Joven tenor comparte experiencia que vivió en Alemania

CANCÚN, Q. Roo.- El joven tenor Emilio Castellanos estuvo estudiando desde el verano de 2017 y durante todo el 2018 en Alemania, visitó lugares como Frankfurt, Múnich, Dresden, Berlín, Weimar, Würzburg, Mainz y Zürich, Suiza.

En entrevista con Novedades Quintana Roo, compartió que fue toda una experiencia vivir y compartir con los alemanes este tiempo, pues son sumamente diferentes a los mexicanos.

Regresó a Cancún porque desea pasar tiempo con su familia, y porque tiene algunos planes mientras está en el destino, entre ellos, seguirse preparando con el idioma alemán para poder certificarse, adelantó que se presentará con la Orquesta Sinfónica en marzo, y con la compañía de ópera “Oleaje Escena Lírica”, que fundó con unos amigos en 2015, además pretende traer clases magistrales a Cancún.

“Estuve becado durante un año en Alemania, aprendí el idioma, la cultura, la música y cómo se vive todo por allá, tuve la oportunidad de vivir y visitar varias ciudades, aprendí muchísimo y tomé clases de canto e interpretación de repertorio de Lied, la canción de arte alemana, estuve compartiendo momentos con muchos maestros de todo el mundo”, expresó.

Entre algunos de sus logros, el tenor agregó que tuvo la fortuna de conocer la ópera bávara de Múnich por dentro, la Semperoper en Dresden, que trabajó con maestros de la ópera de Zürich y de Frankfurt, y con profesores en interpretación de Lied, de Karlsruhe, Stuttgart y Rostock, además de ensayar en la ópera de Zürich con el coro que en ese entonces estaba ensayando “Macbeth”, de Verdi.

“Estar en Alemania fue una experiencia muy enriquecedora, me tocó hacer audiciones en algunos teatros, aprender, retroalimentarme, conocer las expectativas y el nivel que se demanda allá, pues en los países de habla alemana trabajar en una ópera es como trabajar aquí en un hotel, pues tienen espectáculos y ensayos todos los días, y funciones jueves, viernes, sábados y domingos”, apuntó respecto a su experiencia en el país europeo.

Respecto a cómo vivió esta temporada en el país y a lo que más extrañó, comentó que fue duro, pues llegó al país cuando ya estaba nevando, cuenta que él nunca había visto nevar y que no le había tocado estar en temperaturas más bajas de 4 grados, pero que le tocó sentir -10 y -15 grados, además de la cultura y la gente que es muy diferente a la nuestra.

“La gente de Alemania es muy diferente a nosotros, la concepción que ellos tienen de la vida, el respeto, el orden, la disciplina, es muy diferente, me encontré con muchas personas abiertas a enseñarte y muchas otras veces no, me tuve que enfrentar a que si no tenía el tiempo perdía el turno, porque para ellos es muy importante llegar a la cita, fue difícil, pero lo disfruté muchísimo”, expresó.