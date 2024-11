Temporada de huracanes: se forma el potencial ciclón 19 en el mar Caribe.

La temporada de huracanes 2024 continúa con la formación en mar Caribe del potencial ciclón número 19, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Miami.

De acuerdo con el último parte meteorológico, a las 16 horas de hoy la perturbación se ubicó cerca de la latitud de 16.2 Norte, longitud 79.0 Oeste, con movimiento hacia el oeste cerca de 9 kilómetros por hora.

Potential Tropical Cyclone #Nineteen Advisory 1: Disturbance Forecast to Strengthen and Produce Life-Threatening Flooding Over Portions of Central America. Hurricane and Tropical Storm Watches Issued For Portions Honduras and Nicaragua. https://t.co/tW4KeGe9uJ