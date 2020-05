Nombran “colonia López Obrador” a predio de la Uqroo en Carrillo Puerto

Felipe Carrillo Puerto.- Esta mañana personas decididas a invadir el terreno destinado para la Universidad de Quintana Roo (UQROO) en Felipe Carrillo Puerto, colocaron una manta en la que además de reclamos, anuncian que ahí fundarán la colonia “López Obrador”.

“Por el COVID-19 me quedé sin chamba, si me van a llevar a la cárcel que me den comida en el bote, pero defiendo mis derechos, ya esperamos 40 años para la escuela ¿nos dan 40 más o será atole con el dedo como siempre?”, Sic.

“Esta colonia está marginada por culpa de gobiernos y políticos corruptos, por eso Carrillo Puerto no crece, ahora es Carrillo Muerto”, se lee.