada y productora Gina Saldaña prepara dos funciones para recaudar fondos y pide ayuda a sus colegas para dar vida a este espacio de expresión artística que nació hace ocho años y medio.

En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, Gina Saldaña, platicó que todos los días va al teatro para limpiar las cenizas que el incendio dejó y tenerlo listo para el próximo 16 de febrero que será cuando estrene la puesta “Madame Yaxchilán”, escrita por su amigo Miramelindo, especialmente para juntar fondos y volver a montar el camerino de los actores y poco a poco comprar de nueva cuenta el vestuario y escenografía de sus producciones, ya que todo se perdió el pasado primero de enero.

“Terrible incidente, se nos quemó la bodega, el restaurante bar, el camerino con todo lo de nuestras producciones, vestuario, escenografía, iluminación, una gran cantidad de pelucas y pues ahorita estoy yéndome todas las mañanas a limpiar para rehabilitar el camerino que nos súper urge, nos cuesta trabajo, estamos esperando el permiso de Desarrollo Urbano para techar nuevamente, afortunadamente el teatro está bien y lo que estoy arreglando ahorita es la instalación eléctrica que es la que se quemó toda”, dijo.

A partir de mañana comenzará la preventa de boletos para la puesta “Madame Yaxchilán”, la cual estará en escena con cinco actores, entre ellos Gina Saldaña y Miramelindo y lo recaudado se utilizará para solventar los gastos de producción.

“Afortunadamente Protección Civil ya liberó el inmueble porque no fue culpa de nosotros, fue un cohete, lo que tiene que ver Desarrollo Urbano es que un arquitecto verifique la estructura y nos diga si tenemos que tirar la pared o podemos ya construir el techo. Desafortunadamente, somos independientes al hotel y no estamos en el seguro, nosotros somos artistas que desde hace ocho años estamos haciendo teatro y llegamos a un acuerdo con el dueño, le damos un porcentaje de las entradas para seguir trabajando”, reveló.

“No te imaginas todo lo que perdimos, de entrada todas nuestras producciones desde el inicio, escenografía de madera, vestuario, pelucas, telas, telones, iluminación, lo que había del bar, refrigeradores, una nevera, se perdió muchísimo y ni siquiera he podido calcular cuánto, fue horrible, ahorita que estamos limpiando no se quita el olor a quemado, es muy feo el sentir al ver nuestro patrimonio todo pegado, en cenizas, todo se nos fue ahí, no lo puedo creer, me acaban de regalar unos maniquís con vestuario, con antifaces preciosos que pretendíamos estrenar en enero en el pasillo y nada, todo se quemó”, contó Gina.

Comentó que para poder juntar lo necesario para continuar con las obras acepta ayuda por todos lados, desde telas, pelucas, maniquís, accesorios y objetos para escenografía, puertas, pintura, mobiliario que no ocupen como refrigeradores o hasta dinero que pueden depositar en una cuenta.

“Toda la ayuda es buena, me ayudaría mucho que vayan al teatro en estas dos funciones que vamos a dar para recaudar fondos, si algún colega quiere donarnos su talento con alguna función y que las entradas nos las donen ayudaría muchísimo, lo que se pueda es bueno, ir a limpiar, lo que sea, yo todas las mañanas estoy limpiando y por las tardes ensayando la obra”.

“Madame Yaxchilán” es una obra cómica que trata de la historia de un cabaret antigüo, en el que la dueña está chapada a la antigua y tiene muchas deudas, su asistente que es Miramelindo le dice que tienen que renovarlo porque se quemó y para volver a activar el lugar lo tiene que modernizar; sin embargo, ella quiere lo clásico, lo elegante y hace todo para que no se convierta en un tugurio de mala muerte. Con funciones el 16 y 17 de febrero.