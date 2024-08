A pesar de enfrentar ventas insuficientes y el creciente costo de productos, los tianguistas de Felipe Carrillo Puerto siguen adelante, esforzándose por mantener sus negocios en cada punto comercial al que se trasladan.

Filomena Santos Cob, representante del comité del Tianguis Nocturno de la colonia Juan Bautista Vega, sostuvo que los más de 30 comerciantes quienes dependen de sus ventas diarias para subsistir, enfrentan una doble carga económica: la inversión en combustible para poder moverse y la falta de ingresos suficientes que cubran sus necesidades.

“La situación se ha vuelto crítica para muchos de ellos, ya que los costos operativos superan con creces las ganancias, obligándolos a tomar decisiones difíciles para mantenerse en el mercado. Aun así, los tianguistas continúan luchando día a día, con la esperanza de que las ventas mejoren y puedan seguir adelante con su trabajo”.

Destacó que al día, cuando bien les va tienen ingresos hasta de 500 pesos por día, sin embargo, son contados y en vez de más días buenos, son regulares, en donde logran hasta 200 pesos, de ese monto la mayoría tienen que destinarlo para pagar deudas, comprar la comida y ahora que están por iniciar las clases, para los útiles.

Tianguistas persisten en su lucha: ventas bajas en la Zona Maya / (Foto: Sipse)

Agregó que, aunque las ventas en ocasiones se consideren bajas, no ha pensado en retirarse o dejar de realizar esa actividad, no tienen otra forma de poder generar ingresos y es la única forma de cómo se apoya con su familia. Si ha pensado dejar de vender, pero la necesidad no les permite.

“En nuestro tianguis, no se les pide una cuota, entendiendo que todos quienes llegan a vender es por algo, por una necesidad y ganar unos pesos extras, por eso es un espacio para todos, sin embargo, también deben ser partícipes de la limpieza, fajina, porque es la única forma de salir adelante”.

Expuso que han tratado de abarcar cada una de las colonias de la cabecera municipal pero no lo han logrado porque al asistir la respuesta de las personas es escasa y no salen siquiera a observar la mercancía que manejan, por ello hasta el momento sólo tienen considerado fijo la colonia.