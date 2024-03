Temporada de Parvovirus amenaza a mascotas de Quintana Roo

El Centro de Bienestar Animal de Felipe Carrillo Puerto alertó del inicio de la temporada de parvovirus, una enfermedad canina de consecuencias graves y de fácil propagación en la población.

Gladys del Carmen Patrón, jefa de la de pendencia, expresó su preocupación por el aumento estimado de casos durante este periodo, que coincide con el aumento de las altas temperaturas.

La enfermedad, conocida por su impacto devastador en la salud de los animales, ha cobrado la vida de decenas de mascotas en temporadas anteriores, especialmente de aquellos que no reciben el cuidado necesario.

“La transmisión del virus es de un perro a otro perro a través de las heces o vómito, por lo que es muy fácil encontrarlo en lugares públicos, parques, refugios, perreras, entre otros. Este virus es adaptable y firme al medio ambiente, ahora con este periodo de repunte, la situación se puede agravar más” , afirmó.

Alertan de parvovirus en temporada de calor en Quintana Roo [Foto: Jesús Caamal]

Comentó que no existe un dato estadístico de cuántos animales mueren, debido a que muchos son atendidos en clínicas particulares, algunos no llegan a recibir atención y mueren en las calles, sin embargo, reiteró que son decenas, no importa la raza, todos son susceptibles.

Síntomas del parvovirus en las mascotas

Destacó que el parvo virus canino es altamente contagioso y afecta principalmente a cachorros y perros no vacunados. Los síntomas incluyen vómitos, diarrea grave, letargo y pérdida de apetito.

La rápida propagación de la enfermedad hace que la prevención y la vacunación sean cruciales para proteger a la población canina. Expuso que los dueños de mascotas deben ser conscientes de la amena za y tomar medidas preventivas.

La vacunación oportuna es clave para proteger a los perros de esta enfermedad potencialmente mortal. Además, se recomienda evitar áreas donde se concentra un gran número de animales y mantener una higiene adecuada en el entorno de las mascotas.