Quintana Roo, el estado con más cajeros automáticos

Stephani Blanco/ SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Quintana Roo es el sitio con más cajeros automáticos per cápita a nivel nacional con 11.7 por cada 10 mil habitantes, de acuerdo con la Asociación México ¿Cómo Vamos?, sin embargo, no están bien distribuidos ya que no abarcan todos los municipios.

Si bien la cobertura es buena, al no estar perfectamente distribuida no permite que toda la población cuente con el servicio ya que en lugares como Felipe Carrillo Puerto o Lázaro Cárdenas el número es menor y la mayoría están concentrados en Cancún y Playa del Carmen, lo cual no debería ser, dijo Juan Bosco, delegado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

“Es necesario ampliarlos ya que cada vez se promueve más el uso de las tarjetas e incluso en los programas sociales se paga por tarjeta y éstos no pueden retirar dinero en otros sitios”, explicó. Deben transportarse a Cancún o Playa del Carmen y aunque se puede presumir una buena infraestructura bancaria es necesario ampliar los servicios en todos los municipios.

En total son mil 558, de los cuales mil 228 están fuera de sucursal y con un incremento el último año ya que al inicio de 2017 solo había 974 afuera de sucursal, en cambio los que estaban dentro de una sucursal se mantuvieron, según datos del Banco de México.

El mayor repunte de cajeros comenzó a partir de 2012, al llegar a mil 200, Por debajo de Quintana Roo está Ciudad de México que cuenta con 10.6 cajeros, le sigue Nuevo León con 10 y Baja California Sur con 9. En contraste Chiapas cuenta con 2.2, Oaxaca y Guerrero con 3.1 por cada 10 mil habitantes.