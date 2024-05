Tercera Ola de Calor en México: Quintana Roo experimentará altas temperaturas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el inicio de la Tercera Onda de Calor de la temporada este lunes 20 de mayo. Se espera que prácticamente todo el país registre temperaturas extremadamente altas, con algunas regiones superando los 45 grados Celsius.

El sistema anticiclónico que se posicionará sobre la mayor parte del país, incluyendo Quintana Roo, será el causante principal de esta Tercera Onda de Calor de la temporada 2024. Las temperaturas diurnas serán calurosas a muy calurosas, afectando a casi todas las entidades.

🥵👀El día de hoy, una circulación anticiclónica en niveles medios de la #Atmósfera se establecerá sobre #México, dando inicio a la tercera #OndaDeCalor de la temporada. pic.twitter.com/mAetd5FN0P — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 20, 2024

Según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), esta ola de calor durará aproximadamente 10 días. Las temperaturas esperadas para hoy son:

Más de 45 grados en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Entre 40 y 45 grados en Baja California, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Entre 35 y 40 grados en Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y el suroeste del Estado de México. Entre 30 y 35 grados en Tlaxcala y la Ciudad de México.

Recomendaciones de Protección Civil

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo emitió una serie de recomendaciones para enfrentar la ola de calor:

- Evite hacer ejercicio al aire libre entre las 11:00 y 16:00 hrs.

- Manténgase hidratado, bebiendo agua constantemente aunque no tenga sed.

- Use ropa fresca de colores claros y manga larga.

- Proteja sus ojos con lentes oscuros y utilice gorra, sombrero o sombrilla.

- En caso de asisitir a la playa, use bloqueador solar adecuado a su tipo de piel.

Es crucial seguir estas recomendaciones para evitar golpes de calor y otros problemas de salud relacionados con las altas temperaturas. Manténgase informado y tome las precauciones necesarias para protegerse durante esta intensa ola de calor.

Previsión de vientos y tolvaneras

Se esperan vientos con rachas de 40 a 60 km/h y posibles tolvaneras en varias regiones:

- Con tolvaneras en Baja California, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua.

- Rachas de 40 a 60 km/h en las costas de Campeche y Yucatán.

Posibles tolvaneras en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Tamaulipas, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México.

Con información de Infobae.