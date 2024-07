Temporada de huracanes 2024: zona de baja presión en las Antillas aumenta a 60%

Esta mañana, las autoridades de Quintana Roo informaron sobre la posible formación de una zona de baja presión al norte de las Antillas Menores y República Dominicana. Según los últimos reportes, existe un 60% de probabilidad de que este sistema se desarrolle en los próximos siete días.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, solicitó a los ciudadanos a mantenerse informados a través de medios oficiales, recordando la importancia de seguir las actualizaciones durante la Temporada de Huracanes 2024.

La gobernadora destacó que la seguridad y la preparación son fundamentales para enfrentar cualquier eventualidad.

Ante esto, el National Hurricane Center (NHC) de Miami, Estados Unidos, señaló que una gran onda tropical, con su centro ubicado a varios cientos de millas al este de las Antillas Menores, está generando actividad de lluvias limitada. Esto se debe a las condiciones de aire seco en la región.

No obstante, se prevé que esta onda tropical pueda evolucionar hacia una depresión tropical hacia finales de esta semana, especialmente si el sistema se aproxima a las Antillas Mayores o a las Bahamas.

