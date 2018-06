Refugios no son aptos para temporada de huracanes

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- De los poco más de 30 refugios anticiclónicos que revisó el Colegio de Arquitectos ninguno de ellos es apto para operar para albergar durante dos o más días a la comunidad en caso de que requieran ser usados en esta temporada de huracanes, especialmente por la insalubridad que se puede generar.

“Se revisaron cerca de 30 escuelas que van a ser refugios; nuestras observaciones se vertieron de manera argumentada porque el formato cambió y no permitía poner tantas acotaciones, y esto es muy importante porque cada que vamos nos damos cuenta que los refugios anticiclónicos no están en condiciones para ser albergues”, dijo Delia Rojas Tamariz, presidenta del Colegio de Arquitectos.

Agregó que si bien estructuralmente son resistentes, algunos centros escolares arrastran inconsistencia en su red hidráulica, lo que podría perjudicar la salud de las personas que puedan llegar a usarlos durante más de un día en una contingencia por la llegada de un fenómeno hidrometeorológico.

Consultada sobre el tema, Narcisa Pech Dzib, representante de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) en Solidaridad, indicó que buscará el acercamiento con los especialistas, pero expondrá el tema en oficinas centrales.

Aunque el tema corresponde directamente a la SEQ, Rojas Tamariz también pidió la intervención del Ayuntamiento: “Les pedimos que a las observaciones que les hemos hecho y que se han hecho cada año sí se les dé un seguimiento, porque si no, nos estamos prestando a firmar algo que al final no le van a hacer caso (…) Me tocó una de la colonia Nicte-Há que me tocó repetir la revisión y está en las mismas condiciones que el año pasado, no se le ve ni mantenimiento ni nada”.

Este mes dio inicio la temporada de huracanes, y se prevé que este miércoles 6 se instale el comité especializado en Solidaridad, con el fin de prever las necesidades para garantizar la seguridad de la sociedad de este municipio.

El director de Protección Civil, Juan Carlos Medina Sosa, indicó que tratarán de colaborar a lo indicado por los arquitectos, pero agregó que de manera oportuna con las primeras lluvias de las temporadas se han atendido otros frentes como son los pozos de absorción que han sido desazolvados en las últimas semanas.