Temporada de huracanes: se forma la tormenta tropical Beryl

La depresión tropical número dos se fortaleció en las últimas horas y se convirtió en la tormenta tropical Beryl, la segunda de la temporada de huracanes en el océano Atlántico.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, se prevé que la tormenta tropical Beryl se fortalezca a la categoría de huracán durante la noche del domingo o la madrugada del lunes.

Cabe destacar que, por su distancia, hasta el momento la tormenta tropical Beryl no representa riesgo alguno para Quintana Roo.

11pm AST June 28th -- TD2 has become Tropical Storm #Beryl. Here are the latest key messages & Hurricane and Tropical Storm Watches will likely be

required for portions of the Lesser Antilles early Saturday.https://t.co/RX183Ip5Fx pic.twitter.com/ZGR3mTHqX3