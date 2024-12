Teqroo rechazan registro del PRD como partido local en Q. Roo

La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) confirmó la sentencia de su par estatal que ratificó la decisión de no conceder el registro como partido político local al Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Los magistrados del tribunal federal consideraron que el pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) se basó en consideraciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en las que se establece que aquellas fuerzas políticas que pierdan su registro como partidos políticos nacionales, necesitan obtener el equivalente al 3% de la votación válida emitida en las elecciones a gubernatura y diputaciones para ser considerados como partidos locales, como lo establece el artículo 95 de la Ley General de Partidos Políticos.

Con ello, la Sala Regional Xalapa del Tepjf avaló las elecciones de gubernatura o diputaciones y no así los resultados relativos para la renovación de los ayuntamientos, como solicitaba el partido del sol azteca.

El PRD obtuvo el equivalente al 2.62% de la votación válida en la elección del pasado 2 de junio para diputaciones locales, por lo que los magistrados de la Sala Regional de Xalapa avalaron la respuesta negativa del Teqroo en el recurso de apelación RAP/119/2024 de concederles el registro como partido político local.

Con esta decisión, el tribunal federal también confirmó el dictamen emitido por la Dirección de Partidos Políticos y avalado por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) que también negó dicha solicitud.

Al respecto, Leobardo Rojas López, dirigente estatal del PRD, dijo que no están de acuerdo con la decisión tomada en Xalapa, al asegurar que en la Sala de Monterrey del Tepjf se juzgó un asunto similar con un criterio distinto, por lo que acudirán a la Sala Superior al considerar que es un tema de constitucionalidad que se debe de atender.