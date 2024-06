Temporada de Huracanes 2024: suman tres zonas de baja presión en el Atlántico

La actualización matutina del Centro Nacional de Huracanes de Miami de Estados Unidos reportó la probable formación de una nueva zona de baja presión o tormenta tropical al este de las Antillas Menores, con posible desarrollo entre la tarde de este viernes y el sábado.

Además, el Instituto Nacional de Oceanografía y Atmosférica (NOAA, sigla en inglés) informó sobre una baja probabilidad de formación de una depresión tropical en el suroeste del Golfo de México y el Atlántico tropical.

8 am EDT June 28 - #95L - A tropical depression or storm will likely form east of the Lesser Antilles later today or Saturday. Also, there is a low chance of a tropical depression forming over the southwestern Gulf of Mexico and tropical Atlantic. https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/WTLIR23rFI