Las unidades de transporte público en Quintana Roo que no cuenten con seguro se arriesgan a recibir sanciones, desde infracciones hasta el retiro de vehículos, ante la fecha límite establecida para poner placa a estos transportes.

Según información del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), el sistema de transporte en el estado tiene como fecha límite el 30 de marzo para emplacar las unidades, y a la brevedad se deben actualizar las pólizas de seguro, de lo contrario las sanciones pasarán de aplicar infracciones hasta retirar vehículos.

Rodrigo Alcázar Urrutia, director del Imoveqroo, señaló que en Benito Juárez hay alrededor de dos mil combis y aproximadamente dos mil 500 mototaxis, unidades cuya mayoría cuentan con póliza de seguro, pero este 2024 se han detectado conductores que incumplen con esta exigencia y son multados.

El emplacamiento de las unidades depende de que los transportistas saquen sus permisos, y cuando los tengan se acerquen a la Secretaría de Finanzas y Planeación para continuar con el proceso.

‘Tema del seguro no es negociable’: advierten sanciones a transportes en Cancún / (Foto: José Aldair)

Según información del Imoveqroo, los mototaxis están en medio de un proceso de regularización. En el 2023 fueron censados en el estado, y en este año se le solicita a sus conductores que saquen sus permisos, con los que podrán emplacar.

Alcázar Urrutia mencionó que a todo el sistema de transporte se gestionan descuentos para las licencias.

“El tema del seguro no es negociable, el tema del seguro lo tienen que tener, y de no tener el seguro es remisión al corralón automáticamente. El que no tenga censo ese también es retirado como pirata.