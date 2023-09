Tenis en México: Cancún será la sede de las ‘Finales de la WTA’

El balneario de Cancún será la sede de las Finales de la Women's Tennis Association (WTA), la segunda ocasión que México alberga el torneo con las mejores jugadoras de la temporada en el tenis mexicano.

La WTA anunció el jueves que las finales se disputarán entre el 29 de octubre y el 5 de noviembre. El certamen reúne a las ocho primeras del ranking de sencillos, así como los ocho mejores equipos de dobles.

Confirmed ✅



Cancun, Mexico will host the 2023 season-ending WTA Finals from October 29th to November 5th 🇲🇽#WTAFinals pic.twitter.com/DbCLZHWj6V