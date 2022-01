Tianguis de Cancún hacen su parte: regalan cubrebocas a los clientes

Los tianguis de Cancún retomaron la práctica de regalar un cubrebocas a los clientes, luego de que el estado registrará un retroceso en el semáforo epidemiológico estatal y aumento de casos ante la variante Ómicron.

Paloma Ortega Cuervo, jefa de Supervisión Operativa de la Unión de Tianguis y Comerciantes Ambulantes de Quintana Roo, señaló que tan sólo en la primera semana del color amarillo, se entregaron más mil 500 cubrebocas en los 40 tianguis que representan.

Añadió que los tianguistas mantuvieron en vigor otro tipo de medidas para reducir el riesgo de contagio de Covid-19, tanto para clientes como para comerciantes, como las desinfecciones y la separación entre puestos, así como la disposición de gel antibacterial y de agua y jabón para el lavado constante de manos.

Consideró que un factor a favor de los tianguis es que operan en espacios abiertos, lo que mitiga el riesgo de contagio.