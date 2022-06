Tiaré Scanda vuelve a la TV

Luego de varios proyectos en cine y plataformas, la actriz Tiaré Scanda, después de seis

años vuelve a las telenovelas con el papel de Rosa en La Herencia, a la par prepara teatro

y el guion para un par de películas. En entrevista exclusiva con Novedades, Quintana Roo,

Scanda comparte sus proyectos y lo feliz que se siente de regresar a la pantalla chica.

“Seguimos al aire en el canal de Las Estrellas con La Herencia, tengo un personaje importante, se llama Rosa, tengo tres hijas, ha sido muy divertido porque mi personaje es una señora muy malvada, pero por otro lado muy torpe, muy clasista, muy pretensiosa, tiene muchos matices y como actriz me da mucho con qué jugar” , refirió Tiaré quien calificó la telenovela como un proyecto muy afortunado.

La serie El Recluso, la trilogía de La Abuela al lado de Susana Alexander, El club de los

idealistas en cine y otros proyectos mantuvieron a Tiaré alejada de las telenovelas, pero

activa y muy feliz.

“Estuve mucho más en el cine y también produciendo teatro que escribo y dirijo, hice más música, o sea que quieta no he estado”.

Actualmente, Tiaré Scanda se encuentra enfocada en hacer guiones para cine, trabajo que

alterna con su carrera como actriz.

“Escribir también me consume mucho tiempo y es algo que hay que meterle mucha pasión, dedicación y disciplina. Por otro lado, sigo escribiendo cosas para teatro que me encantaría llevar al interior de la república; sin embargo, se ha complicado por la inseguridad que se vive en las carreteras”.

Para Tiare una opción de llevar sus proyectos a otras audiencias es regresar al streaming,

aunque mientras eso sucede, prepara un par de guiones para cine, que tiene que colocar

y ese es un nuevo reto que enfrenta la actriz con más de 30 años de trayectoria.