Temporada de huracanes: se forma la depresión tropical 2 en el Atlántico.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, reveló que la tarde de hoy se formó la depresión tropical 2 en el océano Atlántico, misma que se prevé se fortalezca en un evento ciclónico en las próximas horas.

Hasta poco antes de las 16 horas de hoy, el centro de la depresión tropical 2 se localizó cerca de la latitud 9.1 Norte, longitud 41.9 Oeste; moviéndose hacia el oeste cerca de 28 kilómetros por hora.

Se espera un movimiento relativamente rápido hacia el oeste a oeste-noroeste durante los próximos días. En la trayectoria del pronóstico, se espera que el sistema se mueva a través de las Islas de Barlovento el domingo por la noche y el lunes.

Los vientos máximos sostenidos son de alrededor de los 55 kilómetros por hora.

Se pronostica el fortalecimiento constante, y se espera que la depresión se convierta en una tormenta tropical, misma que tomaría el nombre de "Beryl" esta noche o temprano el sábado y un huracán, en un par de días.

5pm AST June 28th -- Key Messages for newly formed Tropical Depression Two (#TD2).



System expected to strengthen and become a hurricane when it reaches the Windward Islands late Sunday or Monday. Hurricane and Tropical Storm Watches will likely be required for parts of the… pic.twitter.com/yg48oNRV6W