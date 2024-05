Tienditas de Q. Roo se niegan a la digitalización; ven factibles sólo cobros en efectivo

A pesar de que la mayoría de los micro, pequeños y medianos negocios en Quintana Roo cuenta con terminales de punto de venta, la mayoría sigue negándose a aceptar los pagos con tarjeta optando mejor por el efectivo.

De acuerdo al reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el Caribe Mexicano existen 267 terminales por cada 10 mil adultos, colocando a la entidad en la posición tres en cuanto a la disponibilidad de este servicio.

Sin embargo, los pequeños comerciantes son renuentes a aceptar este método de pago, poniendo excusas como un presunto cobro de comisión por su uso, que no cuentan con señal en ese momento o que carecen de terminal, cuando sí la tienen.

“A pesar de que los pagos electrónicos crean un camino financiero digital que podría ayudar a los propietarios de estos pequeños negocios a administrar fácilmente el flujo de caja, mantener la base de datos de los clientes y establecer su historial crediticio ante instituciones financieras, el 83% no acepta ninguna forma de pago que no sea efectivo”, cita por su parte una investigación d Luz Gómez, para Mastercard in Latin América and the Caribbean.