Tigres de Quintana Roo revela su calendario para el 2025

Este lunes la Liga Mexicana de Beisbol hizo público el calendario de la Temporada 2025, la cual volverá a constar de 93 juegos y en la que los Tigres de Quintana Roo estarán celebrando su 70 aniversario, a la par que será una campaña dedicada a la memoria de Fernando "Toro" Valenzuela, CEO de la organización y que en octubre pasado dejó este plano terrenal.

Los felinos quintanarroenses que serán comandados por CJ Retherford, y que ya han anunciado el retorno del pitcher Darel Torres, además de las adiciones del experimentado bateador mexicano Agustín "Guti" Murillo, así como del brasileño Leonardo Reginatto, inaugurarán su próximo calendario el viernes 18 de abril en el estadio Nelson Barrera Romellón de la Ciudad Amurallada, visitando a los Piratas de Campeche.

Al tiempo que su presentación en el Estadio Sherwin Williams Beto Ávila de la SM 21, será en un lunes beisbolero, recibiendo del 21 al 23 de abril, ni más ni menos que a los Diablos Rojos del México.

Precisamente, la Guerra de Guerras 2025, tendrá cuatro ediciones, ya que además de esa visita de principio de temporada, el México Rojo y la Garra Felina, volverán a chocar en Cancún del viernes 11 al domingo 13 de julio. Al tiempo que las visitas de los Tigres al estadio Alfredo Harp Helu de la capital del país, serán del 23 al 25 de mayo y la otra del 25 al 27 de julio, ambas en fin de semana.

Cabe señalar que además del lunes beisbolero contra los Diablos Rojos como locales, los de bengala tendrán un par más, siendo uno el 9 de junio en el estadio Panamericano de Zapopan ante los Charros de Jalisco; además de enfrentarse en casa a los Guerreros de Oaxaca el 28 de julio.

En cuanto al otro gran rival de los Tigres de Quintana Roo se refiere, que son los Leones de Yucatán, las fieras disputarán tres compromisos (9 juegos), dos de ellos en el Caribe Mexicano, del 16 al 18 de mayo y para terminar el calendario del 5 al 7 de agosto; mientras que la única serie en Mérida se jugará del 4 al 6 de julio.

De los 93 juegos, los quintanarroenses jugarán 81 contra equipos de la Zona Sur y 12 ante el Norte, ya que visitarán tanto a los Charros de Jalisco como a Caliente de Durango; al tiempo de recibir a los Toros de Tijuana del 17 al 19 de junio y a los Tecolotes de los Dos Laredos del 20 al 22 de junio; para posteriormente visitar a los Guerreros de Oaxaca e inmediatamente después dar paso al Juego de las Estrellas 2025, el cual se llevará a cabo en la Ciudad de México del viernes 27 al domingo 29 de junio.

De esta manera son 144 días los que separan a los Tigres de Quintana Roo de dar inicio a su 70 aniversario y a la Temporada 2025 de la LMB.

Calendario 2025 de juegos para los Tigres de Quintana Roo

A continuación presentamos el calendario 2025 de los Tigres de Quintana Roo:

ABRIL

18 al 20 en Campeche

21 al 23 vs México

25 al 27 en Puebla

29 y 30 en León

MAYO

1 en León

2 al 4 vs Tabasco

6 al 8 en Veracruz

9 al 11 en Oaxaca

13 al 15 en Querétaro

16 al 18 vs Yucatán

20 al 22 vs Puebla

23 al 25 en México

27 al 29 vs León

30 y 31 vs Campeche

JUNIO

1 vs Campeche

3 al 5 en Tabasco

6 al 8 vs Veracruz

9 al 11 en Jalisco

13 al 15 en Durango

17 al 19 vs Tijuana

20 al 22 vs Dos Laredos

24 al 26 en Oaxaca

27 al 29 Juego de ☆'s en México

JULIO

1 al 3 vs Querétaro

4 al 6 en Yucatán

8 al 10 vs Puebla

11 al 13 vs México

15 al 17 en León

18 al 20 vs Tabasco

22 al 24 vs Campeche

25 al 27 en México

28 al 30 vs Oaxaca

AGOSTO

1 al 3 en Querétaro

5 al 7 vs Yucatán