Tenemos la responsabilidad de hacer lo que es correcto: Maguire

Es importante destacar que el director interino de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Joseph Maguire, es un héroe ya que es el encargado de la seguridad de todo lo que es el contra espionaje en Estados Unidos, y, los militares juran defender la constitución, las leyes constitucionalistas y el deber de todos los ciudadanos que viven y nacen dentro de un país, no solo de los soldados, ya si no existe el respeto a la constitución caemos en un escenario muy peligroso porque se acaban los principios de la democracia y el respeto a la constitución.

Para que exista una democracia real y pura, tenemos que cumplir con la obligación, todos los ciudadanos, de respetar la Constitución y los 3 poderes de la unión que son las bases de una verdadera democracia.

El principio de la democracia, según los griegos, es “la voluntad de todos” y nadie puede estar por arriba de la ley o de la constitución, y quienes obstruyen la justicia demuestran que son unos delincuentes, por lo tanto la obligación de los ciudadanos y de los empleados políticos es tener un total respeto a la Constitución, al Estado de Derecho y a la libre expresión para que exista una calidad de gobierno y de vida que nos dé la oportunidad de ser tratados de manera igual y sin preferencias, ya que no son aceptables más mentiras, engaños, ironías, burlas y mucho menos el machismo político, que recuerden los politicastros que siempre terminan solos, abandonados y repudiados por el pueblo.

Una mentira más ya que dijo que no era empresario, porqué miente el presidente, a qué le teme

Éstas son las empresas en las que registraron a AMLO y su esposa como “socios”

Sin sustento legal ni soporte documental, el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador y el de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, fueron inscritos como socios de 26 empresas; todas ubicadas en Boca del Río, Veracruz, y dadas de altas con actividades empresariales de “otros intermediarios de comercio al por mayor”.

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el pasado 15 de agosto se realizaron 26 inscripciones al Registro Federal de Contribuyentes de personas morales y en las que se incluye como socios al titular del Ejecutivo federal y a su cónyuge.

El SAT detectó que, en todos los casos, el trámite se realizó con el usuario Claudia Oliva Martínez Rodríguez, asesor fiscal integral perteneciente a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente en Veracruz 2.

Se reveló que estas empresas tienen nombres de personas físicas, seguidas de las siglas SA y que comparten como representante legal a Óscar Manuel Montoya Landeros.

También, se informó que ninguna de esas compañías ha facturado ni cuenta con contraseña o firma electrónica.

En su conferencia matutina, el presidente informó que estas empresas están canceladas por el SAT; sin embargo, al ingresar el Registro Federal de Contribuyentes de algunas de estas empresas aparece el mensaje: “RFC válido, y susceptible de recibir facturas”.

Éstas son las empresas en las que supuestamente el presidente y su esposa son socios.

Esta información demuestra o que el señor está mintiendo o que esta tratando de confundir a los incautos “ninis” que no son más que una bola de borregos que han sido manipulados en perjuicio del crecimiento de un país, el cual ha sabido sortear circunstancias y escenarios muy difíciles, siempre transmutando hacia un cambio positivo.

Breve historia: destituir al presidente en México, vía Constitución (Político.mx)

En un régimen presidencialista como en el que ha vivido el México Independiente, proteger y eventualmente castigar al jefe del Ejecutivo es una suerte de obsesión legal. Esto se refleja en los artículos y apartados de las diferentes Cartas Magnas que nos han regido; es así como hoy en día llegamos a la más reciente reforma constitucional donde los motivos para llevar “al banquillo” a un mandatario reflejan las obsesiones políticas del momento.

A partir de que en el Senado de la República se aprobó la reforma en materia de fuero constitucional para poder juzgar al presidente en funciones por delitos electorales y hechos de corrupción; la ruta crítica establece que el mandatario tendrá que ser acusado ante la cámara alta, donde se resolverá mediante el voto de dos terceras partes de sus miembros presentes la acusación respectiva.

Desde ese momento el presidente de la República tendrá que cuidar el uso de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones; así mismo de incurrir en actos ilícitos como el robo al transporte; desaparición forzada de personas, abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio o robo a casa habitación.

El panorama recién consumada la Independencia y en la primera carta constitucional de 1824, el artículo 107 señalaba como motivo de destitución presidencial la traición a la independencia nacional, participar en cohecho o sobornos, así como realizar actos para impedir que se hagan las elecciones.

En la Constitución de 1857, con las Leyes de Reforma, por primera vez se configura un articulado relativo a responsabilidad de los funcionarios. En tanto, el mandatario federal, solo podría ser acusado de traición a la patria; por violación expresa a la Constitución; el ataque a la libertad electoral, así como por delitos graves del orden común.

Llevan a AMLO a la cuarta transa en España

El proselitismo de la 4T está por cruzar el Atlántico, el charco, dirían en tiempos pasados.

Nos comentan que el Fondo de Cultura Económica, a cargo del polémico Paco Ignacio Taibo II, ha convocado a una reunión el próximo viernes en la Librería Juan Rulfo en Madrid, para analizar la situación política mexicana. Bajo el formato de “charla” con el título “Descifrando México desde España, ¿quién es López Obrador? ¿Qué es Morena? ¿Qué es la 4T”?, la invitación menciona la participación de Arantxa Tirado, Alejandro Pedregal y José Carlos Morales. Nos comentan que el FCE ha estado buscando sanear sus finanzas y establecer alianzas para preservar su presencia en España, pero ahora le da tiempo también para desplegar actividades políticas en la capital española. ¡Olé!

Diputados nuevos, vicios viejos: Apenas llegaron al año en funciones como diputados federales y la 4T legislativa ya tiene los viejos vicios que tanto criticó. Como recordará, la madrugada del viernes se aprobaron las tres leyes segundarias en materia educativa, y muchos diputados prefirieron estar en sus camitas que terminar “su trabajo” legislativo” –que algunos en la oposición dicen se hizo fuera de San Lázaro y en el que ellos ni siquiera pudieron incidir. Fue así que de panzazo salió la última de las leyes, la que se refiere a la carrera de los maestros, con apenas 251 votos a favor. Nos hacen ver que muchos legisladores morenistas no solo no leyeron los dictámenes, sino que tampoco votaron, pues a la votación de las primeras dos leyes se ausentaron 27 y 28 diputados de Morena. Y para la última, ya de madrugada, de plano 46 dejaron botado todo y se fueron a dormir. Del PT y del PES o no fueron o se regresaron a su casita 12 diputados de cada uno.

Errejón, candidato de ‘Más País’

Errejón ha felicitado a la militancia por demostrar su “capacidad de organización, madurez, reflexión y puesto en común cuando llaman las necesidades del país para hacer algo grande”.

La asamblea de militantes y cargos públicos de Más Madrid que se reunió en Madrid ha ratificado en una votación a mano alzada a Íñigo Errejón como su candidato a las elecciones generales del 10 de noviembre.

Los militantes han aprobado una resolución en la que han acordado que la formación concurra a las elecciones generales con una candidatura con presencia “mayoritariamente femenina”. En el documento, apelan a “otros territorios” a compartir el proyecto dirigido por Errejón y buscar alianzas en “todas aquellas circunscripciones en las que no se perjudique al bloque de progreso”.

Las papeletas verdes prácticamente unánimes en el salón de actos de la Casa del Pueblo de UGT han convertido a Íñigo Errejón en candidato de Más País, nombre que ha acordado la formación para la cita electoral.

Errejón ha dedicado sus primeras palabras a la militancia: “Con esta fuerza sí podemos ir a las elecciones”. “Estoy dispuesto a encabezar la candidatura”, ha declarado tras el apoyo a concurrir para poner freno “a una situación de bloqueo” y con una iniciativa “de progreso, ecologistas y feminista”, reza la resolución.

Después de cuatro elecciones en 4 años asoma el hartazgo de la población española.

Por cuarta vez en menos de cuatro años los españoles se enfrentarán a unas elecciones generales en noviembre. Instantes posteriores al anuncio de la inevitable repetición electoral, se hizo viral un mensaje en redes sociales explicando los pasos a seguir para no recibir propaganda electoral y así ahorrar una parte del gasto que suponen los nuevos comicios.

Prueba del hartazgo de los españoles, el jueves 19 de septiembre, la web del Instituto Nacional de Estadística que tramita estas peticiones ciudadanas, se encontró con problemas técnicos por la gran afluencia de conexiones. Y cada día son más las voces que piden a los candidatos no repetir una campaña costosa que tendría pocos cambios respecto a la última.

Según los expertos, la frustración y el cansancio de la población podrían generar sobre todo más abstención cuando, en abril, la participación (75, 76%) había alcanzado su cota más alta de los últimos 15 años. Algunos como Calderón, aventuran que la desmovilización de noviembre vendrá del sector progresista y perjudicaría a la izquierda.

Bartlett, ¿al gabinete de la Sheinbaum? (El Financiero)

Para nadie es un secreto que la jefa de Gobierno bajó el switch en el tema inmobiliario, argumentando que antes de ver para adelante había que revisar todos y cada uno de los permisos otorgados por la Seduvi anterior. Sin duda, doña Claudia, coincidimos en que dar los polígonos de actuación como lo hizo Felipe de Jesús fue corrupción, de hecho está siendo buscado por la PGJ.

Y estuvo bien apretar, peeeero ya pasó un año y está asfixiando no sólo a la ciudad, sino a su gobierno -esta industria es la que más dinero le genera a las arcas de la CDMX- y de paso se lleva de corbata al gobierno de AMLO por la aportación que la ciudad genera al PIB nacional. Dicen los que saben que tras presentar su proyecto de 9 corredores inmobiliarios, ya está por subir el switch.

El pero es que usted solita ya creó una burbuja de precios en dichos corredores. Ahora bien, le propongo, con todo respeto, que contrate a Manuel Bartlett, quien sí le sabe al tema inmobiliario, como lo documentó Carlos Loret. Baste decir que si logró bajar los precios en las Lomas, qué no hará en dichos corredores. Siendo más explícita, logró comprar casas en sólo 4 millones de pesos en las Lomas de Chapultepec. ¡No deje escapar este garbanzo de a libra!

Los demócratas presionan para que se autorice un “impeachment” contra Trump

Finalmente se llevara a cabo un impeachment al señor Trump, por todos los abusos que ha cometido como lo son la obstrucción de justicia, por mentir, por engañar y por tratar de boicotear las elecciones en otro país.

Eso es inaceptable y es por ello que debe de aplicarse el 25 articulo (Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución), para que al igual que otros presidentes que sufrieron un impeachment, sea juzgado, para que prevalezca la justicia y el respeto hacia los que defienden la democracia de Estados Unidos y para que está brille en el planeta ya que todas las políticas machistas que ha pensado el señor Trump no han sido más que un claro ejemplo del gansterismo que existe en la política americana y esto no es aceptable en los principios del tercer milenio.

Lo que está en juego (Huffpost)

La posibilidad de impeachment (literalmente, procesamiento) a un presidente, vicepresidente y cualquier cargo público civil está consagrada en la Constitución de Estados Unidos desde su aprobación, en 1789. El proceso puede impulsarse ante lo que se consideren casos de “traición, soborno, altos delitos o faltas”, como es el caso. El castigo es la destitución del cargo, sin posibilidad de apelación.

Solo ha habido dos impeachments a un presidente en la historia de Estados Unidos, ambos del Partido Demócrata: en 1868 a Andrew Johnson y en 1998 a Bill Clinton. Ambos procesos fueron aprobados por la Cámara de Representantes pero rechazados por el Senado. En 1974, el Congreso iniciaba los preparativos de un proceso similar al presidente Richard Nixon cuando el republicano presentó su dimisión por el escándalo del caso Watergate.

Lotería Nacional festejó la política turística de México

Con un billete conmemorativo, correspondiente al sorteo 2614, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública (Lotenal) celebró el 90 aniversario de la política turística en México.

Ese hecho sentó las bases para la creación de diversos ordenamientos que oficializaron la importancia y pertinencia de impulsar políticas públicas en favor de una actividad que, desde entonces, fue reconocida como trascendental en términos económicos y necesaria en materia social, dijo el director general de Lotenal, Ernesto Prieto Ortega.

México es un gran receptor de turistas por sus lugares históricos y enigmáticos, de ahí que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) lo ha distinguido con 35 nombramientos considerados como Patrimonio de la Humanidad, apuntó.

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués, celebró esta distinción y recordó que desde 1929, con el gobierno del ex presidente Emilio Portes Gil, se tiene el primer antecedente respecto a la Política Turística de México, al crearse la Comisión Mixta Pro-Turismo. “Es un reconocimiento muy propio que se le hace al ex presidente de México, pues impulsó la actividad a través de la Comisión”. El turismo es hoy una de las principales fuentes de ingreso del país. “En este escenario, Emilio Portes Gil fue el precursor del turismo en México”, añadió.

Finalmente, Christian O’Farrill agradeció a la Lotenal y a la Secretaria de Turismo por honrar con la distinción en los billetes a don Emilio Portes Gil, su bisabuelo, a quien recordó a través de trayectoria como político, desde su posición como diputado federal en tres ocasiones, hasta su estancia como Embajador en Francia e Italia. “La filosofía de vida de mi bisabuelo: pensar y vivir rectamente; pensar alto, sentir hondo y hablar claro”, dijo.

