El ex director de operaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Mike Vigil, respondió a los señalamientos del fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero, sobre la investigación del general Salvador Cienfuegos Zepeda.

“Lo que está diciendo Gertz Manero es absurdo. Nosotros siempre seguimos investigaciones con todo el rigor y más de 95% en nuestras investigaciones tenemos éxito en los juicios contra los narcotraficantes, entonces se me hace muy absurdo que está cuestionando esto el señor fiscal de la República Mexicana cuando ellos tienen más o menos como 5% de éxito que es al reverso en los Estados Unidos”, mencionó Mike Vigil.

En una entrevista para Aristegui Noticias, Mike Vigil respondió a las palabras de Gertz Manero, quien el pasado 19 de enero mencionó que “todavía” no llamaría pen… a quienes hicieron la investigación contra Salvador Cienfuegos por parte de la DEA.

“Yo no llegaría a una calificación de esa naturaleza -todavía- esos señores de la DEA llevaron en secreto un asunto que deberían haber llevado en colaboración con México, ¿por qué no lo llevaron en colaboración?”, declaró el fiscal en entrevista con Aristegui Noticias.

Mike Vigil también preguntó a Gertz Manero sobre el rigor que siguen en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en 2014.

“Si quiere hablar de rigor, podemos hablar del rigor de sus asuntos”, añadió el ex jefe de la DEA.

La discusión surgió luego de que el pasado 14 de enero, la Fiscalía General de la República (FGR) exoneró de todo cargo a Salvador Cienfuegos, quien había sido detenido en Estados Unidos en octubre del año pasado acusado de narcotráfico y lavado de dinero.

En noviembre de 2020, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció en un comunicado conjunto con la FGR que retiraría todos los cargos en contra del ex secretario de la Defensa Nacional (Sedena) y lo liberaría a cambio de que en México se retomara la investigación en su contra.

Al respecto, Gertz Manero dijo en la entrevista del 19 de enero que es responsabilidad de las autoridades de Estados Unidos haber desestimado los cargos contra Salvador Cienfuegos, ya que si pensaban que era culpable no hubieran retirado los cargos.

“Nosotros no lo declaramos inocente, ni desestimamos los cargos. Si ellos hicieron eso, es su responsabilidad, si pensaban que era culpable, no retiran los cargos, porque si lo desestiman yo no puedo llevarlo a juicio en México”, dijo Gertz Manero.

Las autoridades mexicanas tienen un alto porcentaje de “resultados” en sus investigaciones, por lo que sería bueno encargarles que “investiguen” porqué en una gira por Sonora, el señor López saludo a la mamá del Chapo o qué tipo de relación tiene con esa familia, porque para dar “prontas respuestas” tenemos excelentes grupos “capacitados” y “eficientes”.

Las cabezas de El Universal y otros diarios tan solo en los días recientes dan cuenta de la emergencia pero también del caos: “Valle de México regresa al rojo”; “Está al límite IMSS-CDMX”; “Contagios al rojo vivo”; “Saturan todos los hospitales”; “Calculan 41% más muertes para el mes de abril”.

En pocas palabras: estamos peor que nunca. Lo grave es que ésta, la más mortífera crisis sanitaria en 100 años, no se debe únicamente a la ferocidad de ese enemigo invisible, minúsculo y poderosísimo que es el coronavirus. Sino en un alto grado, a la incapacidad, negligencia, necedad, soberbia y estupidez del actual gobierno federal encarnado en el propio presidente Andrés Manuel López Obrador y el doctor Hugo López Gatell. Uno como autoridad máxima del país y el otro como encargado de la fallida respuesta contra la epidemia, serán juzgados por la historia como responsables del peor desastre de todos los tiempos: una triple pandemia, de salud, económica y social, que se agrava día a día.

Por supuesto que los defensores del régimen pueden alegar que se trata de una crisis mundial imprevisible e inevitable. Ese no es el debate. Pero lo que sí está a discusión es la falta de una estrategia inteligente y sensata desde que supimos de la amenaza. Seamos claros, el manejo de la pandemia que cayó “como anillo al dedo” a la Cuarta Transformación, ha sido político y nunca científico. El mismo vocero se transmutó de médico a maromero del lenguaje.

Ambos López conspiraron desde febrero para prohibir las pruebas de detección oportuna en hospitales y laboratorios privados a fin de que los mexicanos no supiésemos de la magnitud e intensidad del virus y su expansión. Luego se dedicaron a minimizar su impacto: “pues si no es la peste”; “abrácense, salgan a los restaurantes y a las fondas”; “el presidente es inmune por su fuerza moral”. Hasta la asesina necedad del cubrebocas. Mientras de aquel lado el presidente electo Biden ha dicho que su uso es un acto patriótico, aquí no ha habido todavía un pronunciamiento claro y contundente del vocero, mientras que AMLO sigue sin usarlo. Porque, para él, primero esta su campaña electoral del 2021, y nunca la posibilidad de predicar con el ejemplo.

A propósito, ahora el discurso oficial pretende culpabilizar a las víctimas: los muertos, los contagiados, los nuevos pobres, los desempleados o los simplemente hartos de meses de incertidumbre y mentiras que se han volcado a las calles en una suerte de rebeldía colectiva.

El reciente reporte del New York Times que revela que el gobierno federal falseó información para mantener el semáforo epidemiológico en el ridículo naranja e incentivar El Buen Fin y las compras navideñas e incluso adelantando el aguinaldo, no ha hecho más que sumarse al coro de señalamientos y advertencias. Durante semanas expertos académicos y medios hemos venido denunciando que no son 100 mil sino más de 200 mil los muertos y muy probablemente más de dos millones los contagiados. Y es que unos y otros, cada vez tienen más nombres y apellidos.

Hoy, el destino nos ha alcanzado. Y las mentiras son ya inútiles: ni ha pasado lo peor; ni aplanamos la curva; ni domamos al virus; ni funcionó el modelo centinela; ni tenemos camas y respiradores suficientes; ni las vacunas serán distribuidas a tiempo.

Simple y llanamente, estamos al borde del colapso total.

Estas son declaraciones muy duras, ya que esto ha sido lo peor que han hecho estas gentes, esto se puede aquilatar como un asesinato masivo, por su mega retrograda acción.

Es por ello que van a pasar a la historia, ya que está última los va a tratar como si fueran las peores personas que han existido en la historia del mundo y de México.

Por otra parte, se calcula que ya son 4 millones de gente muerta y como 7 u 8 millones de gente infectada en el país, esos sí son los números verdaderos, no los que están manipulando en su falacia surrealista sin esperanza.

El ex presidente de los Estados Unidos Donald Trump fue llamado a juicio por incitar a la insurrección a sus seguidores, pero él mismo anunció este jueves que no testificará en el juicio político que enfrenta bajo la acusación de “incitar a la insurrección” por el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero, y calificó el procedimiento de “inconstitucional”.

Por este hecho el señor Biden dijo que al no querer presentarse a declarar ante el senado eso representa en cierta forma que tiene culpabilidad en estos hechos.

Recientemente se vio al presidente caminando en los pasillos de Palacio Nacional, pero también se ve a un señor atrás de él (con un tanque de oxígeno que traía muy bien disimuladito en su saco) con eso se demuestra que el señor sí estuvo o está en una situación grave, por ello deberían ser los médicos militares que los atendieron quienes rindieran el informe médico correspondiente y no la secretaria de Gobernación o el chismoso de su director de información de la presidencia, porque hasta la fecha no se sabe nada, no hay documentos, no hay una certeza de que todo va bien en cuanto a su salud, entonces esto viene siendo una mentira más, un engaño más y eso pues que se lo crea su abuela de Mickey Mouse y la de él.

Realmente da pena ajena su actuación ya que solo se han visto las acciones satánicas que ha desatado y con las cuales pretende acabar con México.

Y que no se le olvide lo que está escrito en la Biblia, la cual menciona que cada mal se regresa 7 veces con mayor intensidad a las personas que lo causan, eso es la justicia divina de la cual no pueden escapar.

Que haga un análisis de cómo está arruinando al país, de que cada vez hay más muertes, que cada vez son más los secuestros, que cada vez son menos exportaciones, menos importaciones y que todo está en un hoyo negro y que lo único que reflejan sus ridículas campañas políticas es la incapacidad que tienen sus gentes, ya que estas no están capacitadas para actuar ni tienen la honorabilidad necesaria pero sí cuentan con un negro historial lleno de muertes, desolación y de mierda.

La negativa actuación de López Gatell con respecto a las vacunas Covid (El Financiero)

Raymundo Riva Palacio dice que el subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, no viene en picada, ya cayó. Andrés Manuel López Obrador le entregó su fe y el destino sanitario con el manejo de la crisis de la pandemia del coronavirus, escribe.

“Su retórica irresponsable fue acompañada de una estrategia cuestionada y desmantelada con argumentos desde las primeras semanas de la pandemia, donde la realidad fue aplastando lo que planteaba y permitía decir al Presidente”, explica el analista.

No quieren comprar vacunas aprobadas por la OMS.

En su columna, Alejo Sánchez Cano afirma que el gobierno mexicano no quiso comprar las vacunas más eficientes que hay en el mercado, como la de Moderna. La inversión del gasto público en vacunas es impostergable, apunta.

“Está claro que la prioridad no es evitar tanta muerte, oficialmente ya van más de 150 mil, sino alimentar las hordas de inútiles que están en los diferentes padrones de beneficiarios de los programas político-asistenciales del Gobierno de la 4T”, comenta.

Se detectan desvíos por 1,588 millones de pesos en gobierno de Mancera: Fiscalía de la CDMX

La Fiscalía de la ciudad, la Fiscal Ernestina Godoy informó, que a la fecha han detectado desvíos por 1,588 millones de pesos en recursos públicos que ocurrieron durante la administración de Miguel Ángel Mancera.

Godoy Ramos externó que se han contabilizado esta cantidad de recursos como parte de 23 carpetas de investigación que hay 12 funcionarios detenidos y 35 servidores públicos investigados.

La funcionaria no mencionó nombres y anticipó que en cuanto la ley se lo permita proporcionará más información sobre los casos, agregó que estos desvíos fueron planteados y que son los actos de corrupción más importantes que se hayan dado en la ciudad de México.

“Al más alto nivel y con participación directa de altos funcionarios se instauró un sistema minuciosamente planeado para extraer grandes cantidades de recursos públicos.

Estos hechos no son coincidencia ni resultado de un error humano, se trata de actos planeados y ejecutados con conciencia plena de su licitud.”

Anuncian que será en el mes de mayo cuando Netflix presente el estreno de la película “Red Privada”, en donde va a salir la verdad de todo el caso del periodista Manuel Buendía en relación a cómo el presidente de aquella época (año 1984) lo mandó asesinar, con esta muestra se enterará todo el mundo de cuál fue la realidad.

Esta película lleva por título “Red Privada”, que es el nombre de la columna que el periodista escribía para el periódico Excelsior.

Un aplauso a los productores, ya que nos da mucha alegría que finalmente con esto se va a desenmascarar la actuación de ciertas autoridades y funcionarios, desde Bartlett, Morales Lechuga y otros más, quienes fueron los que actuaron en asociación delictuosa en el homicidio del periodista Manuel Buendía.

