Tianguistas de Cancún relacionan su caída de ventas con las olas de calor

Las ventas de los tianguistas en Cancún han disminuido casi al 50 por ciento en las últimas semanas, debido a las altas temperaturas y sensación térmica, ocasionadas por las olas de calor que han azotado a la comunidad.

Paloma Ortega Cuervo, secretaria de la Unión de Tianguis y Comerciantes Ambulantes del Estado de Quintana Roo, comentó que es visible la disminución de personas que asisten a los tianguis durante las últimas semanas, lo que ha contribuido a la baja en las ventas.

De hecho, comentó que el hecho de que algunos tianguistas no acudan a vender sus productos en los últimos días, también ha repercutido en la caída de las ventas para este tipo de comercio.

"Que los tianguistas no han salido a vender, ha ocasionado que algunos tianguis estén raquíticos, porque no hay gente (...) En uno como el que está en la región 96, que no es tan grande, pues sí se ve inmediatamente, se nota, pero en una plaza como en la región 100, un 20 por ciento no se ve mucho, pero en tianguis pequeños sí se ve".