Temporada de Huracanes 2024: todo lo que debes saber para proteger tu hogar

La temporada de huracanes en el Atlántico de 2024, que inició el 1 de junio y finalizará el 30 de noviembre, es un evento crucial en el ciclo anual de formaciones de ciclones tropicales.

Este año, estamos enfrentando huracanes como Beryl, el cual mantiene una trayectoria rumbo al Caribe mexicano, y el cual mantiene su intensidad en categoría 4, con vientos y marejadas ciclónicas, según informó el National Hurricane Center este lunes 01 de julio.

Ante la inminencia de estos fenómenos naturales, es vital estar preparado y saber cómo actuar antes, durante y después de un huracán.

Catastrophic winds and life-threatening storm surge continue in the southern Windward Islands.