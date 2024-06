Temporada de huracanes: onda tropical N.6 podría evolucionar a ciclón

Durante la tarde de este sábado, la zona de baja presión localizada sobre el municipio de Calakmul, Campeche, asociada con la onda tropical número 6, incrementó a 50% su probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas.

Actualmente, se mantiene en tierra aproximadamente a 190 km al este-sureste de Sabancuy, Campeche, y se prevé que continúe originando lluvias intensas a torrenciales durante el fin de semana en Quintana Roo.

Mientras tanto, la segunda zona de baja presión asociada con una onda tropical sobre el sur-suroeste de las Islas de Cabo Verde incrementó a 30% su probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y a 70% en 7 días.

Este fenómeno se localiza aproximadamente a 6,400 km al este de las costas de Quintana Roo y se desplaza hacia el oeste a una velocidad de entre 24 y 32 km/h. Por el momento, no representa riesgo para las costas de Quintana Roo.

La gobernadora del estado de Quintana Roo, Mara Lezama, informó que las lluvias fuertes, con descargas eléctricas, continuarán en el estado y podrían ocasionar encharcamientos e inundaciones en distintos municipios.

Además, aclaró que todos los servicios de emergencia se encuentran activos. Si requieren ayuda, pueden contactar al 911. “Tomemos precauciones y sigamos informados a través de medios oficiales”, finalizó.

El National Hurricane Center (NHC) compartió en sus redes sociales la última imagen satelital del fortalecimiento de la tormenta tropical Beryl. Además, se espera que este fenómeno se fortalezca rápidamente y probablemente traiga vientos huracanados, extremadamente fuertes y marejadas ciclónicas en partes de las Islas de Barlovento.

Tropical Storm #Beryl Advisory 4A: Beryl Expected to Become a Dangerous Major Hurricane Before Reaching the Windward Islands. https://t.co/tW4KeGe9uJ