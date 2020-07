Temen contagios de coronavirus en el aeropuerto

Empleados del Aeropuerto Internacional de Chetumal denunciaron que en el transcurso de esta semana se han presentado dos personas contagiadas de Covid-19 en esta terminal, sin que las autoridades tomen cartas en el asunto para evitar que esta enfermedad se propague entre los trabajadores o pasajeros.

A la redacción de Novedades Quintana Roo llegó un escrito por parte de los trabajadores de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) quienes expusieron la situación que se está viviendo en esas instalaciones, pues temen que puedan ser contagiados luego de que dos de sus compañeros presentaran síntomas de coronavirus.