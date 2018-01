Empresarios temen ausencia de EU en tianguis turístico

Alejandro García/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- En apenas los primeros días del 2018, los gobiernos de Canadá y Estados Unidos emitieron alertas de viaje a Sinaloa por considerarlo inseguro, aunque Los Mochis, Topolobampo y Mazatlán, en su Zona Dorada, fueron desvinculados en la alerta de estadounidense, y en la declaratoria de Canadá, Mazatlán fue el único municipio que fue desvinculado.

Sin embargo, existe incertidumbre por parte de los turisteros, que mayoristas estadounidenses se abstengan de acudir al Tianguis Turístico de Mazatlán, dado que Sinaloa fue catalogado en el nivel 4, el más alto, por ser la base de operación de organizaciones criminales.

“Mazatlán, aún sin alerta, no tiene conectividad aérea para un evento como este, eso va a limitar la asistencia, casi no tiene vuelos internacionales y los pocos que hay son del noroeste de Estados Unidos, no del centro; los vuelos nacionales son muy pocos y prácticamente de la Ciudad de México; tampoco tiene una planta hotelera para presumir”, entre otros muchos factores, comentó Abelardo Vara Rivera, empresario hotelero.

Confió en que las autoridades de dicha ciudad, hagan su labor en materia de seguridad para que el evento se lleve a cabo sin nada que lamentar, “porque imagínate que un suceso desagradable sucediera durante el tianguis, porque la tierra de cultivo ahí está, lo terrible que sería turísticamente para México”.

Lizzie Cole Guerrero, directora de la Oficina de Visitantes y Convenciones (OVC), comentó que al igual que en todas las ferias turísticas internacionales, acudirán al Tianguis de México en busca de incrementar la afluencia para las temporadas vacacionales de este año, aunque tiene incertidumbre respecto al mercado estadounidense.

“Me parece que Mazatlán en particular es un lugar seguro para los turistas, pero sin duda la actualización del ‘travel advisory’ pudiera resultar en que algunos norteamericanos decidan no visitarnos”, señaló.

La Secretaría de Turismo federal (Sectur), se vio precisada a enfatizar que el puerto de Mazatlán está exento de la alerta de viaje (warning), emitida por los Estados Unidos, a pesar de que el estado de Sinaloa fue catalogado en el Nivel 4, el más alto, por ser la base de operación de organizaciones criminales, junto con otras cuatro entidades más.

“Es preocupante, en el sentido de que es posible que dejen de asistir mayoristas de los Estados Unidos”, dijo Carlos Constandse Madrazo, vicepresidente de Grupo Experiencias Xcaret.

No hay peligro: autoridades se Sinaloa

Según la calificación otorgada a las principales entidades de la República Mexicana, los 28 destinos turísticos más populares entre los viajeros nacionales y extranjeros no recibieron restricción alguna para ser visitados por motivos de placer o de negocios.

Las autoridades de Sinaloa han declarado que el Tianguis Turístico no está en peligro de suspenderse, y que los visitantes no corren ningún riesgo, pues se han tomado medidas para que Mazatlán sea seguro.

El evento se realizará del 16 al 19 de abril en el Mazatlán International Center, ubicado dentro del Complejo Turístico “Marina Mazatlán” a pocos minutos de la zona hotelera.